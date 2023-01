TOP 10 de livres pour vous aider à bien dormir

Et si, pour commencer l'année du bon pied, vous preniez comme résolution de découvrir les secrets d'un sommeil profond et réparateur? Découvrez d'excellents livres sur le sommeil et transformez vos nuits... et votre vie cette année!

• À lire aussi: Pleine lune : calendrier lunaire 2023

• À lire aussi: Comment choisir un matelas

Si vous souffrez depuis longtemps d'insomnie ou avez tout simplement de la difficulté à retrouver un bon sommeil après une période de stress, ce TOP 10 des meilleurs livres sur le sommeil est pour vous.

Après les abus de la période des fêtes et l'absence totale de routine dans les dernières semaines, c'est le parfait moment de consulter ces livres qui sauront vous éclairer pour retrouver de saines habitudes de sommeil.

Découvrez les bienfaits de la méditation, de l'hypnose, de la respiration, du yoga et de plusieurs autres techniques pour remédier à l'insomnie une bonne fois pour toute.

Anxiété, stress et surmenage sont sources de difficultés pour s’endormir, de réveils nocturnes, voire d’insomnie. Mais une bonne hygiène de vie et des habitudes simples peuvent permettre d’apaiser le sommeil et de mieux récupérer.

Dans ce petit livre, le Dr Marc Rey, neurologue et grand spécialiste du sommeil, vous livre les clés pour mieux connaître et bien préparer votre sommeil. Pour enfin (re)trouvez les clés d'un sommeil facile et réparateur, offrez-vous cette lecture !

Courtoisie QUB Livre

Prix : 6,95 $

Et si on vous disait qu'il n'existe pas une mais bien plusieurs fatigues ? Et pour chacune d'entre elles, il existe des remèdes 100% naturels ? Identifier la (ou les) cause(s) de la fatigue est une étape indispensable pour retrouver peu à peu une merveilleuse énergie.

Problème de sommeil, déséquilibre hormonal, digestion compliquée, alimentation inadaptée, facteurs émotionnels et sociétaux : dans ce livre, l'auteure donne les clés pour enfin comprendre votre fatigue et rééquilibrer votre vie naturellement. Mélanie Duféey, naturopathe depuis plus de 10 ans et auteure de nombreux ouvrages de santé, vous propose de découvrir la fatigue sous un angle encore inexploré.

Courtoisie QUB Livre

Prix : 42,95 $

Les troubles du sommeil touchent plus d'une personne sur trois et augmentent les risques de problèmes de santé. Vous êtes insomniaque, angoissé, vous n'arrivez pas à vous séparer de votre cellulaire avant de vous coucher? Ce livre est fait pour vous.

Inspiré par les histoires plébiscitées du podcast Nothing Much Happens, cet ouvrage vous propose de quoi faire voyager et apaiser son lecteur le temps de quelques minutes. Traversez une forêt colorée par l'automne, regardez la pluie tomber, suivez les lucioles un soir d'été, marchez jusqu'à l'océan. Vous pouvez aussi, au choix, vous isoler chez vous ou dans la nature, entrer dans des librairies, des boulangeries, des cafés.

Magnifiquement illustrées, ces histoires vous apporteront la sérénité et le bien-être nécessaires pour vous endormir plus rapidement et plus profondément tous les soirs. Laissez tomber la grisaille et le stress quotidiens, et faites de beaux rêves.

Courtoisie QUB Livre

Prix : 34,95 $

Découvrez dans ce livre de précieux conseils pour remédier aux troubles du sommeil et retrouver une bonne santé physique et morale, un épanouissement dans le travail et dans les relations. Rien de mieux pour débuter une nouvelle année!

Courtoisie QUB livre

Prix : 42,95 $

Dans ce guide complet, découvrez l’indispensable à connaître et des conseils pratiques ciblés selon vos besoins pour retrouver des nuits calmes et bénéfiques. Comprendre le fonctionnement du sommeil : les phases du cycle du sommeil, l’évolution des besoins en sommeil, l’impact des nuits trop courtes sur l’organisme, la science des rêves...

Agir avec des solutions efficaces et adaptées selon l’importance des troubles : améliorer son hygiène de vie et son alimentation, faire appel aux remèdes naturels et aux médecines douces, utiliser les somnifères à bon escient, identifier les troubles plus sévères qui nécessitent de consulter... Toutes les clés pour comprendre les troubles du sommeil et retrouver un sommeil aussi réparateur que bienfaisant !

Courtoisie Qub Livre

Prix : 22,95 $

Créateur d'une chaîne YouTube sur le sujet, l'auteur propose un programme de rééducation du sommeil avec chaque semaine des exercices qui utilisent différentes thérapies : hypnose, méditation, relaxation, ASMR ou cohérence cardiaque. Obtenez également plus de trente séances d'autohypnose à télécharger si vous souhaitez mieux dormir, à compter de maintenant.

Courtoisie QUB livre

Prix : 14,95 $

Avez-vous des difficultés à trouver le sommeil? Vous réveillez-vous au milieu de la nuit sans pouvoir vous rendormir?

En avez-vous assez des nuits blanches? Quels que soient les obstacles à votre repos, vous trouverez dans ce livre une façon de les surmonter.

L'auteur propose un programme personnel pour vaincre les troubles de sommeil sans médicaments, des explications sur les facteurs nuisibles, ainsi que des solutions pour résoudre les problèmes les plus courants chez les enfants, les adolescents, les personnes âgées, de même que chez ceux et celles qui doivent composer avec des horaires décalés. Un guide pratique et complet pour dormir paisiblement!

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

Ce que nous mangeons n'influence pas seulement notre poids ou notre forme physique. Des études récentes ont montré les relations étroites qui lient notre système digestif à notre cerveau et ont prouvé que notre alimentation peut avoir un effet profond sur les problèmes liés à notre santé mentale: TDAH, stress, angoisse, TOC, démence, insomnie et bien d'autres.

Basé sur des données scientifiques rigoureuses et réunissant de précieuses recommandations nutritionnelles de même que de délicieuses recettes saines pour le cerveau, cet ouvrage est le guide incontournable pour toute personne qui souhaite se sentir mieux dans sa tête et dans son assiette!

Courtoisie QUB livre

Prix : 32,95 $

Vous sentez-vous submergé par un flot de pensées envahissantes à l'heure du coucher? Avez-vous l'impression d'être constamment fatigué ou de ne jamais faire l'expérience du vrai repos? Quand ils surviennent de façon récurrente, les problèmes de sommeil peuvent constituer une réelle entrave à votre bien-être.

Dans ce livre, vous découvrirez les bienfaits de la méditation, un outil concret pour remédier à l'insomnie. Enracinés dans la tradition du bouddhisme, les conseils divulgués au fil des pages vous invitent à réconcilier corps et esprit.

En sept semaines, vous apprendrez à mettre en œuvre différentes techniques pour vous préparer adéquatement au sommeil. Grâce à la pratique des exercices suggérés, vous retrouverez le plaisir de vous mettre au lit après une journée bien remplie!

Courtoisie QUB livre

Prix : 19,95 $

Le corps humain est une grande merveille. Pourtant, il y a des moments où cette merveille se détraque. La fatigue normale qui s’effaçait après une bonne nuit de sommeil se transforme en fatigue chronique. Des petits malaises apparaissent ici et là. L’effort physique devient plus pénible et l’activité mentale, plus lente. Que nous arrive-t-il? Est-ce possible alors de retrouver notre vitalité d’avant?

Dans ce guide indispensable, Nicole Gratton nous apprend à reconnaître les facteurs qui influencent notre énergie physiologique et psychique.

Courtoisie QUB livre