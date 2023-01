5 astuces pour économiser sur l’essence cet hiver

Avec la hausse du coût de la vie qui frappe actuellement, on cherche à économiser le plus possible quand vient le temps de passer à la caisse, peu importe les achats que l’on fait.

C’est vrai que tout coûte vraiment plus cher dernièrement... et on ne parle pas seulement du prix de la laitue. L’essence aussi!

Comme les voitures volantes n’existent pas encore, on doit trouver d’autres solutions pour économiser sur le carburant cet hiver. Heureusement, on a des trucs pour vous!

En plus des programmes de récompenses et des cartes de fidélité offertes par certains détaillants, il existe des astuces pour économiser jusqu’à 20% d’essence lors de vos trajets.

Pour alléger votre facture de carburant cet hiver, suivez ces recommandations simples et efficaces:

1. Bien entretenir son véhicule

Saviez-vous qu’une voiture qui a des lacunes au niveau de l’entretien, comme des pneus dégonflés ou des pièces trop usées, peut consommer jusqu’à 25% plus d’essence que nécessaire?

Pour éviter cette dépense inutile, assurez-vous de visiter votre garagiste régulièrement ou encore de demander une vérification complète de votre véhicule lors de chaque changement de pneus ou d’huile.

2. Profiter du programme de récompenses Proxi Extra

La chaîne de dépanneurs Proxi Extra offre l’un des programmes de récompenses les plus avantageux de sa catégorie, qui fonctionne sous forme de points. En effet, vous pouvez accumuler des points en faisant des achats d’essence, de produits en dépanneur ou en profitant d’offres personnalisées.

Vous pouvez accumuler jusqu’à 15 points par litre d’essence ou de diesel en payant comptant ou avec votre carte débit et 10 points par litre en payant par carte de crédit. De plus, quand vous achetez des produits en magasin, on vous remet 10 points par dollar dépensé. Ainsi, les remises s’accumulent rapidement! Pour chaque tranche de 1 000 points accumulés, 1$ de remise vous est octroyé sur votre facture.

Pour joindre le programme, il suffit de vous procurer une carte physique dans une succursale Proxi Extra ou encore de télécharger l’application mobile gratuite.

3. Adapter votre conduite

Saviez-vous que les freinages brusques vous font dépenser près de 40% plus d’essence qu’un freinage en douceur? En pratiquant l’écoconduite, c’est-à-dire en roulant moins vite, vous pouvez diminuer significativement votre consommation d’essence, et ce, sans augmenter la durée de vos déplacements.

4. Alléger votre voiture

Comme tout véhicule, une voiture plus lourde consomme plus d’essence. C’est pourquoi il importe de retirer les supports à vélo, la boîte de toit ou encore l’équipement de ski qui traîne dans votre coffre, si vous ne comptez pas vous en servir. On ne peut pas diminuer le nombre de passagers, mais le nombre d’objets encombrants, oui!

5. Couper le moteur

Lorsque vous ne roulez pas, coupez le moteur! Même pour un temps d’attente de 5 minutes, un moteur qui tourne sur place dépensera une quantité significative d’essence, soit environ 1 litre à l’heure.

C’est en accumulant de petits points que vous ferez de grosses économies! Trouvez un dépanneur Proxi Extra près de chez vous et adhérez dès maintenant au programme de récompenses de Proxi Extra pour diminuer votre facture d’essence.