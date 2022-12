10 trucs et astuces pour faire pousser sa barbe rapidement

Depuis plusieurs années déjà, la mode de la barbe ne se dément pas. Si vous rêvez d'avoir une barbe bien fournie et en santé, voici notre TOP 10 de conseils pratiques pour faire pousser votre barbe plus vite.

S'il vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un miroir en vous demandant comment accélérer la pousse de votre barbe, cet article est pour vous ! Gardons en tête que chaque homme possède une barbe qui soit différente, et qui, plus souvent qu'autrement, ne lui plaît pas.

En réalité, il n'existe pas de solution miracle pour rapidement obtenir une barbe très épaisse. Cela dit, il existe une foule de trucs et d'astuces en lien avec la santé et le style de vie qui peuvent grandement vous aider à obtenir une plus belle barbe.

Si vous souhaitez adopter le look barbu (et entretenu, bien sûr!), voici notre TOP 10 de conseils à mettre en pratique dès la fin de la lecture de ce contenu.

10 CONSEILS POUR FAIRE POUSSER LA BARBE

1. Prendre soin de sa peau

Tout d'abord, prendre soin de sa peau est une étape clé pour faire pousser la barbe. Sans une peau en bonne santé, on ne peut pas imaginer avoir une belle barbe et stimuler correctement sa pousse.

La solution ? Adoptez une routine de soin simple et adaptée au quotidien. Prenez l'habitude de nettoyer votre peau avec un nettoyant pour le visage et exfoliez la peau, c’est-à-dire de lui enlever les peaux mortes, 1 à 2 fois par semaine.

Courtoisie Groom Industries

Prix du nettoyant pour le visage : 22 $ / Disponible chez Groom Industries

L’utilisation d’un exfoliant visage pour faire pousser votre barbe est une bonne façon de limiter les risques de poils incarnés et d’irritation de la peau qui peuvent être causés par des pores bouchés.

De plus, il est recommandé d'utiliser un shampoing à barbe qui soit adapté aux poils de barbe tout en étant bon pour la peau des joues.

Courtoisie Groom Industries

Prix du shampoing à barbe : 28 $ / Disponible chez Groom Industries

2. Hydrater la peau et la barbe

L'hydratation est un autre truc indispensable si vous voulez faire pousser votre barbe, et vite. Nourrissez votre peau sur une base quotidienne avec un bon hydratant visage matifiant . Appliquez cet hydratant sur une peau propre dans votre routine beauté.

Courtoisie Groom Industries

Prix de l'hydratant visage matifiant : 26 $ / Disponible chez Groom Industries

La barbe a elle-aussi besoin d'être hydratée. On peut notamment le faire avec de l' huile de ricin qui favorisera la pousse des poils sur votre visage.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) de l'huile de ricin : 15,99 $ / Disponible chez Amazon

Pour que la barbe pousse plus vite, vous pouvez aussi tester des produits hydratants faits à base d’eucalyptus, comme des crèmes par exemple. L'eucalyptus est réputé pour favoriser la croissance des poils, que cela soit les cheveux ou la barbe. Vous pouvez aussi opter pour des huiles essentielles à base d’eucalyptus.

3. Adopter une bonne alimentation

Même si cela peut sembler étrange, l'alimentation joue un rôle dans la bonne santé de votre pilosité. Si celle-ci n'est ni bonne ni adaptée à vos besoins, elle peut être la cause derrière un stagnement de croissance de votre barbe.

Pour faire pousser votre barbe plus rapidement, privilégiez les aliments riches en protéines tels que le poisson, la viande, les noix, ou encore les œufs. Certains aliments contenant des vitamines A, B, C et E encouragent aussi la croissance de la barbe.

Enfin, consommez beaucoup de fruits et légumes. Ils sont plein de vitamines, de minéraux et de nutriments qui sont nécessaires pour que vos poils poussent.

4. Compléter les repas avec de la vitamine B

Parmi les astuces pour faire pousser sa barbe plus vite, l’une des vitamines habituellement mentionnée est la vitamine B8, aussi appelée biotine .

Courtoisie Amazon

Prix de la biotine : 12,34 $ / Disponible chez Amazon

Des études ont montré que l’utilisation de la biotine au fil du temps peut améliorer la croissance des cheveux... et nécessairement de la barbe.

La biotine aide à décomposer les nutriments de l’organisme et à les métaboliser en formes d’énergie utiles. Elle contribue notamment à la production de kératine, la principale protéine présente dans la barbe.

5. Faire de l’exercice

Saviez-vous que l'exercice et la musculation génèrent une production augmentée de testostérone, ce qui peut agir comme un accélétateur de pousse de barbe de poils ?

Faire de l’exercice au moins une heure par jour améliore la circulation sanguine au niveau de votre visage et permet à vos poils de mieux pousser.

6. Limiter le stress

Au même titre que les cheveux qui cassent davantage lorsque vous êtes stressé, la barbe n'y fait pas exception. Le stress est aussi un frein à sa pousse. Évitez donc de trop stresser au quotidien et changez-vous les idées. Le sport est un excellent moyen de réduire son stress dans le train-train quotidien.

Une exposition prolongée au stress peut sérieusement affecter votre métabolisme et la santé de votre barbe. Il peut, à terme, rendre vos poils plus fins et ralentir leur croissance.

Le stress est à éviter à tout prix si l’on souhaite vraiment que notre barbe pousse et qu’elle soit bien fournie.

7. Dormir

Avec l’alimentation et l’exercice, le repos est une étape essentielle à la régénération de votre corps.

Dormir 7 à 8 heures par nuit aide les cellules endommagées de la peau à se régénérer d'elles-mêmes et favorise la pousse de la barbe. Le lien entre votre sommeil et la pousse de votre barbe est étroit car le processus de régénération des cellules est accru lorsque vous dormez.

Un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité risque de compromettre la pousse de votre barbe, voire de favoriser la calvitie ! Si vous dormez mal, il y a de fortes chances que cela affecte négativement votre circulation sanguine.

8. Brosser la barbe

Utiliser une brosse à barbe au quotidien vous permet de démêler les poils de votre barbe et limiter l'apparition des nœuds. De plus, brosser la barbe permet aussi d'augmenter le flux sanguin vers le follicule pileux, ce qui favorise ainsi la pousse de votre barbe.

Courtoisie Groom Industries

Prix de la brosse à barbe : 35 $ / Disponible chez Groom Industries

Alors messieurs, vous qui cherchez à faire pousser votre barbe naturellement, commencez par utiliser une brosse à barbe !

9. Masser le visage (et la barbe)

Un peu comme lors du brossage, le fait de masser régulièrement le visage stimule la circulation sanguine. Il est préférable de le faire à l’aide d’une huile de ricin ou d’une huile à barbe afin d’accélérer encore plus la pousse des poils.

10. Éviter de fumer

Le tabac a pour effet de boucher les pores de la peau, et par conséquent d'obstruer les poils de barbe. Il attaque votre épiderme, provoque un vieillissement prématuré de la peau et nui à la santé de votre barbe.

En effet, la nicotine présente dans la cigarette réduit la capacité de votre corps à absorber les nutriments nécessaires à la pousse de vos poils. Il est donc recommandé d’arrêter de fumer pour favoriser la croissance de votre barbe.

Bref, faire pousser sa barbe est une question de patience et de nombreux hommes ont tendance à abandonner trop vite!

La vitesse de pousse de votre barbe évolue constamment avec l’âge et est fortement influencée par vos habitudes alimentaires et comportementales. Faites preuve de patience et soyez disciplinés en suivant ces 10 conseils sur comment faire pousser la barbe pour en obtenir une garnie et fournie qui fera l'envie de tous.