Une magnifique recette d'aiglefin suprême et sauce tartare express

AIGLEFIN SUPRÊME ET SAUCE TARTARE EXPRESS

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 22 minutes au Air Fryer ou 30 minutes au four

Ingrédients

4 pavés d’aiglefin

30 ml (2 c. à table) bouillon concentré de légumes

125 ml (1/2 tasse) farine

2 poireaux, en rondelles

8 à 12 mini poivrons, en rondelles

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

Sel et Poivre au goût

La sauce tartare

90 ml (6 c à table) mayonnaise

1/2 citron ou lime, le jus

15 ml (1 c. à table) relish

15 ml (1 c. à table) petits cornichons, hachés fin

Sel et Poivre au goût

La garniture

4 portions de riz cuit

Préparation

Pour la sauce tartare, dans un bol, mélanger la mayonnaise et le jus de citron, ajouter la relish et les cornichons. Vérifier l’assaisonnement.

La version cuisson au Air Fryer

Étape 1

Préchauffer le Air Fryer à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Saler, poivrer, badigeonner de bouillon concentré puis enfariner les filets de poisson.

Étape 3

Dans un bol, mélanger les rondelles de poireaux et de poivrons, l’ail, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

Étape 4

Dans le fond du Air Fryer, répartir les légumes et laisser cuire 10 minutes.

Étape 5

Dans le Air Fryer, ajouter la grille, disposer les filets de poisson et poursuivre la cuisson 10 à 12 minutes, le temps que le poisson soit cuit et le tout bien doré.

La version cuisson au four

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Assaisonner de sel et poivre les filets de poisson.

Étape 3

Saler, poivrer, badigeonner de bouillon concentré puis enfariner les filets de poisson.

Étape 4

Dans un bol, mélanger les rondelles de poireaux et de poivrons, l’ail, l’huile d’olive, du sel et du poivre.

Étape 5

Dans un plat allant au four, répartir les légumes et laisser cuire au four, 15 minutes.

Étape 6

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, disposer le poisson et poursuivre la cuisson au four, 15 minutes, le temps que le poisson soit cuit et le tout bien doré.

Étape 7

Servir les filets de poisson, accompagnés des légumes, de riz et de la sauce tartare préparée.