Flacons des Fêtes de dernière minute

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Une délicieuse bouteille de bulles champenoises!

Champagne

Brut Souverain - Henriot

Champagne - France

Code : 13828931

Prix : 64,75 $

Disponibilités : 80 bouteilles en ligne et 200 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 8.5 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des mises en bouche à base de poisson, de pâte feuilletée, de fromage ou de fruits de mer.

On retrouve, à parts égales, du pinot noir et du chardonnay dans cette élégante et tout en finesse cuvée du magnifique terroir champenois. C'est droit, énergique, pur, de bonne vigueur et plein de vie comme vin effervescent. Que ce soit pour célébrer le Nouvel An ou pour une soirée sushis en tête-à-tête, cet harmonieux et « quasi-aphrodisiaque » Champagne est tout désigné. Aucun souci à l'allonger encore 5-6 bonnes années dans votre réserve.

2. Un blanc qui est un des meilleurs rapports qualité/prix/plaisir de l'année 2022

Palomino/Chenin Blanc 2021

Papegaai - Adi Badenhorst

Western Cape - Afrique du Sud

Code : 14921302

Prix : 21,90 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.7 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de noix, des olives, des pailles fromagées, etc.

Voici un autre très réussi produit du talentueux vigneron sud-africain, Adi Badenhorst. Cet homme est derrière les cuvées Sécateurs, Curator et The Drifter qui sont tous des « best sellers » à la SAQ. Ce blanc est juste assez parfumé et fort invitant. C'est gras et élancé en bouche et sa finale est aussi persistante que rassasiante. On aime et on en redemande un deuxième verre! Ça peut tenir aisément 2-3 ans à l'horizontal à la noirceur et la fraîcheur.

3. Une des meilleures aubaines de toute notre année de dégustation!

Donnadieu 2020

Clos Bagatelle - Simon

Saint-Chinian - Languedoc - France

Code : 642652

Prix : 16,70 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers d'agneau, des brochettes de bœuf ou un poulet BBQ.

Ce petit bijou languedocien n'en est pas à sa première apparition à ce segment. Encore cette année, sous la récolte de 2020, le vin s'exprime à merveille en offrant de séduisants parfums de végétation sauvage (la fameuse garrigue) que l'on retrouve dans le Languedoc, le Roussillon, le Rhône méridional ainsi qu'en Provence. La bouche est parfaitement équilibrée et rien n'est « too much ». Un assemblage de syrah, de grenache et de mourvèdre qui pourra faire rougir bien cuvées coûtant 5 ou 10 $ de plus la bouteille. Si vous en avez les moyens, videz la tablette en succursales. Très bon dès maintenant ou lors de 4-5 années suivant son achat.