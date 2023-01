8 choses incontournables à faire en Sicile pour revivre la frénésie White Lotus

Bercée par les eaux salines de la Méditerranée, la Sicile est l'une des destinations voyages les plus en vogue, ces jours-ci. Propulsée par la populaire série White Lotus, cette région de l'Italie n'a pas fini d'épater. Séduire, c'est ce qu'elle sait le mieux faire!

Par la force de ses images, la deuxième saison de White Lotus n'a laissé personne indifférent. Désormais, tout le monde (ou presque) souhaite avoir accès à un bout de la Sicile, ce joyau italien, dont le secret a été protégé trop longtemps.

L'équipe de la série White Lotus a élu domicile à Taormina, l'une des plus charmantes villes siciliennes. C'est le Four Seasons San Domenico Palace, un sublime hôtel construit en 1374, qui a servi à tourner les images de la série.

Si après l'écoute de cette série, vous avez eu envie de prendre le large pour découvrir la Sicile, voici les 8 choses incontournables à voir et à faire.

8 choses à faire en Sicile :

1. Oublier le temps qui passe à Taormina

Impossible de résister au charme de Taormina. Juchée à flanc de montagne, la ville de Taormina est un condensé de ce que la Sicile a de mieux à offrir. C'est de là que vous pourrez avoir les plus belles prises de vue, autant sur le volcan Etha et que sur la plaine de Catane. C'est de là aussi que vous pourrez vous prélasser à Isola Bella, l'une des plus belles plages de la région sicilienne. Lorsque le soleil se fait plus timide, les petites rues de Taormina s'activent. Les restaurants locaux vous serviront le meilleur aperol spritz que vous aurez bu de votre vie, alors que les commerçants se feront un plaisir de vous aider à dénicher la paire de chaussures en cuir verni qui vous convient.

Shutterstock

2. Rendre visite à la grande Etha

Si vous avez écouté la série White Lotus, vous avez certainement été saisi par les sublimes images d'Etha, le plus grand volcan actif de toute l'Europe. Lorsque les touristes ne peuvent se contenter de l'observer, ils peuvent le grimper depuis Catane ou, tout simplement, le boire. En effet, le sol calcaire, unique à la Sicile, profite aux vignerons. Ils se feront un plaisir de vous accueillir dans leurs installations vinicoles pour une dégustation.

Shutterstock

3. Marcher sur les traces du Parrain

Même si elle a été portée au grand écran grâce au célèbre film The Godfather, la petite ville de Savoca est un secret bien gardé de la Sicile. Il est entre autres possible de marcher sur les traces du Parrain, en visitant l'église de San Nicolò ou en sirotant un verre au bar Vitelli. Le belvédère, installé au coeur de ce village, offre une vue à couper le souffle sur la vallée d’Agrò. On comprend pourquoi le Parrain est tombé amoureux à cet endroit précis!

Shutterstock

4. Se tremper le gros orteil dans la méditérannée

Telle une évidence, les plages qui bordent la Sicile sont magnifiques. Les eaux cristallines de la Méditerranée offrent un cadre idéal pour s'adonner au farniente lorsque le soleil réchauffe la terre, en après-midi. De la petite plage de galets d'Isola Bella à la plage de sable fin de la réserve naturelle de Torre Salsa, il y a une oasis pour tous les vacanciers à la recherche de tranquillité.

Shutterstock

5. Saluer la capitale de la Sicile, Palerme

Située sur la côte nord de l'île, la capitale de Palerme compte plus de monuments et bâtiments historiques que n'importe quelle autre ville de la Sicile. Du Palais des Normands en passant par la cathédrale de Palerme et le théâtre Massimo, il y a de quoi s'émerveiller des heures durant. Une fois les visites terminées, le marché de Ballaro permet d'assouvir les petites fringales d'après-midi en découvrant les spécialités locales, préparées avec amour par les commerçants.

Shutterstock

6. S'arrêter à la station balnéaire de Cefalù

Pour des vacances à la mer, plus authentiques et en retrait des grandes foules, on s'arrête à Cafalù, une petite ville côtière située au nord, à 68 km à l'est de Palerme. Ce n'est pas surprenant que le Club Med ait choisi cet endroit paradisiaque pour y ériger l'une de ses stations balnéaires. La magnifique cathédrale de Cefalú, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015, offre une alternative gourmande intéressante. Son parterre est jonché de petits restaurants où il est possible de déguster une véritable granita, recouverte de crème fraîche.

Shutterstock

7. Se laisser surprendre par la la beauté de l'amphithéâtre Catane

Catane est la dixième ville la plus peuplée de toute l'Italie. Aussi surnommée la ville noire, en raison de ses constructions en pierre de lave, Catane offre une croisade entre le passé et le présent. L'imposant amphithéâtre romain accueillait jadis des spectacles de tout genre. Il est aujourd'hui possible d'observer toutes les facettes de cette ruine, bien conservée.

Shutterstock

8. S'émerveiller devant la réserve naturelle de Zingaro

La réserve naturelle de Zingaro est le joyau bien gardé de la Sicile. Ceux qui aiment s'adonner à la randonnée, à la baignade ou à la plongée peuvent profiter de cet espace tranquille, qui abrite 650 espèces végétales et une quarantaine d'espèces d’oiseaux. Avec son immense banc de sable, la plage de la réserve naturelle de Torre Salsa est aussi considérée comme l'une des plus belles de toute la Sicile.