Entrevue

Les promesses environnementales de 2023

Nous allons rejoindre le biologiste, cinéaste et explorateur Jean Lemire. Jean a participé à la COP 15 sur la biodiversité à Montréal le mois dernier. On va évidemment en profiter pour revenir sur le sujet avec lui. Mais on va aussi lui parler des autres enjeux environnementaux qui font la manchette. Une discussion fort intéressante et éclairante en perspective.