La première pleine lune de l'année s'annonce émotive pour ces 3 signes astrologiques

La première pleine lune de l'année 2023 sera chargée en émotions! Elle sera teintée par l'énergie du Cancer, un signe astrologique reconnu pour sa sensibilité et son émotivité. Coeur sensible, s'abstenir!

Au moment même où plusieurs prononcent leurs voeux de la nouvelle année et écrivent les grandes lignes de ce leur réserve 2023, une pleine lune émotive se pointe le bout du nez. Cette pleine lune arrive à point. Elle permettra de clore de vieux chapitres pour en entreprendre d'autres.

La première pleine lune de l'année, qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2023, apportera son lot d'émotions. Si tous les signes astrologiques risquent d'être plus à fleur de peau qu'à l'habitude, trois d'entre eux seront plus émotifs que les autres. C'est le cas des natifs du Cancer, de la Balance et du Capricorne.

Les signes astrologiques les plus influencés par la pleine lune de janvier:

1. Cancer

L'émotivité créée par la pleine lune du 6 janvier viendra s'ajouter à celle avec laquelle les Cancer ont l'habitude de composer. Durant cette période cruciale, les natifs du Cancer pourraient se sentir plus vulnérables, fragiles et même, susceptibles. Le trop-plein d'émotions pourrait se traduire par des réactions impulsives ou inattendues. Pour parvenir à bien canaliser cette sensible énergie, les Cancer pourraient avoir avantage à s'ouvrir à une personne de confiance. C'est en partageant leurs émotions qu'ils s'en libèreront.

2. Balance

Depuis le début de l'année, les natifs de la Balance ont entrepris de grands chantiers, dans de multiples sphères de leur vie. La première pleine lune de l'année viendra davantage bousculer le domaine professionnel. De sérieux questionnements, mêlés aux émotions vives, pourraient refaire surface durant cette période cruciale de l'année. Après ce grand remue-ménage, qui risque de les ébranler, les Balance gagneront en confiance. Des solutions concrètes pourraient émerger afin de retrouver un équilibre professionnel, si cher aux yeux des Balance.

3. Capricorne

Alors que le Soleil brille dans le signe du Capricorne, les natifs de ce signe pourraient être chamboulés par l'arrivée de la pleine lune dans leur signe opposé, le Cancer. Les Capricorne n'ont pas l'habitude des histoires à l'eau de rose et, encore moins, des émotions qui les accompagnent. Or, durant cette pleine lune particulièrement sensible, les natifs de ce signe de terre seront amenés à rebrasser des émotions en lien avec une relation amoureuse ou un partenariat.