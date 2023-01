Comment choisir la bonne région pour bâtir vos plus grands rêves

Vous songez à quitter la ville pour vous installer en région? Avant de prendre cette grande décision, il vous faudra déterminer l’endroit qui correspond le mieux à vos besoins et à vos envies.

Grâce à ses opportunités de carrières, ses vastes espaces verts et sa population chaleureuse, l’Abitibi-Témiscamingue pourrait bien vous offrir cette nouvelle vie dont vous rêvez!

Mais lorsqu’il est question de bâtir vos rêves, à commencer par choisir l’endroit où vous établir pour fonder une famille ou pour propulser votre carrière, il est important d’évaluer certains critères avant de passer à l’action.

4 critères à considérer pour choisir la bonne région où déménager:

1. Assurez-vous que votre qualité de vie sera rehaussée

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Vous devrez d’abord déterminer ce qui est important pour vous. Est-ce l’accès à la nature? La diversité des services et des loisirs offerts aux familles? Le calendrier des festivals et des événements culturels? Bref, vous devrez faire un petit travail d’introspection!

La région de l’Abitibi-Témiscamingue se démarque par sa proximité avec la nature. Ainsi, elle plaira autant aux adeptes de plein air en quête d’aventure qu’à ceux qui souhaitent profiter d’un environnement paisible. Les amateurs d’art et de loisirs ne seront pas en reste, puisque la région propose également une vie culturelle effervescente.

C’est sans oublier qu’il s’agit d’un endroit de rêve pour les familles alors que plusieurs activités et services sont offerts aux enfants et aux adultes. De plus, la communauté est tellement tissée serrée qu’elle vous aidera à vous intégrer tout en douceur. Vous constaterez rapidement que l’Abitibi-Témiscamingue offre une chaleur humaine sans pareille!

2. Évaluez les opportunités professionnelles qui s’offrent à vous

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

La question de l’emploi est bien sûr primordiale puisque vous voulez occuper un poste qui répond bien à votre profil, en plus de vous offrir des conditions de travail intéressantes. N’oubliez pas également de considérer la distance à parcourir pour vous rendre au travail et les moyens de transport offerts.

De la santé à l’agriculture, en passant par la foresterie, l’architecture, la restauration et l’enseignement, l’Abitibi-Témiscamingue est actuellement à la recherche de talents dans une variété de domaines. Si vous souhaitez travailler dans un milieu à échelle humaine, créer des liens solides et constater l’impact concret de votre travail sur la communauté, ne cherchez pas plus loin!

La proximité des lieux représente également un avantage non négligeable, puisque vous pourrez vous rendre au travail facilement et rapidement, dans certains cas sans même utiliser la voiture. Vous économiserez ainsi temps, argent et frustration!

3. Vérifiez que les services et les infrastructures disponibles répondent à vos besoins

Courtoisie: Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Que ce soit en matière de loisirs, de sports, de transports, de santé ou d’éducation, il est important que vous ayez accès à une variété de services et d’infrastructures pour faciliter votre intégration à votre arrivée dans votre nouvelle région.

Les organisations de l’Abitibi-Témiscamingue proposent non seulement une offre abondante d’activités sportives et d’ateliers de loisirs, mais les établissements d’enseignement, incluant l’UQAT, le cégep et les centres de formation professionnels, se démarquent par leur caractère personnalisé et leur expérience scolaire.

4. Misez sur la sécurité de votre nouvel environnement

Getty Images/iStockphoto

En prenant la décision de quitter une grande ville pour la région, l’aspect sécuritaire entre immanquablement en ligne de compte. Tant pour vous que pour vos enfants, vous souhaiterez vous établir dans un environnement sécuritaire.

Bonne nouvelle: vous pourrez déambuler à travers les rues de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or, d’Amos, de La Sarre et de Ville-Marie en toute tranquillité, sans jamais craindre pour votre bulle. De jour comme de nuit, les rues sont calmes et vous vous sentirez en sécurité partout.

Avec sa nature abondante, ses nombreux événements culturels et sa qualité de vie exceptionnelle, l’Abitibi-Témiscamingue vous attire? Apprenez-en davantage sur cette région en visitant leur site Web!