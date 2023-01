TOP 5 des meilleurs trucs pour démarrer l'année du bon pied [2023]

Avec le début d'une nouvelle année, il n'est pas rare d'avoir envie de mettre en place de nouvelles habitudes ou simplement de se faire du bien, sans trop s'en mettre sur les épaules. Voici notre TOP 5 de trucs et d'astuces très faciles à réaliser qui vous feront démarrer la nouvelle année du bon pied.

Janvier possède le titre du mois des fameuses résolutions, et ce, même si on sait qu'elles ne sont pas toujours faciles à tenir. Avec l'arrivée de 2023, pourquoi ne pas s'éloigner de ces fameuses résolutions et d'opter pour des actions qui vous font du bien ? On vous donne des pistes d'inspiration qui pourront vous nourrir en ce début d'année.

1. Se fixer des objectifs

Débutez l'année du bon pied en établissant vos projets pour les 365 jours à venir. Nous avons tous des rêves, mais il est facile de se laisser submerger par le train-train quotidien et de mettre de côté ces petits ou grands projets qui nous sont pourtant chers.

Procurez-un un planificateur, comme celui de la compagnie montréalaise Orenda & Co pour mettre par écrit toutes les idées qui vous trottent dans la tête et pour créer un plan d'action afin de les accomplir. C'est l’outil idéal pour vous aider à réaliser vos projets et vos objectifs, tout en conservant un équilibre de vie sain.

Courtoisie ORENDA & CO.

Il comprend 12 mois et est non daté. Dites bye bye au mode pilote automatique et alignez votre vie vers ce qui compte vraiment pour vous !

*Cliquez ICI pour obtenir plus d’informations sur comment utiliser le Planificateur Orenda & Co.

2. S'initier aux étirements

Se (re)mettre au sport ? Plus facile à dire qu’à faire ! Commencez plutôt par des étirements. Vous aurez déjà des résultats avec une dizaine de minutes de stretching tous les matins.

De quoi réduire le stress, améliorer votre posture, stimuler votre circulation sanguine et gagner en souplesse. Rien de mieux pour se sentir au sommet de notre forme !

3. Se déconnecter des écrans

Prenez simplement conscience du temps passé sur vos écrans au quotidien. La fonctionnalité Temps d’écran vous permet de savoir combien de temps vous et vos enfants passez sur des apps, des sites web et plus encore.

De cette manière, vous pouvez prendre des décisions éclairées à propos de l’utilisation que vous faites de vos appareils et définir de « nouvelles » limites, si vous le souhaitez.

À force de rester accroché aux écrans, on passe à côté de nombreux moments clés. Alors on s’oblige à raccrocher et à profiter du moment présent.

Troquez les heures passées derrière votre cellulaire ou derrière la télévision pour aller jouer dehors, vous initier à une nouvelle passion, renouer avec la lecture d'un bon roman. Voilà une belle habitude à adopter avant de s'endormir si vous avez des ennuis au niveau du sommeil.

4. S'accorder du temps pour soi

Ce truc peut sembler facile à intégrer à première vue, mais il peut parfois être difficile à mettre en application quand la vie va vite ! Apprenez à profiter de la vie et des petits plaisirs du quotidien selon VOS envies du moment !

Si vous n'êtes pas d'humeur à sortir, assumez-vous et déclinez gentiment. La personne comprendra tout à fait. Vous pourrez ainsi profiter d'un moment seul•e à seul•e avec vous-même. Cette décision vous procurera le plus grand bien.

Nouvelle année dit aussi nouveau prétexte pour mettre ses limites comme personne et se respecter dans ses choix.Se permettre des moments de détente ne fera pas de vous un être paresseux, au contraire! Le repos est essentiel à la productivité.

5. Mettre ses pensées positives par écrit

On vous parlait récemment du journaling et de ses bienfaits et on ramène cette approche à adopter en ce début d'année. Le journaling désigne le fait d’écrire tous les jours vos pensées, votre état d’esprit ou tout simplement ce qui vous passe par la tête.

Notez chaque jour quelque chose qui vous a rendu heureux ou vous a fait sourire. Il peut s’agir de quelque chose d’anodin : le sourire d’un inconnu croisé sur le trottoir, les feux de circulation tous au vert sur la route du retour à la maison, le calme de la ville tôt le matin... Cela vous permettra de relativiser et de réapprécier ces petits moments.