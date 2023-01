Les tendances beauté qui seront partout en 2023

Les tendances beauté, elles se renouvèlent au même rythme que les saisons. Un peu comme un jeu qu'on prend plaisir à découvrir et à s'approprier, les tendances sont là pour nous inspirer et nous faire rêver. Les tendances beauté, qui risquent de faire 2023, nous donnent un sentiment de fierté féminine et de liberté éternelle.

Découvrez les tendances beauté qui se tailleront tranquillement une place dans la trousse à maquillage, cette année.

LES TENDANCES BEAUTÉ DE 2023

1. Des pommettes roses rehaussées par le blush en crème

Les looks minimalistes laissent place aux looks affirmés, en 2023. Le premier endroit que l'on sublime? Les joues. On utilise un blush en crème ou en liquide pour donner un maximum de brillance et d'éclat aux pommettes. On craque aussi pour un blush multifonction, qui permet de créer un maquillage monochrome, en utilisant un seul outil pour les joues, les yeux et les lèvres.

Fard à joues liquide par Selena Gomez ● ACHETEZ

Sephora

2. Quand les ongles sont plus brillants que les lèvres

Comme les maquillages sont plus extravagants, on mise sur la sobriété des ongles. Tout le monde (ou presque) a déjà utilisé un gloss légèrement teinté pour rehausser ses lèvres, non? En 2023, c'est plutôt le «lip gloss manucure» qui fera son entrée dans les salons d'esthétique. L'idée est d'appliquer un délicat vernis à ongles rose puis, de le rehausser avec un top coat ultra brillant.

Top coat ultra-brillant par OPI ● ACHETEZ

3. Tremper ses cheveux dans un verre de champagne

Ceux qui prennent plaisir à sabrer le champagne se délecteront de cette tendance beauté de 2023. Parfaite pour la saison froide, la couleur champagne convient autant aux brunettes qu'aux blondinettes. Plutôt sobre, cette coloration de cheveux rappelle un banc de sable chaud ou... un verre de champagne!

Instagram : @mjshairandbeauty

4. Un teint doré sans le soleil des tropiques

Les cabines de bronzage, c'est chose du passé! Parce que, désormais, c'est possible d'avoir une peau en santé et satinée. En 2023, on craque pour un teint doré, légèrement chatoyant, sans avoir recours aux effets néfastes des rayons UV du soleil (ou des cabines). On dorlote tout le corps avec une huile sèche qui offre une texture légère et à effet scintillant puis, on magnifie naturellement les pommettes avec un illuminateur en bâton.

Huile Sèche par That'so ● ACHETEZ

Illuminateur liquide par That'so ● ACHETEZ

Facebook : That'so

5. Un regard de chat grâce au jeu du eye-liner

En 2023, le eye-liner s'est trouvé de multiples fonctions. Il ne sert plus qu'à tracer une simple ligne au-dessus de la paupière. Plusieurs s'amusent à créer des looks audacieux, en prolongeant le trait, en doublant la ligne sur la paupière et même, en dessinant des formes géométriques. Si le noir est toujours en vogue, d'autres couleurs de eye-liner, comme le bleu, s'invitent timidement en 2023.

Eye-liner hydrofuge ● ACHETEZ