Mois du slow living ou comment vivre le moment présent dès janvier 2023

Après le tourbillon des fêtes et la pression sociale qui vient avec les fameuses résolutions, janvier est le mois parfait pour s’offrir une pause et adhérer au mouvement du « slow living ». On vous dit comment y parvenir dans cet article.

Qu’est-ce que le « slow living »?

Le mouvement du « slow living » (la vie lente) est né du mouvement du « slow food » (alimentation lente) qui est apparu en Italie dans les années 1980 et 1990.

Cela a débuté comme une réaction au « fast food », en mettant l’accent sur la nourriture fraîche et la préparation plus traditionnelle des aliments. En contestant le « fast food », le mouvement conteste aussi la surconsommation, la sur-industrialisation et le matérialisme. Il s’agit donc d’un retour à un mode de vie moins chaotique, plus naturel.

C’est aussi l’art d’être présent dans sa propre vie et de vivre de façon plus consciente. De faire des choix éclairés, d’apprendre à dire non pour arrêter de surcharger son horaire d’activités qui ne vont pas dans le sens qu’on veut donner à sa vie.

Rose Buddha lance le mois du « slow living » en janvier

L'entreprise québécoise Rose Buddha a récemment dévoilé une initiative ayant pour but de ralentir : GOSlow .

Janvier est le mois parfait pour s’offrir une pause. Chez Rose Buddha, on souhaitait renverser la tendance des résolutions et de la performance en proposant un défi anti-défi qui consiste à ralentir pour bien commencer l’année, le mouvement GOSlow!

Des outils gratuits pour ralentir

Rose Buddha vous donne les outils pour réussir à ralentir. La compagnie de vêtements et d'accessoires de yoga écoresponsables vous accompagnera tout au long du mois de janvier via ses différentes plateformes en ligne en partageant chaque jour des réflexions et des conseils, un gentil rappel de respirer, de sortir dehors, etc.

« On veut encourager les gens à ralentir quelques minutes par jour seulement. Prendre le temps de s’arrêter et de se poser des questions. Comment je vais aujourd’hui? Comment je me sens en ce moment? Qu’est-ce que je peux faire pour moi aujourd’hui pour me faire du bien? », explique Maxime Morin, cofondatrice de Rose Buddha.

Les participants au mois du slow living auront aussi accès à des cours de yoga exclusifs et des pauses méditation ainsi que des entrevues avec des personnalités inspirantes pour connaître leur rapport à la vitesse de la vie et leurs trucs pour ralentir. Pour vous engager dans le mois du « slow living » et commencer l’année du bon pied, inscrivez-vous gratuitement sur le site de Rose Buddha .

Un cadeau à (s’)offrir

Pour vous encourager à prendre soin de vous, on vous propose aussi une boîte spéciale au coût de 98 $ pour le mois du slow living contenant une foule d’objets qui font du bien, dont des gourmandises santé Prana, une belle bougie, une jolie tasse en bambou réutilisable, un bain moussant de la marque Selv Rituel, des infusions de Tisanerie Mandala, le livre La petite maison et d’autres beaux objets d’entreprises québécoises soigneusement sélectionnés.

Des lectures sur le « slow living »

La course du quotidien vous laisse à bout de souffle ? Comment s'extraire du tourbillon et apprendre à relaxer en toute bienveillance ? Bienvenue dans l'univers du « slow living ». Parce que vivre plus lentement, c'est vivre mieux... et être plus heureux!

Et si le bonheur se trouvait au cœur d'une petite maison, à l'intérieur de soi, où on se sent en paix, parfaitement soi-même, en accord avec nos valeurs essentielles ? Dans ce livre, découvrez les huit clés qui ouvrent les portes menant à ce lieu accueillant.

Que ce soit en trouvant son propre équilibre, en apprivoisant la peur (une belle alliée, quand même) ou en célébrant avec fierté qui on est, chacune des clés propose des exercices, des réflexions et des témoignages qui inspirent à une vie plus slow. Une lecture essentielle pour ceux qui ont envie de ralentir et de rentrer à la maison.

Prix : 26,95 $

Être débordé, se précipiter d'un endroit à un autre, travailler tard le soir et manquer de temps pour soi et ceux qu'on aime est devenu la norme. Nous courons continuellement dans l'espoir de rattraper le temps et de «profiter» de la vie. Résultat? Cette course folle nous fait perdre de vue ce qui compte vraiment.

Le slow living nous invite à repenser le rythme auquel nous choisissons de savourer notre passage sur terre et à trouver les outils permettant de vivre calmement à l'intérieur, en dépit du tourbillon extérieur. Madeleine et Maxime, des pionnières de ce mouvement au Québec, partagent dans ce livre leurs réflexions sur la vie, la performance, les relations, la consommation, l'équilibre mental et physique. Elles nous guident en douceur dans la quête d'une existence plus calme et joyeuse, en adéquation avec nos valeurs profondes. À go, on respire un grand coup, on tourne la première page et... on ralentit enfin.

Prix : 34,95 $

L'auteure du blog La petite noisette invite à adopter un mode de vie minimaliste, écologique et adapté à son rythme physiologique : recettes de cuisine, fiches de fabrication maison de produits du quotidien, astuces de consommation responsable, tests pour identifier ses besoins, conseils de vie et pages bilans pour évaluer ses progrès.

Prix : 39,95 $

Une méthode pour se convertir à la slow attitude et retrouver un mode de vie adapté à son rythme naturel. Ce guide fournit des outils concrets, des explications et des conseils pour ralentir dans tous les domaines de l'existence, personnel, professionnel et relationnel : exercices de méditation et de respiration, témoignages, activités, affirmations positives pour se détendre et se revitaliser.

