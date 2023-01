Les 10 masques anti-cernes les plus efficaces

Il n'en faut pas beaucoup pour que les premiers signes de fatigue apparaissent sur le visage. Il suffit d'avoir une nuit de sommeil légèrement agitée pour que des cernes apparaissent sous nos yeux, trahissant ainsi notre faux sourire énergique. Voici les masques anti-cernes les plus efficaces sur le marché!

Il est tout à fait normal que le tourbillon de décembre ait laissé quelques traces violacées sous les yeux. La perturbation du sommeil, le déséquilibre de l'alimentation et l'apparition du stress peuvent provoquer des cernes, surtout au lendemain de Noël. Toutefois, certaines personnes ont une prédisposition génétique, qui fait en sorte que les yeux ont tendance à être plus bouffis ou cernés que d'autres. C'est le cas notamment de ceux qui ont un teint plus clair.

Peu importe la cause qui les déclenche, il faut passer à l'attaque! Il existe des techniques naturelles, qui peuvent aider à atténuer l'apparence des cernes. Parmi les trucs de grand-mère les plus efficaces, il y a celui de s'offre un petit massage avec un cube de glace sous les yeux ou de déposer des sachets de thé vert sur les yeux pendant une dizaine de minutes. Il existe aussi des masques anti-cernes, une solution express et efficace pour tous ceux qui cherchent une solution miracle.

Les 10 meilleurs masques anti-cernes :

1. Masque défatigant éclair, Clarins

Un masque visage crème-gel qui hydrate instantanément, ravive l'éclat et atténue les signes de fatigue.

2. Masques hydratants pour le dessous des yeux, INC.redible

Ces masques étincelants pour le dessous des yeux utilisent une technologie innovante. Grâce au hydrogel rafraîchissant avec des paillettes et aux ingrédients hydratants, les poches sous les yeux sont visiblement réduites et les cernes éclaircis.

3. Masque effet rebond contour des yeux, The body shop

Ce tout nouveau masque effet rebond contour des yeux à l'edelweiss laisse la peau rafraîchie, d'apparence plus lisse et hydratée.

4. Timbres pour les yeux, Lise Watier

Un regard visiblement rajeuni en 15-20 minutes grâce aux timbres imbibées d'une formule riche en phyto-collagène de soya, aloès, hamamélis et vitamine E.

5. Masque sous les yeux, Grace and Stella

Il est possible de réduire significativement les gonflements, les poches et les cernes qui se trouvent sous les yeux grâce à ce masque hydratant et rafraîchissant.

6. Coussinets anti-poches sous les yeux, Peace out

Contrairement aux autres timbres sous les yeux, qui hydratent simplement la surface de la peau, ces timbres en biocellulose éveillent les yeux endormis et leur donnent un nouvel éclat.

7. Masque concentré réparateur de yeux, Estée Lauder

Vous sentirez le contour de l'œil instantanément frais et rafraîchi. En 10 minutes seulement, les yeux semblent plus reposés et les ridules se comblent alors qu'une vague d'hydratation revigore votre peau.

8. Masque sous les yeux en or 24 carats

Le masque pour les yeux en or 24 carats améliore le teint et de l'élasticité de la peau, en plus de lisser les rides qui se trouvent autour des yeux.

9. Patch correction dermo-lift yeux, Karine Joncas Cosmétiques

Ce masque réduit significativement l’apparence des ridules, des rides, des poches et des cernes. Il efface les signes de fatigue, tout en procurant une apparence de lifting sur le contour des yeux.

10. Masque pour les yeux au concombre, Sephora

Il s'agit de timbres ultraminces et à absorption rapide pour la zone sous les yeux. Ils sont faits à partir d'un dérivé d’eau de noix de coco fermentée, débordants de vitamines et de minéraux.

