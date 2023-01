Les suggestions de lecture du 7 janvier 2023

Chrystine Brouillet partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Les ténèbres et la nuit

Michael Connelly

Calmann Lévy

Los Angeles célèbre les douze coups de minuit quand l’inspectrice Renée Ballard est appelée sur une scène de crime. Qui était Javier Raffa et pourquoi a-t-il été abattu ? Découvrant que ce meurtre est relié à une affaire ancienne, elle demande l’aide d’Harry Bosch. Car elle ne peut pas vraiment compter sur sa partenaire Lisa qui en fait le moins possible, même si l’autre enquête sur laquelle travaille Renée est cruciale : les Hommes de minuit multiplient les viols, il faut trouver au plus vite leur modus operandi.

Ballard et Bosch : quelle joie de retrouver ce duo de choc ! Il permet à l’auteur de dénoncer par le biais de leurs enquêtes les dérives des Etats-Unis en pleine pandémie, qu’il s’agisse de l’assaut du Capitole ou de l’érosion des forces de l’ordre. Et comme toujours le décor unique de la Cité des Anges nous fascine...

2- Une écharpe dans la neige

Viveca Sten

Albin Michel

Quand Hanna Ahlander, récemment virée de la police de Stockholm se retrouve à la station de ski d’Are pour méditer sur son avenir, elle ne se doute pas qu’elle sera rapidement mêlée à une enquête. Mais comment ne pas participer à la battue faite pour retrouver la jeune Amanda dont on vient de découvrir son écharpe ? Y parviendra-t-on à temps dans ce froid polaire ? L’inspecteur Daniel Lindskod aura besoin de toute l’aide qu’on peut lui offrir...

Des personnages fort crédibles, si humains, si attachants par leurs défauts, une intrigue complexe, des secrets qui s’accumulent : une excellente recette pour un polar réussi !

3- Au premier regard

Lisa Gardner

Albin Michel

Les ossements d’un corps humain sont découverts dans les collines de la Géorgie. Puis ceux d’un autre. De deux autres...Est-ce que Jacob Ness, tueur en série, kidnappeur de Flora Dane a pu être l’auteur de ces meurtres avant d’être abattu par l’agente du FBI Kimberley Quincy ? Qui l’a aidé à enlever autant de jeunes femmes ? La commandante DD Warren se joint à Flora et Kimberley pour découvrir ce qui s’est passé dans cette petite ville où tout le monde se connaît au cours des quinze dernières années. Et les ramifications sont aussi nombreuses qu’insoupçonnables...

En réunissant ses trois héroïnes fétiches, Lisa Gardner nous offre un magistral suspense en explorant la transmission familiale du mal. Et celle de la résilience. Époustouflant !

4- Ceci n’est pas un fait divers

Philippe Besson

Éditions Julliard

« Papa vient de tuer maman », dit Léa, 13 ans à son frère aîné qui vit à Paris pour étudier la danse. Il saute dans un train pour rejoindre cette ville de province où a eu lieu la tragédie. Où on n’a pas écouté une femme victime de violence conjugale, pas vu le drame qui couvait, pas compris le danger que représentait un homme qui en voulait à la terre entière de son existence ratée. Et qui avait une proie sous la main.

Il fallait l’immense talent de Philippe Besson pour scruter tous les signes avant-coureurs du drame, peindre le désarroi, la sidération des proches, la culpabilité qui les assaille, leur impuissance. Avec autant de délicatesse que de lucidité, il décrit un féminicide et les effets délétères pour ceux qu’on appelle « les victimes collatérales ». Bouleversant !

5- Le café du temps retrouvé

Toshikazu Kawaguchi

Albin Michel

À Tokyo, un petit établissement permet à ses clients de voyager dans le temps...le temps de boire une tasse de café. Les nombreuses règles qui régissent cette expérience en découragent certains, mais un fils retrouve ainsi sa mère, Gôtaro parle à son meilleur ami disparu vingt ans auparavant et un fiancé se projette dans le futur pour s’assurer du bonheur de son amoureuse. Tout ça sous les regards bienveillants de Kazu qui prépare ces cafés si particuliers et ceux de sa délicieuse fillette Miki.

Vendu à un million d’exemplaires, le livre précédent Tant que le café est encore chaud a séduit le monde entier par son originalité et ses personnages énigmatiques, empathiques, drôles ou émouvants. Nous les retrouvons dans ce deuxième opus avec le même bonheur.

6- J’étais un héros

Sophie Bienvenu

Cheval d’août

Yvan était autrefois le héros de sa fille, mais il ne l’a pas vue depuis dix-huit ans, n’arrivant pas à cesser de boire. À soixante-deux ans, quand il reçoit un diagnostic sans appel, il repense à sa relation avec Gabrielle, se demande s’il peut réussir à la sauver. Au prix de l’abstinence... Quel choix fera-t-il ?

Tout au long de ce roman, le personnage alterne entre deux voies et ce mouvement constant nous permet de découvrir à la fois sa douleur et ses espoirs, son extrême difficulté à s’aimer, et donc à aimer, et toutes ses failles scrutées ici avec une remarquable acuité. Sophie Bienvenu nous atteint par ses images percutantes qui traduisent parfaitement l’existence des écorchés de la vie.

7- Pétronille inc. Tome 5

Annie Bacon

Druide

La jeune sorcière et entrepreneure Pétronille s’inquiète de la canicule : comment protéger les crapauds, les mandragores et les chardons où naissent les sorcières ? Une incantation pour faire tomber la pluie est urgente ! Mais une écaille de sirène est essentielle à la réussite du sortilège...et s’approcher des sirènes n’est pas sans danger !

La courageuse Pétronille est adorable et les enfants la suivront volontiers dans cette aventure où se multiplient les rebondissements. On aime la détermination de la petite sorcière, Echo son amie chauve-souris, le gentil poisson-scie et les illustrations si expressives !