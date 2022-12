13 excellents mousseux pour le jour de l'An

Nul besoin de sabrer le champagne pour célébrer la nouvelle année. Certains mousseux sont si excellents que les invités n'y verront que du feu. À la vôtre!

Qu'il s'agisse de vin mousseux, de vin effervescent, de pétillant naturel ou de cidre pétillant, il y a de quoi célébrer cette année!

13 EXCELLENTS MOUSSEUX

1. Bin kin, cidre mousseux

Le domaine Lacroix a élaboré quelques pétillants naturels. Si ce n'est pas le nom du produit ou l'étiquette de la bouteille qui vous convaincra, peut-être que le bas pourcentage de sucre saura le faire!

Disponible à la SAQ, 19,95 $

2. Blanc de blanc, vin mousseux

Le vignoble La Cantina propose ce vin mousseux, élaboré selon la méthode traditionnelle. Il se prête parfaitement aux occasions festives et accompagne à merveille les fruits de mer et crustacés, les fromages fins et les fraisiers.

Disponible sur le site du producteur, 30,44 $

3. Spontanné blanc, pétillant naturel

Ce pétillant naturel, issu d’une culture biologique, est élaboré par 2 jeunes vignerons ligériens. On aime sa nervosité, son mordant ainsi que son côté al dente qui rend le produit excitant et de bonne vigueur. C’est différent des nombreux crémants ou autres mousseux qui sont présents sur nos tablettes, mais c’est fort plaisant. Faites-lui sauter le bouchon au courant des 2-3 années à venir*.

Disponible à la SAQ, 24,30 $

*Une recommandation de notre sommelier Philippe Lapeyrie

4. La Vida al Camp Brut, vin mousseux

C’est la réputée famille Raventos qui est derrière ce projet. Ceux-ci se spécialisent dans l’élaboration de vins mousseux en Espagne. La vigueur, l’acidité, la franchise et la droiture sont au rendez-vous. Sans le comparer à un grand Champagne, le produit est tout à fait recommandable pour seulement une vingtaine de dollars*.

Disponible à la SAQ, 21,80 $

5. Parés Baltà Blanca, mousseux

Ce mousseux de haute voltige ébloui et charme les papilles comme bien peu de vins non-tranquilles peuvent le faire! Sa coloration jaune doré est très invitante, ses délicats et sensuels parfums sont enivrant à souhait, sa bouche est énergique et fort enveloppante.

Disponible à la SAQ, 38,25 $

6. Clos Amador Brut Reserva Cava, vin mousseux

Ce mousseux espagnol allie vigueur, énergie et gourmandise. Sans se péter les bretelles en se prenant pour un grand Champagne millésimé, le vin est fort agréable et d'une efficacité exemplaire. Les hors-d'oeuvres et autres canapés de bienvenu lui conviendront très bien*.

Disponible à la SAQ, 15,30 $

7. Domaine Fouet Pour Ma Gueule, pétillant naturel

Sortez de votre zone de confort et goutez cet éclectique vin pétillant exclusivement fait de Chenin Blanc de la vallée de la Loire. Le produit est bien sec et assez différents des nombreux mousseux que l'on retrouve sur notre marché*.

Disponible à la SAQ, 21,75 $

8. Les Tètes Tète Nat', mousseux biologique

Sortez des sentiers balisés et goûtez ce différent et épatant mousseux du nord-ouest de la France! Il est sans sucre, issu d'une culture biologique, peu alcoolisé et quasi sans souffre*.

Disponible à la SAQ, 21,30 $

9. Le Blanc Brut, vin mousseux

Le domaine viticole estrien Bergeville se spéciale dans l'élaboration de vin mousseux. En moins de 10 ans, l'exploitation qui œuvre en culture biologique est devenue une véritable référence au Québec, en ce qui à trait aux vins effervescents. Leurs produits allient droiture, nervosité, mordant et tension*.

Disponible à la SAQ, 29,85 $

10. Mestres 1312 Cava Reservam, vin mousseux

Un Cava ibérique efficace, droit, mordant, tendu, nerveux et de bel éclat qui saura vous ouvrir l’appétit en début de repas. Faites-lui sauter le bouchon au courant de 2 années suivant son achat*.

Disponible à la SAQ, 20,35 $

11. Ruffino Prosecco, vin mousseux

Accord idéal pour les hors-d'oeuvre salés, ce vin pétillant dévoile des arômes de pain frais, de coing, de poire asiatique et de cantaloup. En bouche, les saveurs de coing, de poire, de melon et de miel persistent jusqu'à une finale fraîche. Pas trop sec, pas trop sucré, il s'agit d'un incontournable à conserver à la maison pour n'importe quelle réception.

Disponible à la SAQ, 19 $

Courtoisie SAQ

12. Pas Sages Brut 2021, vin mousseux

Voici un superbe vin mousseux canadien, tout en fraîcheur, avec des arômes de pomme golden, de citron confit et avec une belle finale sur la minéralité. Ce mousseux va vous époustoufler, et ce, à un prix très raisonnable pour servir à vos convives. Santé!

Disponible à la SAQ, 19,75 $

Courtoisie SAQ

13. Bù Chardonney, vin mousseux

Créé à partir de chardonnay 100 % canadien, ce mousseux est agrémenté d’une fine dose de vin de glace produit en Ontario. L’ensemble procure un rare éclat de saveurs et de raffinement. Excellent à l’apéro ou pour accompagner des mets asiatiques relevés.

Disponible en épicerie, 17,99 $