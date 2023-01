L'exposition « À plein volume : Basquiat et la musique » présenté au Musée des beaux-arts de Montréal

L’exposition À plein volume : Basquiat et la musique, présentée jusqu’au 19 février 2023 au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), est la toute première pour laquelle l’institution muséale propose une application de réalité augmentée.

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), en collaboration avec le Musée de la musique – Philharmonie de Paris, vous invite à faire un voyage dans l’univers visuel et sonore du phénoménal Jean-Michel Basquiat (1960-1988).

Jusqu'au 19 février 2023 prochain, À plein volume: Basquiat et la musique propose une exploration approfondie des liens étroits qui existent entre la musique et la vie et l’œuvre de l’artiste.

L’exposition, la première consacrée à l’importance de la musique dans la pratique de Basquiat, fait découvrir son art au rythme du New York des années 1970 et 1980. Elle met en lumière les sons qu’il a traduits en peinture – de l’opéra au jazz en passant par le hip-hop – et les musiciens qui l’ont inspiré.

Donnant à entendre autant qu’à voir, elle réunit plus d’une centaine d’œuvres, ainsi que de nombreux extraits sonores, des vidéos exposées pour la première fois, des carnets et de rares documents d’archives. Visionnez l’expérience qui vous attend sur place ICI.

Une application de réalité augmentée : une première au MBAM

L’exposition est accompagnée d’une application de réalité augmentée qui propose du contenu enrichi aux visiteurs, de même que d’un catalogue publié conjointement par les Éditions scientifiques du MBAM et les Éditions Gallimard.

C’est le studio Dpt. qui a relevé le défi consistant à offrir une expérience enrichissante et accessible, sans complexifier le parcours de visite. Studio montréalais spécialisé dans la création d’expériences immersives, Dpt. a créé l’application Basquiat et la musique, qui propose des contenus interactifs et instructifs sur une vingtaine d’œuvres de l’exposition.

Celle-ci permet d’approfondir l’expérience de visite, de contextualiser l’exposition et ses œuvres, et de faire découvrir des contenus complémentaires de façon immersive et interactive.

La réalité augmentée est une tendance lourde dans les propositions muséales aux quatre coins du monde. L’expérience de visite est en pleine redéfinition, les institutions souhaitant proposer des parcours interactifs et immersifs.

L’application Basquiat et la musique peut être téléchargée gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Ses contenus sont offerts en français et en anglais.

