Les prénoms les plus populaires dans le monde

Un prénom peut prendre toutes les formes et origines. Parfois très répandu, d'autres fois unique en son genre, le prénom suivra l'enfant toute sa vie, partout où il ira. Afin d'inspirer les nouveaux parents, voici les prénoms les plus populaires autour du globe en 2022.

Le site Baby Center a dévoilé la liste des 100 prénoms de fille et de garçon les plus populaires en 2022 au Canada. Du même souffle, il a fait paraître la liste des prénoms les plus portés par les enfants ailleurs dans le monde afin que les parents d'ici se laissent inspirer dans les autres pays et cultures.

Cette liste est ponctuée de jolis et surprenants prénoms féminins et masculins. En la parcourant, on remarque toutefois que certaines tendances traversent les frontières. Par exemple, le prénom Luca (ou Lucas) se retrouve dans le palmarès de cinq pays distincts, alors que les prénoms féminins se terminant par la lettre «a» sont très répandus partout dans le monde.

Quels sont les plus populaires en Australie?

Top 10 prénoms de fille

10. Ella

9. Ava

8. Sofia

7. Zoe

6. Isla

5. Mia

4. Lily

3. Olivia

2. Amelia

1. Charlotte

Top 10 prénoms de garçon

10. Elijah

9. Levi

8. Lucas

7. Liam

6. Henry

5. Luca

4. Charlie

3. Leo

2. Noah

1. Olivier

Quels sont les plus populaires au Brésil?

Top 10 prénoms de fille

10. Isabella

9. Cecilia

8. Liz

7. Maitê

6. Manuela

5. Sophia

4. Maria Alice

3. Laura

2. Alice

1. Helena

Top 10 prénoms de garçon

10. Gabriel

9. Noah

8. Bernado

7. Davi

6. Ravi

5. Heitor

4. Théo

3. Gael

2. Arthur

1. Miguel

Quels sont les plus populaires au Royaume-Unis?

Top 10 prénoms de fille

10. Ivy

9. Maya

8. Aria

7. Freya

6. Amelia

5. Ava

4. Isla

3. Olivia

2. Lily

1. Sophia

Top 10 prénoms de garçon

10. Freddie

9. Ethan

8. Luca

7. George

6. Jack

5. Olivier

4. Leo

3. Theo

2. Noah

1. Muhammad

Quels sont les plus populaires aux États-Unis?

Top 10 prénoms de fille

10. Evelyn

9. Charlotte

8. Mia

7. Luna

6. Isabella

5. Sophia

4. Ava

3. Amelia

2. Emma

1. Olivia

Top 10 prénoms de garçon

10. Leo

9. James

8. Asher

7. Levi

6. Lucas

5. Mateo

4. Elijah

3. Olivier

2. Noah

1. Liam

Quels sont les plus populaires en Inde?

Top 10 prénoms de fille

10. Martina

9. Lucia

8. Olivia

7. Emilia

6. Camila

5. Victoria

4. Valentina

3. Isabella

2. Emma

1. Sofia

Top 10 prénoms de garçon

10. Benjamin

9. Emiliano

8. Lucas

7. Ethan

6. Sebastiàn

5. Matias

4. Thiago

3. Liam

2. Santiago

1. Mateo

Quelle est le plus beau prénoms du monde? Tous les parents détiennent leur propre vérité!