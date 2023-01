On ne se fera pas de cachette : Noël, c'est difficile pour le portefeuille. Au lendemain d'un congé bien mérité, à gâter ceux qu'on aime, il arrive que l'on doive se serrer la ceinture... pour quelque temps seulement. Afin de continuer à cuisiner de bons repas maison, voici 10 idées de recettes pas chères.

Pour économiser quelques dollars sur le panier d'épicerie, on cuisine avec les légumes de saison, on ajuste les recettes avec les aliments qu'on a sous la main et on congèle les restants pour en faire des lunchs. Malgré ces contraintes, il est possible de cuisiner des recettes savoureuses, qui feront plaisir à toute la famille. Nous nous sommes efforcés de faire l’exercice pour vous.

10 RECETTES PAS CHÈRES

1. Macaroni gourmand

Pour réaliser cette recette de macaroni à la viande, il suffit de piger dans les quelques ingrédients qui se trouvent déjà dans le garde-manger. En plus d'être économique, cette recette est la grande favorite des enfants de Salut Bonjour!

Recette : Macaroni gourmand

2. Tacos d'oeufs et de haricots

Au Mexique, on vous dirai qu'il n'y a pas d'heure pour manger des tacos. Cette recette, faite à base d'oeufs et de haricots, est toujours un grand succès auprès des enfants. On les laisse garnir leurs tacos avec les ingrédients de leur choix.

Recette : Tacos d'oeufs et d'haricots

3. Soupe minestrone au jambon

Il n'y a rien de plus réconfortant que de cuisiner une recette avec les touski, oubliés ici et là dans le réfrigérateur. Et c'est un peu ce que propose cette recette de soupe minestrone au jambon. Amusez-vous à remplacer les ingrédients avec ce que vous avez sous la main.

Recette : Souper minestrone au jambon

4. Lasagne végétarienne

Personne ne vous dira le contraire : la viande, ça coûte cher. Pour réduire considérablement la facture d'épicerie, il peut être intéressant de découvrir des recettes végétariennes, comme cette délicieuse lasagne aux fromages.

Recette : Lasagne végétarienne

5. Patates de luxe

La pomme de terre est nutritive, économique et elle se conserve longtemps. Pour lui donner un coup de fraîcheur, notre chef propose cette patate de luxe, garnie de boeuf haché, de bacon et de crème sure... un délice!

Recette : Patates de luxe

6. Omelette aux champignons

Les oeufs sont nutritifs, polyvalents et abordables. Avec une douzaine d'oeufs, il est possible de créer une multitude de repas, desserts et breuvages! Cette recette, en toute simplicité, va plaire à tous ceux qui préfèrent le petit-déjeuner aux autres repas.

Recette : Omelette aux champignons

7. Pain de viande classique

Le pain de viande est un classique avec lequel nous aimons renouer une fois l'hiver installé. Simple à cuisiner, cette recette peut aussi se congeler pour être servie à l'heure du lunch, durant les semaines qui suivront.

Recette : pain de viande classique

8. Poulet cordon-bleu

Ce n'est pas surprenant que cette recette soit l'une de vos favorites! Si les enfants l'aiment pour ses goûts et textures, les parents l'adorent pour son côté économique et pratico-pratique. Voilà une belle idée de recette à garder tout près pour les soirs pressés de la semaine.

Recette : Poulet cordon-bleu

9. Soupe orge et tomates

En plus d'être abordable, l'orge est riche en fibres et en protéines. Cette céréale peut donc être intégrée à n'importe quelle recette de soupe afin d'augmenter l'apport en énergie d'un mets. Commencez par cuisiner cette soupe à l'orge et aux tomates de notre chef Jonathan Garnier!

Recette : Soupe à l'orge et aux tomates

10. Chili à la viande et au tempeh

Si le prix des protéines animales a grimpé en flèche, celui des protéines végétales, quant à lui, s'est maintenu. Pour ceux qui souhaitent faire une transition graduelle vers le végétarisme (ou en passer une petite vite à chéri), cette recette de chili moitié-moitié est idéale.

Recette : Chili à la viande et au tempeh