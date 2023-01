Les 3 signes astrologiques les plus chanceux de 2023

À un moment ou à un autre dans l'année, une étoile brillera dans le ciel pour tous les signes astrologiques. Mais, trois d'entre eux seront particulièrement chanceux, car les astres s'aligneront à leur avantage, plus souvent et plus longtemps, durant les 12 prochains mois. L'année 2023 est celle du Bélier, du Taureau et du Lion!

L'astrologie n'est pas comme un numéro de loterie, tiré au hasard! L'alignement des planètes, à des moments précis de l'année, permet de comprendre et d'anticiper certains bouleversements collectifs et personnels.

L'année 2023 sera riche en rebondissements de tout genre. Fidèle à son habitude, l'incorrigible planète Mercure rétrogradera à trois reprises durant l'année, soit le 21 avril, 23 août et 13 décembre. Des difficultés communicationnelles et technologiques sont à prévoir durant cette période cruciale.

La grande favorite, la planète Jupiter, celle de l'expansion, de la chance et de l'abondance, changera deux fois de signe. Elle débutera l'année dans le signe fougueux du Bélier pour poursuivre sa route dans celui du Taureau, dès la mi-mai.

La date à retenir cette année est, sans l'ombre d'un doute, celle du 23 mars 2023. À cette date charnière, la planète Pluton entrera dans le signe collectif du Verseau jusqu'au mois de juin de la même année. Puis, elle y prendra goût et y reviendra en 2024 pour une période de 20 ans. La dernière fois que Pluton est entré en Verseau d'importantes révolutions sociales ont eu lieu.

Les signes astrologiques les plus chanceux de 2023

Bélier

L'année 2023 débute en force. La planète Jupiter ne sait plus où donner de la tête, depuis qu'elle est entrée dans le signe fougueux du Bélier. Dictée par l'énergie de ce dernier, Jupiter a envie de se lancer tête première.



Et ce seront les principaux intéressés qui vont en bénéficier. Toutefois, ils ne devront pas attendre avant de passer à l'action puisque Jupiter quittera le signe du Bélier dès le mois de mai. Les premiers jours de l'année seront donc cruciaux. Il faudra foncer vers un objectif nouveau, lancer un projet ou concrétiser une idée. À la mi-année, au moment où Jupiter entrera dans le signe du Taureau, des avancées concrètes sont à prévoir. Mais encore faut-il que les Bélier aient tout mis en oeuvre, durant la première partie de l'année, pour passer du rêve à la réalité.

Taureau

L'abondance et la chance cogneront à la porte des Taureau en 2023. En effet, la planète Jupiter entrera en Taureau pour la première fois en 12 ans. Il n'y a rien de banal là-dedans! Malgré quelques défis à relever durant la première moitié de l'année, les natifs de ce signe de terre seront comblés, à tous les niveaux. Il ne fait plus aucun doute que c'est durant l'année 2023 qu'ils récolteront les fruits de leurs efforts. Les Taureau pourraient avoir accès à une plus grande aisance financière que durant les années précédentes.

Lion

C'est le cas de le dire : l'année débute en lion! En 2023, les natifs du Lion sont choyés côté coeur, car l'amour entre par la grande porte. La planète Vénus, celle de la romance, de la tendresse et de la sensualité, sera dans le signe astrologique du Lion durant quatre mois consécutifs. Du mois de juin à septembre, la vie sentimentale des Lion sera adoucie et revigorée par cet alignement planétaire. Les Lion se serviront de cette énergie pure pour rayonner dans les autres sphères de leur vie.