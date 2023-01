Mathieu Roy nous présente les toutes nouvelles technologies du CES!

TECHNOLOGIE - Après deux ans d’absence, en raison de la COVID, le Consumer Electronics Show (CES) reprend ses droits à Las Vegas jusqu’au 8 janvier.

Le CES est l'événement technologique le plus influent au monde. C'est là que les innovateurs les plus pointus entrent en scène et nous dévoile les technologies les plus attendues de l’année. Le CES présente tous les aspects du secteur technologique.

Mathieu Roy est sur place pour nous faire découvrir ces nouvelles technologies