Magasinage en ligne : nos 20 détaillants préférés sur le Web

Le magasinage en ligne gagne en popularité depuis quelques années et pour plusieurs consommateurs, aucun retour en arrière n'est désormais possible. On vous présente donc nos 20 sites Web préférés pour faire des trouvailles en ligne.

• À lire aussi: Vêtements de maternité : les meilleurs endroits où trouver de beaux morceaux

• À lire aussi: Les meilleures marques de vêtements taille plus pour femme

Les magasins en ligne sont pratiques et offrent un large éventail de produits et de services. Lorsque vous achetez en ligne, vous pouvez parcourir des millions de produits sur Internet et les acheter en quelques clics.

La pandémie a propulsé les dépenses en ligne des Québécois en 2020. Durant cette année, 74,5 % des Québécois ont effectué des achats de biens ou de services sur Internet selon l' Institut de la statistique du Québec .

Cette technique de magasinage à distance dans le confort de son foyer a révolutionné les habitudes de consommation d’un grand nombre de Québécois. Pour de nombreux produits, l'achat en ligne est devenu la norme, non?

Voici donc les 20 sites de magasinage en ligne préférés de l'équipe pour vos futures séances de lèche-vitrine derrière vos appareils !

Nos 20 sites de magasinage en ligne préférés

Impossible de ne pas octroyer la première place au site Web américain de commerce électronique Amazon. Ce site Web possède tout ce dont vous pourriez avoir besoin à la maison: des livres, de la musique, des vidéos, des appareils électroniques, des vêtements, des jouets, etc. C'est la destination d’achat en ligne la plus populaire au Québec et au Canada.

Amazon

Pour faire des économies et trouver des articles dans différents rayons, des vêtements aux produits de soins personnels, en passant par l'électronique, ajoutez le site Web de Walmart à vos favoris pour votre prochaine séance de magasinage en ligne.

Walmart

Bureau en Gros (Staples) vend des fournitures de bureau, des ordinateurs, des appareils électroniques, des meubles, etc. On peut trouver pratiquement tout ce qu'il faut pour le télétravail à un clic près !

Bureau en gros

On adore le détaillant Canadian Tire pour sa polyvalence. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez dans l'un des nombreux rayons de produits, et ce, peu importe la saison.

Canadian Tire

Que ce soit pour magasiner de la décoration, des articles pour la cuisine ou encore un simple cadeau, une viste sur le site Web de Linen Chest s'impose. Gageons que vous vous laisserez tenter par une commande en ligne avec leur vaste choix et leurs rabais courants.

Pssst ! On aime se rappeler que c'est une entreprise familiale fièrement québécoise. Il ne nous en fallait pas plus pour l'ajouter à notre palmarès des 20 meilleurs sites Web pour magasiner en ligne.

Linen Chest

Fondée en 1840, Simons est depuis 5 générations une référence en choix de vêtements de mode au Québec. On adore magasiner en ligne sur son site Web, entre autres, pour sa livraison hyper rapide peu importe où vous vous trouvez au Québec.

Simons

Sports Experts offre une vaste gamme de vêtements, de chaussures et d’équipement de sport de marques renommées et exclusives à des prix concurrentiels. Ce site Web transactionnel est absolument parfait pour tous les sportif•ve•s de ce monde.

Sports Experts

L'enseigne spécialisée dans la distribution de matériel et d’équipements sportifs, Decathlon, vend aussi bien des marques indépendantes que des articles conçus et produits sous ses propres marques. Son site Web propose de nombreux articles idéaux quand on veut s'initier à une nouvelle discipline sportive... à petit prix !

Decathlon

Que ce soit pour des vêtements de sport, des cadeaux à offrir ou simplement un nouvel équipement à vous procurer, le site Web d'Altitude Sports regorge d'articles qui vont vous plaire. C’est aujourd’hui un des leaders au Canada du commerce en ligne pour tout ce qui est vêtements et équipements pour les passionnés d’aventure en extérieur.

Altitude Sports

La plus grande chaîne de librairies au Canada Chapters Indigo propose un site Web hyper bien fait où on peut magasiner des heures et des heures comme on le ferait dans un magasin physique. Faites-le dans le confort douillet de votre foyer quand l'envie de shopper vous prend !

Chapters Indigo

Si vous êtes du type à aller flâner durant des heures dans une pharmacie alors que vous n'avez besoin de rien, le site de Sephora vous séduira. Il regorge de produits de beauté chouchous et d'exclusivités Web que toutes les beautistas veulent avoir dans leur trousse !

Sephora

La Baie d’Hudson, anciennement et encore communément La Baie, est une chaîne de grands magasins canadiens qui vend tout type de produits en ligne. On visite leur site transactionnel si on cherche vêtements, chaussures, bijouterie, lingerie, produits de beauté, etc.

La Baie

On adore magasiner sur le site Web du détaillant Penningtons qui offre fréquemment de belles promotions et des rabais hyper alléchants sur ses collections de vêtements taille plus.

Penningtons

Old Navy propose des vêtements modernes et abordables pour toute la famille, des enfants aux adultes, dans une large gamme de couleurs et de tailles.

Old Navy

La marque Joe Fresh offre un concept de magasinage accessible aux consommateurs de mode, à la recherche de vêtements simples, modernes et durables pour toute la famille et dans une large gamme de tailles. C'est la destination où magasiner en ligne quand on veut économiser de précieux dollars.

Joe Fresh

À la recherche de nouveaux morceaux de vêtements pour la bureau ou une occasion spéciale ? Magasinez en ligne chez Reitmans et vous trouverez assurément. Les retours sont hyper faciles à faire si la taille ne convient finalement pas.

Reitmans

Roots, fondée à Toronto en 1973, allie style rustique et urbain, sans négliger le confort et la qualité. Conçus et fabriqués au Canada, leurs sacs, blousons et certains autres accessoires en cuir sont confectionnés à la main par des artisans. Il suffit de visiter leur site Web pour avoir un coup de coeur instantané !

Roots

Gap est un autre site qu'on aime bien pour répondre aux besoins en vêtements de toute la famille ! On le visite lors des changements de saison ou durant les soldes pour tirer le maximum d'économies lors de son magasinage en ligne.

GAP

Les magasin d’informatique et d’électronique bien connu Best Buy proposent des centaines de produits différents dans de nombreuses catégories. Besoin de vous procurer un ordinateur, un cellulaire, une tablette ou même un électroménager ? Ne cherchez plus ! Leur site Web est très bien construit et répond à de nombreuses questions des consommateurs.

Best Buy

La Source est une chaîne de magasin spécialisée dans les produits technos. C'est l'endroit tout indiqué pour faire son magasinage en ligne en raison du vaste inventaire de produits qu'ils tiennent. Avec La Source, vous êtes à un clic d'un achat qui peut changer votre mauvaise journée...