7 avantages de vous établir dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue

Bâtir vos rêves, c’est vous construire une vie unique et enrichissante dans une région magnifique où les possibilités sont immenses et la population chaleureuse. Et c’est exactement ce que l’Abitibi-Témiscamingue peut vous offrir comme qualité de vie!

Découvrez les nombreuses raisons de vous installer sur ce territoire spectaculaire qui doit une grande partie de son histoire et de son développement aux Anicinabek, qui l’habitent depuis des millénaires, ainsi qu’aux populations immigrantes.

7 avantages de plier bagage vers l’Abitibi-Témiscamingue pour y habiter:

1. Des milieux de vie pour tous les goûts

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Avec ses 65 000 km2 de territoire, l’Abitibi-Témiscamingue a de l’espace et des modèles d’habitation pour plaire à tous les chercheurs de toit.

Que vous soyez plutôt du type maison au bord de l’eau, bungalow sympathique au cœur d'un quartier familial ou propriété neuve, d’année en année de nouveaux quartiers se développent. Vous trouverez assurément l’environnement qui vous convient.

La région est formée de cinq territoires: Amos-Harricana, Abitibi-Ouest, Témiscamingue, Vallée-de-l’Or et Rouyn-Noranda. Chacun déploie l’énergie et les ressources nécessaires pour vous accueillir et faciliter votre intégration.

2. Des emplois dans une variété de domaines

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Les opportunités d’emploi abondent aux quatre coins du territoire. Que vous cherchiez à poursuivre (ou entamer) votre carrière dans le domaine minier, l'agriculture, l’hébergement, la restauration, la santé ou la foresterie, plusieurs postes, qui offrent des conditions de travail alléchantes, sont actuellement à combler.

3. Des opportunités d’études foisonnantes

Getty Images/iStockphoto

Peu importe vos goûts, vos intérêts ou vos ambitions, vous constaterez que la région est choyée en matière d’établissements d’enseignement avec l’UQAT, le cégep et les centres de formation professionnelle.

Ces derniers se démarquent par leur caractère personnalisé, la petite taille des cohortes et le dévouement des professeurs et enseignants. Bref, votre parcours à titre d’étudiant.e promet d’être marqué par la création de liens forts.

4. Une multitude d’activités pour petits et grands

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Il y a tant de choses à faire en Abitibi-Témiscamingue qu’il vous sera impossible de vous ennuyer!

Des spectacles de musique et d’humour aux festivals, en passant par le théâtre, la danse, les joutes sportives, les conférences et les activités de plein air, vous pourrez vivre pleinement vos passions, peu importe votre âge.

C’est sans oublier l’offre abondante de cours, de services et d’ateliers proposée par différentes organisations à travers la région.

5. Une communauté chaleureuse et dynamique

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Les Témiscabitibien.ne.s sont reconnu.e.s pour être des gens chaleureux, passionnés, drôles, ouverts et expérimentés.

À votre arrivée, inutile de craindre pour votre cercle social puisque la population est tricotée serrée et elle vous fera sentir comme à la maison.

De plus, vous réaliserez que l’amour et la fierté que les habitant.e.s portent envers leur territoire se traduit en de nombreux projets innovants.

6. Une terre d’audace et d’innovation

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Que vous ayez une idée d’entreprise à démarrer, un projet de festival complètement éclaté, une proposition d’activité ponctuelle, une envie de combler un besoin en fondant un OBNL, la créativité et l’innovation sont encouragées à tous les niveaux.

Plusieurs ressources existent pour vous aider à accomplir vos objectifs et notez que les Témiscabitibien.ne.s accueillent les nouveautés avec enthousiasme.

7. Une nature abondante

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Un autre atout majeur et, non le moindre, l’Abitibi-Témiscamingue se distingue par sa proximité avec la nature sous toutes ses formes.

Avec sa forêt à perte de vue, la région promet de séduire les adeptes de plein air et les personnes en quête d’un environnement paisible et sécuritaire.

Outre ses deux parcs nationaux (Aiguebelle et Opémican) et la fameuse réserve faunique de La Vérendrye, la région regorge d’endroits pour connecter avec la nature.

La vie en Abitibi-Témiscamingue vous attire? Découvrez d’autres raisons de vous laisser séduire par cette belle région et entamez votre recherche d’emploi en prévision de votre déménagement!