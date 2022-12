Tout ce que vous devez savoir sur le papier de toilette lavable

L'arrivée de la nouvelle année nous inspire souvent à adopter un mode de vie toujours plus écologique. Si vous songiez déjà à faire le saut vers le papier de toilette lavable, on vous dit absolument tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Êtes-vous de ceux qui avez intégré plusieurs gestes éco-responsables dans la salle de bain au cours des dernières années ? Il suffit de penser aux lingette démaquillantes réutilisables, aux serviettes hygiéniques écologiques ou encore aux couches lavables pour les petits.

Parmi les différentes solutions possibles pour réduire vos déchets, il y en a une particulièrement intéressante : utiliser du papier toilette lavable et réutilisable ! Grâce à lui, finies les tonnes de feuilles de papier hygiénique jetées dans la cuvette.

Bien que son utilisation puisse vous appeurer, il gagne à être connu. On vous dit pourquoi !

Une pratique écologique

Le papier toilette lavable est une solution écologique, propre et facile à mettre en place au quotidien.

Saviez-vous qu'une personne utilise en moyenne 85 rouleaux de papier hygiénique par an (en fonction de rouleaux normaux de 150 feuilles chacun), soit près de 13 000 feuilles?

La production quotidienne de papier hygiénique dans le monde s’élève à plus de 83 millions de rouleaux. La fabrication d'un seul rouleau de papier de toilette nécessite 140 litres d'eau.

Dans plusieurs régions du monde, le papier hygiénique joue malheureusement un grand rôle au niveau de la déforestation. On peut s'imaginer que le Québec n'y fait pas exception.

Comment utiliser le papier de toilette lavable

Pour l'urine : la plupart des consommateurs débutent l'expérience du papier de toilette lavable avec l'urine uniquement. Dans ce cas-ci, il n'y a rien de particulier à faire autre que de s'essuyer et de déposer dans la chute à linge sale.

: la plupart des consommateurs débutent l'expérience du papier de toilette lavable avec l'urine uniquement. Dans ce cas-ci, il n'y a rien de particulier à faire autre que de s'essuyer et de déposer dans la chute à linge sale. Pour les selles : il existe différentes façons de procéder, mais en voici 3 qui ont été testées et approuvées :

On s'essuie, on met dans un bac ouvert (fermé augmenterait le risque de fermentation et les odeurs) ou dans un sac étanche. On peut mettre du bicarbonate de soude dans le fond du bac afin d'éviter les odeurs. Avant le lavage, on ajoute du vinaigre blanc et de l'eau et on laisse tremper quelques heures. On rince manuellement le papier de toilette au fur et à mesure qu'il est utilisé et on le met ensuite dans la manne à linge de vêtements sales. Cette dernière, et non la moindre, est très appréciée, car elle facilite l'utilisation du papier de toilette lavable et elle permet d'en diminuer son utilisation. Elle est aussi économique, en plus d'être écologique. On utilise un jet d'eau ou une bouteille de rinçage, on s'essuie et on met dans un bac ouvert ou un sac étanche.

Courtoisie Eco loco

Combien de feuilles par personne

Si vous souhaitez convertir toute votre famille au papier toilette lavable, l’idéal est que chaque membre dispose de ses propres feuilles.

Comptez en moyenne une vingtaine de feuilles par personne.

De quoi est fait le papier de toilette lavable

Le papier toilette réutilisable est très différent d’un papier hygiénique classique. Il se rapproche davantage des produits zéro déchet comme les lingettes ou les serviettes hygiéniques lavables.

Chaque feuille de papier toilette lavable se compose de plusieurs couches de tissu et de 2 faces :

une face en coton qui constitue l’extérieur du papier toilette. Elle est proposée en différents coloris, avec ou sans motifs ;

une face en tissu éponge ou en flanelle douce et à l’action absorbante. C’est elle qui sera en contact avec la peau et votre intimité.

Le papier toilette lavable est disponible en format carré ou rectangulaire. Il peut aussi être proposé avec des boutons pression pour pouvoir enrouler les différentes feuilles sur elles-mêmes et former ainsi un rouleau de papier toilette.

Conseils d'entretien pour le papier de toilette réutilisable

Le lavage est une étape cruciale si vous adoptez le papier de toilette lavage sous votre toit.

Utilisez un savon doux, idéalement sans parfum pour éviter les irritations et démangeaisons. On peut ajouter du vinaigre blanc dans le récipient à adoucissant, c'est un dégraissant, désinfectant et adoucissant. Évitez toutefois les agents de blanchiment et javellisant, tout comme les assouplisseurs qui réduiront la capacité d'absorption de votre papier de toilette lavable.

Il est recommandé de faire un cycle de rinçage à l’eau froide, si nécessaire. On lave à l'eau froide si l'utilisation est uniquement pour l'urine et à l’eau tiède ou chaude pour les selles. Pour les feuilles les plus sales, vous pouvez réaliser un prélavage dans de l’eau froide savonneuse avant de les glisser dans la machine.

Enfin, le papier de toilette lavable sèche à l’air libre ou à la sécheuse, au choix !

Alors, êtes-vous prêts pour le papier toilette lavable ? On vous dit : osez le zéro déchet aux toilettes pour la planète !