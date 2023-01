La chimie et les remèdes de grands-mères avec Normand Voyer

Le 9h15

La chimie et les remèdes de grands-mères!

C’est la saison des rhumes et de la grippe qui est bel et bien commencée et on connait tous des remèdes de grand-mère, que ce soit le bon bouillon de poulet, le verre de lait chaud avec du miel ou encore les oignons dans les chaussettes, on a souvent recours à ces recettes maison, mais sont-elles vraiment efficaces ?

Recette du bouillon de poulet:

1 poulet à cuire de 5 à 6 lbs

1 paquet d’ailes de poulet

3 gros oignons

1 patate douce

3 panais

2 navets

12 carottes

6 branches de céleri

1 botte de persil frais

sel et poivre au goût

Étape 1

Placer dans une grande casserole.

Étape 2

Recouvrir d’eau et ajouter tous les autres ingrédients sauf le céleri et le persil.

Étape 3

Cuire 1,5 h, puis ajouter le céleri et le persil et cuire pour 45 minutes supplémentaires.

Étape 4

Retirer le poulet et les ailes et voilà! Vous pouvez passer la soupe au robot si désirez.

La soupe se congèle très bien.