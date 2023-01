Érection matinale : mécanisme et explications par une bachelière en sexologie

Phénomène essentiellement mécanique, l'érection matinale traîne avec elle un grand mystère et de nombreuses questions qui persistent. Dans cet article, découvrez pourquoi les hommes ont souvent une érection au réveil grâce aux explications d'Anne-Marie Ménard*, bachelière en sexologie et collaboratrice sexualité.

Se réveiller avec le pénis en érection, malgré une absence de désir ou de rêves érotiques, est une routine quasi-quotidienne pour de nombreux hommes. Parfois gênantes, et pas pratiques pour aller à la toilette à l'aurore, ces érections matinales ont un nom spécifique : tumescence pénienne nocturne (TPN).

L'érection nocturne est la survenue spontanée d'une érection du pénis pendant le sommeil ou au réveil. Tous les hommes, aussi bien les nourrissons que les personnes âgées connaissent ce phénomène. D'ailleurs, la première érection que vous avez eu messieurs, s'est passée au cours de votre développement prénatal, à savoir in utero.

Qu'est-ce que l'érection matinale chez l'homme ?

Il s'agit d'un mécanisme automatique, contrôlé par le cerveau, qui n'a pas de lien avec des rêves érotiques ou une excitation dans la nuit par exemple. « On croit souvent à tort que les érections nocturnes ou matinales surviennent en raison d'une excitation et/ou d'un désir sexuel, mais c'est totalement faux », indique notre collaboratrice sexualité, Anne-Marie Ménard.

L'érection que nous appelons communément « matinale » parce qu'on s'en rend compte au réveil, est en fait une érection nocturne. En effet, ce phénomène apparaît dans la nuit, pendant le sommeil.

Pourquoi les hommes ont une érection le matin ?

Le sommeil se divise en plusieurs phases : sommeil léger, profond ou paradoxal. Les hommes ont des érections matinales parce qu'il y a une modification au niveau du système nerveux lors de la dernière phase du sommeil.

« Il est possible d'observer l'apparition d'érections lors de la phase de sommeil paradoxal ou environ 3 à 5 fois par nuit, d'une durée variant entre 15 et 40 minutes C'est souvent lorsque les hommes se réveillent durant cette phase qu'ils vont remarquer une érection matinale sous la couette », explique Anne-Marie Ménard, bachelière en sexologie.

Le mécanisme de l'érection nocturne

Si vous voulez mieux comprendre le phénomène, on vous amène encore un peu plus loin...

Le système nerveux de l'homme est séparé en deux. D'un côté, on retrouve le système sympathique et de l'autre, le système parasympathique. Ce dernier prend le dessus sur le premier lorsque vous dormez, messieurs. Autrement dit, pour avoir une érection, c'est le parasympathique qui doit fonctionner. Dès qu'un homme dort, survient alors une activation du système parasympathique.

Le système sympathique est celui dont on a besoin pour travailler/s'entraîner, pour partir à courir lorsqu'un lion nous pourchasse, celui qui s'active lorsqu'on se met en mode survie en plus de faire augmenter notre tension artérielle, notamment. Le système parasympathique, quant à lui, s'occupe de tout ce qui touche à la digestion, à la diminution de la tension artérielle, la respiration, etc. Bref, tout ce que notre corps fait sans nécessairement qu'on s'en rende compte. C'est celui-ci qui s'active lorsqu'on tombe dans un mode de relaxation.

« On n'y croirait pas, mais ça prend des muscules pour retenir le pénis. Donc, les muscles sont activés pour le tenir en état flaccide (flasque). Lorsqu'on est en état de relaxation, le pénis entre en érection. L'état de repos du pénis, c'est lorsqu'il est en érection tandis que l'état flaccide du pénis, c'est l'activation », vulgarise l'auteure du livre Au Lit avec Anne-Marie.

Quel est le rôle de l’érection du matin ?

Malgré la croyance populaire, il n'existe pas vraiment de rôle à l'érection matinale. Il s'agit plutôt de la conséquence du fait que le système parasympathique est embarqué lors du sommeil paradoxal.

Est-ce que le sommeil joue un rôle dans ce phénomène ?

Selon la blogueuse en sexologie, Anne-Marie Ménard, le sommeil joue définitivement un rôle dans cette érection qui est habituellement visible lorsqu'on ouvre l'oeil.

La phase de sommeil paradoxal, aussi appelée la « rapid eye movement sleep », est celle où se produisent les rêves. Celle-ci reviendra à plusieurs reprises dans le cycle d'une même nuit. Rythme cardiaque plus irrégulier, température corporelle changée et respiration modifiée sont autant de comportements qui peuvent être remarqués à cet instant précis.

Doit-on s’inquiéter de l'absence d'érection matinale ?

D'après notre collaboratrice, l'absence d'érection le matin peut parfois être inquiétante parfois ne pas l'être du tout. « Il peut valoir la peine d'aller vérifier si on a des dysfonctions érectiles qui sont associés à cette absence de phénomène », indique-t-elle.

Des tests de tumescence pénienne nocturne aideront à différencier la dysfonction érectile causée par des problèmes organiques de celle causée par des troubles psychologiques. Il existe des méthodes simples qui documentent la présence et la fréquence des érections lorsque vous dormez.

Une d’entre elles consiste à simplement attacher une bande au pénis flasque (mou) au coucher. Si la bande est rompue au lever, c’est un signe qu’une érection s’est produite. Une fréquence normale serait d'environ 3 à 4 érections par nuit.

Une autre technique très simple est de remarquer la présence ou l’absence d’érection au réveil. S’il y en a une, on peut conclure à un problème psychogène.

L'érection matinale est donc un indicateur important, oui. Toutefois, il est clair qu'en vieillissant, les hommes expérimentent de moins en moins le phénomène de l'érection matinale sans devoir s'en faire pour leur santé.

Dans un cas d'absence complète, ça ne voudrait pas non plus dire qu'un homme n'est pas en bonne santé. Si vous n'avez pas d'érection matinale, il se peut que ce soit simplement un symptôme dû à autre chose sans pour autant parler d'une « mauvaise santé ». Consultez simplement votre médecin ou un professionnel de la santé si votre situation vous préoccupe.

*Anne-Marie Ménard aide les femmes et les hommes à s'épanouir sexuellement et à reprendre leur pouvoir sexuel, tant individuellement que dans leurs relations interpersonnelles. Suivez-la sur ses réseaux sociaux pour en apprendre toujours plus!