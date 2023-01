TOP 15 des meilleurs repulpeurs de lèvres

Vous rêvez d'avoir de jolies lèvres pulpeuses à la Angelina Jolie sans avoir recours aux injections ? Sachez que c'est chose parfaitement possible grâce aux repulpeurs à lèvres qui existent désormais sur le marché. Voici notre TOP 15 des meilleurs « lip plumper ».

La mode aux lèvres pulpeuses est définitivement là pour rester. De nombreuses formules dites « repulpantes » ont fait leur apparition dans les rayons cosmétiques depuis les dernières années. Certaines repulpeurs de lèvres promette un effet quasi instantané tandis que d'autres misent sur un effet gonflant à plus long terme.

Si vous vous demandez comment ça fonctionne, le principe est plutôt simple ! Les principes actifs « repulpants » de ces formules pénètrent dans l’épiderme afin de stimuler la production de collagène et d’acide hyaluronique. Les lèvres deviennent mieux définies et plus galbées, notamment.

Si vous recherchez un maximum de résultat, on ne lésine pas sur les applications. Il est recommandé d'en appliquer de deux à trois fois par jour, et ce, pendant un mois.

1. PlumpFX sérum lèvres repulpant, Jouviance

Augmentez le volume de vos lèvres grâce à ce sérum repulpant qui offre un effet volumateur instantané, semblable à une injection d'acide hyaluronique, pour des lèvres plus lisses, mieux hydratées et plus charnues. Il lisse et raffermit les lèvres et en redessine le contour pour une bouche d'apparence plus jeune, resculptée et repulpée.

Courtoisie Jouviance

Si vous souhaitez avoir des lèvres pleines et pulpeuses sans avoir recours à des injections d'acide hyaluronique, ce sérum est un incontournable à ajouter à votre trousse de maquillage.

Prix : 33 $ pour 4,7 ml / Disponible chez Jean Coutu

2. Repulpeur hydratant Lip Injection Extreme, Too Faced

Ce brillant à lèvres repulpant offre une satisfaction immédiate et des résultats à long terme grâce à des technologies avancées et éprouvées scientifiquement qui donnent du volume aux lèvres.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 37,05 $ pour 4 ml / Disponible chez Sephora

3. Sérum pour les lèvres infusé de collagène Plump Shot, Buxom

Voyez et sentez les résultats avec ce sérum pour les lèvres à la brillance douce qui contient une dose puissante d'un mélange volumisant de collagène végétal pur, de tri-peptides et d'acide hyaluronique remplissant des sphères avec un picotement repulpant.

De puissantes huiles hydratantes aident à conditionner et à lisser l'apparence des rides et des ridules pour des lèvres plus saines et plus jeunes.

Portez-la seule comme un traitement nourrissant pour les lèvres ou superposez-la à votre rouge à lèvres pour obtenir une dose volumisante de brillance douce.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 33,25 $ pour 4 ml / Disponible chez Sephora

4. Sérum repulpant Lip Maximizer, Dior

Le sérum repulpeur de lèvres de Dior apporte aux lèvres un soin intense qui les gorge d'eau pour un effet maxi-volume immédiat et longue durée.

Enrichi en extrait de fleur de mauve et en acide hyaluronique, le sérum Lip Maximizer a été formulé comme un véritable soin, sous la forme d'une émulsion, qui hydrate intensément les lèvres pendant 24 h pour un volume comme amplifé. Non teinté, ce sérum lèvres se porte en base de maquillage, seul ou en sérum de nuit pour un soin profond des lèvres.

Courtoisie Sephora

Prix : 46 $ pour 5 ml / Disponible chez Sephora

5. Brillant à lèvres enveloppant au collagène, Charlotte Tilbury

Voici un brillant à lèvres transparent enrichi d’ingrédients pour la peau qui crée des lèvres pulpeuses à souhait. Obtenez des lèvres hydratées et brillantes en un rien de temps grâce à ce produit miracle qui aide à réhydrater les lèvres pour leur donner un aspect plus sain.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais): 39,90 $ pour 7.9 ml / Disponible chez Sephora

6. Sérum repulpant pour les lèvres, Neutrogena

Perfectionnez votre moue avec ce sérum repulpant nourrissant pour les lèvres. Infusée de peptides et d'antioxydants, sa formule lisse visiblement la texture des lèvres et repulpe leur apparence.

Avec une formule légère et non collante, ce sérum est une excellente préparation avant l'application d'un rouge à lèvres (ou simplement pour obtenir de jolies lèvres en santé).

Courtoisie Amazon

Prix : 39,59 $ pour 15 ml / Disponible chez Amazon

7. Sérum volumisant pour les lèvres The Pout Sparkling Rosé, BeautyBio

À la fois sérum volumisant, base préparatrice et brillant hautement lustré, The Pout Sparkeling Rosé est gage de lèvres richement hydratées d'apparence repulpée. Appliquez au besoin à tout moment de la journée. Il s'utilise seul, sous le rouge à lèvres comme base volumisante ou comme brillant à lèvres pour une touche d'éclat !

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 46,55 $ pour 15 ml / Disponible chez Sephora

8. L'Absolu Gloss Rôsy Plump, Lancôme

On adopte le gloss volumateur de Lancôme pour des lèvres 100% repulpées ! Celui-ci booste le volume de vos lèvres et les hydrate intensément. La combinaison de l'acide hyaluronique avec des actifs chauds et froids vanille-menthol procure un effet frais immédiat sur les lèvres. Vos lèvres sont instantanément galbées et repulpées.

À utiliser seul, en base ou en top coat : la base repulpante et non-collante de l'Absolu Gloss Rôsy Plump offre un confort unique longue durée !

Courtoisie La Baie

Prix : 35 $ pour 8 ml / Disponible chez La Baie

9. Brillant repulpeur de lèvres hydratant GrandeLIPS, Grande Cosmetics

Ce brillant à lèvres offre un fini ultra lustré en plus d'hydrater les lèvres. La formule infusée de la technologie Volulip et d'acide hyaluronique augmente le volume des lèvres en quelques minutes seulement !

Pour des résultats optimaux, appliquer deux fois par jour. Vous l'adorerez, c'est certain.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 32,30 $ pour 2.48 ml / Disponible chez Sephora

10. Brillant à lèvres et soin repulpant en huile Wet Lip, Kosas

Offerte en plusieurs teintes, cette huile pour les lèvres hydrate en profondeur avec son acide hyaluronique et repulpe de façon visible avec ses peptides.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 26,50 $ pour 4.6 ml / Disponible chez Sephora

11. Sérum pour les lèvres Volume Enhancing, LANCER Skincare

Ce soin avancé crée des lèvres pulpeuses d’allure jeune dès la première application. Sa formule stimulante aide à réduire l’aspect des plis verticaux, à définir le contour des lèvres et à hydrater pour rendre les lèvres plus pulpeuses.

Les lèvres sont lisses, soulagées et ont un fini lustré qui met en valeur leur couleur naturelle.

Courtoisie Sephora

Prix : 50 $ pour 15 ml / Disponible chez Sephora

12. Repulpeur de lèvres Electric Glossy, MILK MAKEUP

Voici un gel pour les lèvres pur, ultra doux et ultra brillant pour une sensation de picotement à la fois confortable et électrisante et des lèvres pulpeuses.

Il contient du collagène végane qui s'affaire à hydrater la peau et lisser son apparence texturée. L'ajout de l'ingrédient breveté Volulip, repulpe, hydrate et adoucit visiblement notre bouche.

Courtoisie Sephora

Prix (en rabais) : 31,35 $ pour 9 ml / Disponible chez Sephora

13. Soin Plasma pour les lèvres, UBeauty

Ce traitement transformateur est formulé pour remodeler et repulper visiblement les lèvres. Une seule application du Soin Plasma hydrate instantanément la peau et en améliore visiblement la couleur, la douceur et l’aspect lisse.

Les peptides et les céramides renforçent la barrière d'hydratation et restaurent visiblement les niveaux de lipides des lèvres. On aime que ce produit soit végétalien et non testé sur les animaux !

Courtoisie Holt Renfrew

Prix : 88 $ pour 15 ml / Disponible chez Holt Renfrew

14. Repulpant à lèvres Hyaluronic Boost, Vasanti

Obtenez des lèvres instantanément plus pulpeuses, plus pleines et plus lisses avec le brillant à lèvres de Vasanti Cosmetics qui augmente la teneur en hyaluronique de vos lèvres. Fabriqué avec un complexe d'huile de framboise, de pêche et de jojoba, ce lip plumper apaise et guérit vos lèvres gercées.

Vous allez l'apprécier car il contient un ingrédient efficace renfermant un extrait de plante pour repulper visiblement la forme naturelle des lèvres et augmenter l'hydratation, la douceur et le volume des lèvres.

Courtoisie Amazon

Prix : 26 $ pour 12 g / Disponible chez Amazon

15. Repulpant à lèvres, Fillerina

Repulpez vos lèvres sans injection grâce à ce repulpant des lèvres de la marque Fillerina. Ses six molécules d'acide hyaluronique réhydratent naturellement les lèvres et permettent d'observer une augmentation progressive du volume de celles-ci.

Il ne s'agit pas d'un repulpant à lèvres instantané ou temporaire. On l'applique sur la zone de trois à cinq fois par jour. Les résultats durent jusqu'à trois mois !

Courtoisie La Baie