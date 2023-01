3 éléments à considérer avant de vous établir en région

Pour que ce changement de vie rime avec succès, prenez soin de faire une petite évaluation de votre mode de vie et de vos intérêts avant de prendre votre décision.

Quitter la grande ville pour vous établir en région peut comporter de nombreux avantages, à condition que votre nouvel environnement contribue à rehausser votre qualité de vie.

Si vous rêvez de vivre au rythme de la nature, de relever de nouveaux défis professionnels et d’élargir votre cercle d’amis, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait bien représenter le choix parfait.

Voici 3 facteurs à prendre en considération pour évaluer si la région répond à vos besoins et à vos attentes:

1. Est-ce que le mode de vie vous convient?

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

La vie en région est bien différente du quotidien mouvementé des grandes villes. Elle vous permet non seulement de profiter d’un environnement plus paisible, mais elle vous offre également, dans bien des cas, un accès à la nature en pleine ville ou à quelques minutes en voiture. Bref, si vous cherchez à fuir le stress de la métropole, vous êtes au bon endroit!

Chose certaine, la région de l’Abitibi-Témiscamingue séduira les amateurs de plein air, alors que l’ensemble de la communauté vit près de la nature. Cette belle région vous offre également une vie culturelle digne de celle des grands centres, une chaleur humaine sans pareille, un environnement sécuritaire et un accès facile et rapide aux commerces de proximité.

2. Est-ce que vous serez en mesure de poursuivre votre vie professionnelle, scolaire ou associative?

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Certains emplois se concentrent plus particulièrement dans les grandes villes alors que d’autres vous donnent accès à des opportunités professionnelles incomparables et des conditions de travail alléchantes en région.

D’ailleurs, l’Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de nouveaux talents dans une variété de domaines, de la santé à l’agriculture, en passant par la foresterie, le secteur minier, la restauration, le transport et l’enseignement. Est-ce le signe que vous attendiez pour faire le grand saut?

Vous êtes étudiant ou vous avez des questionnements quant aux opportunités qui s’offriront à vos enfants? Il est vrai que ce ne sont pas toutes les régions qui proposent des programmes d’études postsecondaires diversifiés, mais bonne nouvelle: l’Abitibi-Témiscamingue est choyée avec l’UQAT, le cégep et les centres de formation professionnelle. Il y en a pour tous les goûts, les intérêts et les ambitions!

Et si vous souhaitez vous impliquer dans votre nouvelle région, en plus de profiter d’activités de loisir variées, ce ne sont pas les cours, les services et les ateliers qui manquent. Tant pour les enfants que les adultes, les organisations de l’Abitibi-Témiscamingue proposent une offre abondante et accessible.

3. Est-ce que vous pourrez reconstruire votre cercle social?

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

C’est souvent la plus grande crainte que les gens ont lorsqu’ils songent à déménager en région puisque leur cercle social occupe une grande place dans leur vie. Mais qui sait, peut-être que vous ferez de belles rencontres qui changeront votre vie à tout jamais?

En Abitibi-Témiscamingue, il y a plusieurs communautés tissées serrées, ce qui permet aux nouveaux arrivants de s’intégrer plus facilement selon leurs intérêts.

Peu importe votre âge, votre secteur d’emploi ou vos origines, vous constaterez que cette région est le théâtre de nombreux projets innovants, qui contribuent au resserrement du filet social, au développement d’une vie culturelle dynamique et à la création d’un sentiment de sécurité et de confiance à travers la communauté.

Vous avez répondu oui à tous ces critères? Apprenez-en davantage sur les avantages de choisir l’Abitibi-Témiscamingue, à commencer par ses opportunités d’emploi, sa qualité de vie exceptionnelle et ses nombreuses activités sociales, et entamez des démarches pour vous établir au cœur de cette région reconnue pour sa nature abondante.