8 meilleurs fards à joues de tous les temps

S'il y a un item à ajouter à sa trousse beauté en 2023, c'est bien le fard à joues... si ce n'est pas déjà fait!

Le fard à joues, aussi connu sous l'appellation anglophone blush, permet de définir les traits du visage, en sublimant les pommettes. Un effet bonne mine instantanée, voilà la fonction principale du fard à joues!

Comment choisir son fard à joues?

Le fard à joues se décline en une multitude de teintes et de textures.

Celles qui possèdent une peau foncée auraient avantage à choisir un blush ayant une couleur flamboyante, alors que celles qui ont un teint clair pourraient se tourner vers des teintes plus discrètes. À titre d'exemple, le rose fuchsia ou le marron convient parfaitement aux premières, alors que le rose bébé et le doré s'adaptent mieux aux secondes. Parmi toutes les palettes de couleur de fards à joues qui existent sur le marché, il y a une teinte qui convient à chaque personne. Il suffit de s'amuser à trouver celle qui s'harmonise à merveille à la couleur de sa peau.

Outre le choix de la couleur, il faut aussi considérer la texture du blush. Encore une fois, il existe une grande variété de textures pouvant correspondre aux différents types de peau. Ils offrent tous un effet légèrement différent. Par exemple, le blush liquide a tendance à être plus extravagant que le blush en poudre. Les tendances beauté - qui dictent bien souvent nos décisions lors de l'achat - préfèrent le fard à joues en crème, cette année. En plus d'être facile à utiliser, il procure une jolie brillance.

Comment bien se maquiller les joues?

Selon le type de fard à joues choisi, plusieurs techniques de maquillage sont possibles. Les fards à joues en crème, en bâton ou en liquide s'appliquent mieux avec le bout des doigts, alors que les fards à joues en poudre libre ou compacte s'appliquent mieux à l'aide d'un pinceau.

Pour identifier précisément la partie à sublimer, il suffit de sourire. Il faut appliquer le fard sur la partie saillante des joues, en formant de délicats cercles avec le pinceau ou en tapotant légèrement avec les doigts. Pour obtenir un effet des plus naturels, il faut ajouter graduellement la couleur.

Quel est le meilleur fard à joues?

8 meilleurs fards à joues

1. Fard à joues en crème, Maybelline

La formule en gel infusée à l'eau, sans huile, glisse facilement sur la peau du visage pour une finition des plus naturelles. Le fard à joues en crème de Maybelline est offert en six couleurs distinctes afin de s'harmoniser à la peau toutes celles qui désirent un effet bonne mine.

Facebook : Maybelline New York

2. Fard à joues en bâton, Annabelle

Dites bonjour à un teint sain avec ce blush en bâton! Comme il se glisse dans une poche ou un sac à main, il est idéal pour les retouches, à la dernière minute, en déplacement. Sa formule waterproof assure un port durable et résistant à la transpiration pour les longues journées au bureau ou les soirées festives.

3. Fard à joues poudre compact, Yves Rocher

Le fard à joues Yves Rocher est composé d'ingrédients d'origine naturelle et végétalienne. Il est offert en six teintes aux couleurs vibrantes pour réchauffer, souligner et sublimer toutes les pommettes!

4. Fard à joues, Sephora

Cette formule tout-en-un peut être utilisée comme fard à joues, poudre bronzante, illuminateur ou effet contours. Le fard à joues de Sephora est offert dans un éventail de couleurs intenses et durables, allant du fini mat, chatoyant à pailleté.

5. Fard à joues en liquide, Selena Gomez

Ce fard à jour liquide, offert chez Sephora, est sans sulfate ni parabens. Il n'y a pas que sa composition qui est naturelle : son look aussi! Il est possible de choisir un blush avec un effet mat ou avec une touche de brillance, selon les goûts.

Facebook : Rare Beauty

6. Fard à joues en crème, Bay Free

Ce fard à joues en bâton est fabriqué avec du beurre de karité et de la vitamine E pour une hydratation de la peau. Grâce à sa formule légère et multifonction, il peut être appliqué autant sur les joues, les yeux que les lèvres.

7. Fard à joues en bâton, NYX Cosmetics

Le premier fard à joues crémeux en bâton à double embout fond délicatement sur la peau pour un effet bonne mine des plus naturels. Il s'agit de cinq agencements de couleurs de fard à joues, composés d'ingrédients végétaliens et non testés sur les animaux. Un petit bijou!

NYX Cosmetics

8. Fard à joues irisé, Lancome

Le blush de Lancome se décline dans un vaste choix de teintes, allant des plus neutres aux plus intenses. Le petit pinceau, inclus dans le boitier, permet une application plus précise sur la partie saillante des pommettes.

