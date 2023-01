MAISON ET FAMILLE - Quand on est nouveau ou jeune parent, les rencontres familiales deviennent souvent très propices à se faire bombarder de conseils ... parfois non sollicités et/ou pas très justes en termes d’information validée. Mélanie Bilodeau nousprésente une liste de mythes et croyances populaires couramment entendues et nous aide à se mette un peu à jour concernant le développement du bébé.