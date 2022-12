Verrine chocolatée des Fêtes d’Olivia et Hugo

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 2 minutes

Temps de repos : 8 heures

INGRÉDIENTS

Crémeux chocolat blanc :

240g de chocolat blanc

200g de yogourt grec 10% ou labneh

3⁄4 tasse (80ml) de crème 35%

3 (ou 6g) feuilles de gélatine

Chantilly chocolat :

500ml de crème 35%

150g de chocolat au lait

Fruits :

3 clémentines

2 casseaux de framboises

Crumble de biscuits :

8 biscuits chocolat à la crème (Type Oreo)

PRÉPARATION

Étape 1 : Pour le crémeux de chocolat blanc, chauffer la crème à feu moyen jusqu’à la première ébullition. Pendant ce temps, faire gonfler la gélatine dans l’eau froide et bien l’essorer. Ajouter la gélatine à la crème pour la dissoudre. Couler ensuite la crème sur les pistoles de chocolat blanc pour bien les faire fondre.

Étape 2 : Couler cette préparation dans les verrines pour remplir le 1⁄4 des verrines. Mettre au frigo et laisser figer un minimum de 4 heures.

Étape 3 : Pendant ce temps, dans un autre chaudron, chauffer la crème et y faire fondre les pistoles de chocolat au lait. Durant cette étape, répéter l’opération pour les feuilles de gélatine et les ajouter à la crème chocolatée. Couler la crème dans un bol et laisser réfrigérer 6 à 8 heures. Une fois prise, la disposer dans un bol de mélangeur et la fouetter jusqu’à ce que la crème soit bien aérée et onctueuse. Disposer cette dernière dans une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée.

Étape 4 : Garnir le 1⁄4 des verrines avec la chantilly chocolatée.

Étape 5 : Ensuite, tailler les framboises en deux. Peler les clémentines et y retirer les segments puis les tailler aussi en deux. Garnir les verrines de fruits sur un autre 1⁄4.

Étape 6 : Ensuite, pour le craquant de biscuit, dans un sac alimentaire, concasser ces derniers à l’aide d’un rouleau à pâte ou d’un marteau à attendrir. Une fois concassés, garnir les verrines de ces miettes de biscuits.

Étape 7 : Déguster ou offrir comme cadeau d’hôte et d’hôtesse. Accompagner le tout d’un grand verre de lait.