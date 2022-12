Où faire de la glissade sur tube dans les Laurentides

L'hiver, c'est fait pour s'amuser en famille et la glissade sur tube est une activité qui plaît habituellement autant aux petits qu'aux grands. On vous présente les 5 meilleurs endroits où aller glisser dans les Laurentides cet hiver.

Sortir jouer dehors fait le plus grand bien aux enfants... et aux parents ! Si vous prévoyez une escapade dans la splendide région des Laurentides prochainement, notez bien ces adresses où il est possible de faire de la glissade sur tubes et de faire plaisir à toute la famille.

TOP 5 D'ENDROITS OÙ FAIRE DE LA GLISSADE SUR TUBE

En quête d'émotions fortes cet hiver ? Avec ses 61 pistes de différents niveaux, ses 3 versants ensoleillés et ses 5 types embarcations, les Glissades du Domaine des Pays d'en Haut sont le plus grand centre de manèges sur neige au monde ! À seulement 30 minutes de Montréal, l'endroit qui offre une dénivellation de plus de 80 mètres est sans contredit votre destination incontournable pour glisser cet hiver !

Si vous préférez vous laisser descendre tout doucement sur des tubes, vous trouverez un grand nombre de pistes accessibles pour toute la famille.

Glissades Domaine des Pays d’en Haut

Impossible de passer sous silence le versant rafting et tornade qui, saison après saison, ne cesse de faire de vrais adeptes. Vous pourrez descendre en rafting dans les rapides enneigées et vos poils se dresseront sur vos bras lorsque vous serez pris dans l’œil de la tornade.

Glissades Domaine des Pays d’en Haut

Si vous avez encore soif de sensations fortes, vivez l’unique expérience de Bobsleigh des neiges. Sur place, vous découvrirez 3 pistes avec virages de plus d’un demi kilomètre chacune.

Glissades Domaine des Pays d’en Haut

Les plus téméraires adoreront tout autant le fameux Vortex360 !

Glissades Domaine des Pays d’en Haut

Horaire : Ouvert pour la saison 2022-2023, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, de 10 h à 16 h et samedi, de 9 h à 17 h

Tarifs (pour tubes uniquement) : Bloc de 2 heures : 24,99 $ pour les 5 à 12 ans et 27,99 $ pour les 13 ans et plus / Bloc de 4 heures : 30,99 $ pour les 5 à 12 ans et 33,99 $ pour les 13 ans et plus

Site Web : glissades.ca

Coordonnées : À même le site de la cabane à sucre Raymond au 440, chemin Avila, Piedmont (QC) J0R 1K0 | Téléphone : 450 224-4014

Les Glissades sur tube du Sommet Saint-Sauveur , versant Avila, vous attendent pour la glissade sur tubes ! Amusez-vous durant des heures grâce à leurs 21 glissades, ses 3 pistes de rafting et ses 3 remontées pour toujours plus de descents.

Tourisme Laurentides

Situées à quelques pas de l'Érablière, l'endroit vous permettra de profiter d'un feu réconfortant dans un immense foyer et d'apprécier son décor chaleureux et ancestral. Rien de mieux après avoir passé une journée à dévaler les pistes en tubes !

Horaire : Ouverture le 23 décembre pour la saison 2022-2023. Horaire régulier à partir du 9 janvier. Lundi et jeudi, de 9 h à 16 h, vendredi et dimanche, de 9 h à 17 h, samedi, de 9 h à 21 h. Fermé les mardis et mercredis. Cliquez ICI pour voir les horaires particuliers (temps des fêtes, relâche, printemps).

Tarifs (pour tubes uniquement) : AM ou PM : 19,99 $ pour les 4-5 ans, 26,99 $ pour les 6 à 12 ans et 29,99 $ pour les 13 ans et plus

Site Web : sommets.com

Coordonnées : 500, chemin Avila, Piedmont (QC) J0R 1R3 | Téléphone : 450 227-4671

En hiver, le Parc du Domaine Vert offre une panoplie d'activités hivernales dont la glissade sur tube. Sa butte de glisse plaira certainement aux petits et grands !

Tourisme Laurentides

Il est possible d’apporter son propre tapis de glisse sur place, mais l’utilisation de trois skis, de traîneaux à coques rigides et de traînes-sauvages est toutefois interdite.

Tourisme Laurentides

Horaire : Saison 2022-2023 – Ouvert selon les conditions d’enneigement. Le parc est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30. Pour consulter les conditions des pistes. Location de tubes et de tapis de glisse ouverte de 9 h 30 à 15 h.

Tarifs : Accès au parc : 8 $ par enfant, 14 $ pour les étudiants/seniors et 17 $ par adulte. Location de tubes : 8 $ pour 90 minutes (des tapis de glisse et des traîneaux pour enfant sont également disponibles en location).

Site Web : domainevert.com

Coordonnées : 10 423, montée Sainte-Marianne, Mirabel (QC) J7J 2N4 | Téléphone : 450 435-6510

Envie de glisser en famille ou entre amis ? Profitez des 2 pentes de glisse d'une hauteur de 20 mètres au Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière à Mirabel.

JFG Video Pro

Sachez qu'il est possible de faire la location de tubes sur place. Il est interdit d’apporter votre propre équipement de glisse si vous prévoyez vous y rendre.

Horaire : Saison 2022-2023 – Ouvert selon les conditions d’enneigement. Le parc est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Pour consulter les conditions des pistes.

Tarifs : Accès au parc : 2 $ pour les chiens, 3 $ pour les 6 à 16 ans et 8 $ par adulte. La location de tubes est gratuite !

Site Web : boisdebelleriviere.com

Coordonnées : 9009, route Arthur-Sauvé, Mirabel (QC) J7N 2T8 | Téléphone : 450 258-4924

Si vous souhaiter sortir prendre l'air dans le secteur de Saint-Jérôme, le Pars de la Côte-Parent propose 4 couloirs de glissade sur tubes ($) ainsi que de glissade libre (gratuit).

Gageons que les enfants ne voudront plus partir tellement ils auront de plaisir à dévaler les pentes de glisse !

Horaire : Saison 2022-2023 – Ouvert selon les conditions d’enneigement. Ouvert le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h. Pour consulter les conditions des pistes.

Tarifs (incluant la location de tube et le remonte-pente) : 2 heures : 7 $, 3 heures : 8 $, 4 heures : 9 $ (payable en argent comptant seulement).

Site Web : vsj.ca

Coordonnées : 540, rue Madeleine, Saint-Jérôme (QC) J7Z 1P6 | Téléphone : 450 569-5000