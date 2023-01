Les 15 meilleurs restaurants à essayer à Rivière-du-Loup et les environs

Si vous vous demandez où bien manger et ravir vos papilles à Rivière-du-Loup et dans ses environs, voici nos 15 restaurants coups de coeur qu'on vous recommande chaudement si vous êtes de passage dans ce charmant coin du Bas-Saint-Laurent.

Ce palmarès des meilleurs restaurants situés à Rivière-du-Loup est basé, entre autres, sur la qualité des plats, le service, l'atmosphère/la vue et le rapport qualité-prix.

Ces établissements se démarquent tous et font sans aucun doute partie des meilleurs choix de restaurants à essayer.

Le restaurant La Porte Arrière propose une cuisine festive spontanée qui en fait une adresse incontournable si vous voulez vivre une expérience culinaire absolument exquise. On adore l'endroit pour ses plats inspirés des produits du terroir et locaux et sa belle sélection de vins nature et d'importation privée.

L'ambiance y est toujours des plus agréable. Pssst, optez pour des places au bar si vous voulez observer les passionnés cuisiners à l'oeuvre dans la cuisine à aire ouverte! Vous aurez ainsi l'impression de déguster tous les plats au menu. Bref, voici un premier arrêt obligé!

Facebook La Porte Arrière

Horaire : Ouvert en soirée, du mardi au samedi

: Ouvert en soirée, du mardi au samedi Adresse : 356, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3B3

: 356, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3B3 Téléphone : (418) 862-6262

Avec son ambiance amicale et décontractée, la Pizzeria des Battures est un incontournable pour déguster une bonne pizza d’inspiration napolitaine cuite dans un four à bois. L’endroit offre aussi la possibilité de déguster différentes bières de microbrasserie de la région ainsi que plusieurs vins et spiritueux.

Facebook Pizzeria des Battures

Aménagée dans un ancien presbytère directement en bordure du fleuve St-Laurent, l’immense terrasse couverte du restaurant offre l’une des plus belles vues de la région. Voilà le parfait spot pour étirer les chaudes soirées d'été!

Le bar laitier/café adjacent au restaurant est l’endroit idéal pour prendre une petite pause au soleil ou pour venir admirer les magnifiques couchers de soleil en famille tout en dégustant une bonne friandise glacée ou une délicieuse crêpe.

Facebook Pizzeria des Battures

Horaire : Ouvert en saison (mai à décembre 2023), du jeudi au lundi, de 11h30 à 22h

: Ouvert en saison (mai à décembre 2023), du jeudi au lundi, de 11h30 à 22h Adresse : 537, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0

: 537, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 Téléphone : (418) 605-1446

L’ Innocent est un resto de cuisine inventive et un café culturel inspiré de nombreux déplacements à travers le monde. Vous y retrouverez une ambiance chaleureuse et culturelle.

Avec sa cuisine régionale encourageant les producteurs locaux, L’Innocent est l'une des tables les plus attrayantes de Rivière-du-Loup. On y rencontre pas qu’un espace chaleureux, mais aussi et surtout des humains intéressants.

Son menu diversifié propose des pâtes, des crêpes, des tortillas, des nachos, du riz frit, du porc effiloché, des salades, des choix de repas végétariens, sans gluten et sans lactose.

En prime, le café expose tous les mois les jolies oeuvres d'un•e artiste de la région (toile, photographie, etc.).

Facebook Café L'Innocent

Horaire : Mercredi 10h–14h, jeudi 10h–20h, vendredi 10h–21h, samedi 9h–21h, dimanche 9h–14h, lundi 10h–14h, mardi 10h–14h.

: Mercredi 10h–14h, jeudi 10h–20h, vendredi 10h–21h, samedi 9h–21h, dimanche 9h–14h, lundi 10h–14h, mardi 10h–14h. Adresse : 460, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3C2

: 460, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3C2 Téléphone : (418) 862-1937

4. Chez Saint-Pierre, Le Bic

Ouvert depuis 2004, Chez Saint-Pierre se veut un lieu de gastronomie régionale et, par extension, un lieu de valorisation du patrimoine comestible bas-laurentien. Chez Saint-Pierre propose un modèle d'autonomie alimentaire basé sur des principes d'économie de proximité.

Si vous êtes épicurien, vous tomberez en amour avec la populaire Cantine côtière . Laissez la chef propriétaire Colombe St-Pierre vous offrir sa cuisine gastronomique composée de produits locaux, saisonniers et de cueillette. Plaisirs gustatifs garantis!

Laurie Cardinal Photographe

Horaire : Réouverture au printemps 2023 pour le restaurant, du mercredi au samedi de 18h30 à 22h et la Cantine Côtière, les vendredis et samedis, de 12h à 15h et de 16h à 20h.

: Réouverture au printemps 2023 pour le restaurant, du mercredi au samedi de 18h30 à 22h et la Cantine Côtière, les vendredis et samedis, de 12h à 15h et de 16h à 20h. Adresse : 129, Rue du Mont St-Louis, Le Bic (QC) G0L 1B0

: 129, Rue du Mont St-Louis, Le Bic (QC) G0L 1B0 Téléphone : (418) 736-5051

5. Bistro Côté Est, Kamouraska

Le restaurant Côté Est situé dans le charmant village de Kamouraska offre une cuisine créative du marché, des produits maison et des petits plats aux saveurs locales.

Avec son bar-terrasse avec vue sur le fleuve, sa boutique gourmande et son magasin de vin, de produits du terroir et de spécialités, cette adresse vaut vraiment le détour si vous êtes dans la région de Rivière-du-Loup. L'essentiel pour un apéro réussi, un repas de semaine ou les grands jours... ou simplement pour rapporter un peu de nous à la maison à la fin des vacances.

À la Buvette, on vous reçoit en soirée pour bien boire et bien manger. On craque pour son menu à l'ardoise qui met de l'avant les produits locaux avec authenticité. Le concept invite à choisir plusieurs petits plats pour faire place à la découverte et au partage.

Facebook Côté Est Kamouraska

Horaire : Ouvert du jeudi au dimanche inclusivement. Les réservations ouvriront en avril 2023 pour le mois de mai 2023. Suivez leur page Facebook pour être mis au courant.

: Ouvert du jeudi au dimanche inclusivement. Les réservations ouvriront en avril 2023 pour le mois de mai 2023. Suivez leur pour être mis au courant. Adresse : 76, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0

: 76, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0 Téléphone : (418) 308-0739

Vivez une expérience gastronomique unique au restaurant La Griffe à Rivière-du-Loup et découvrez ses menus variés tout au long de la journée. Que ce soit pour déjeuner, dîner entre amis, souper en famille ou bruncher, sa cheffe exécutive Létécia Bossé vous accueillera avec des plats savoureux.

C'est l'endroit tout indiqué pour déguster vos mets favoris et découvrir le savoir-faire des entreprises agroalimentaires du Bas-Saint-Laurent.

Facebook La Griffe

Horaire :

: Du lundi au vendredi: déjeuner: 6h30 à 10h, dîner: 11h30 à 13h30, souper: 17h à 21h

déjeuner: 6h30 à 10h, dîner: 11h30 à 13h30, souper: 17h à 21h

Samedi et jours fériés: déjeuner: 7h à 11h, souper: 17h à 21h

déjeuner: 7h à 11h, souper: 17h à 21h

Dimanche: déjeuner formule buffet: 7h à 10h, brunch: 10h30 à 14h, souper: 17h à 21h

déjeuner formule buffet: 7h à 10h, brunch: 10h30 à 14h, souper: 17h à 21h Adresse : 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2

: 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2 Téléphone : (418) 867-2554

L’excellence de sa table et le service attentionné d’un personnel accueillant font la réputation du restaurant L’Espadon de l’ Auberge de la Pointe .

Vous serez charmés par le décor, l’ambiance feutrée accentuée par un foyer central au bois et surtout, son choix impressionnant de plats qui vous mettront l’eau à la bouche. Grillades, poissons et fruits de mer y sont en vedette.

En table d'hôte, six choix de plats principaux sont offerts. Vous ferez de belles découvertes dans sa carte des vins. Leur excellent sommelier se fera un plaisir de vous conseiller sur l’accord parfait avec votre choix de plat.

Facebook Auberge de la pointe

Horaire : Fermé pour la saison hivernale. Ouvert, en saison, de 7h à 10h (10h30 la fin de semaine) et de 17h30 à 20h30 (21h00 en juillet et août).

: Fermé pour la saison hivernale. Ouvert, en saison, de 7h à 10h (10h30 la fin de semaine) et de 17h30 à 20h30 (21h00 en juillet et août). Adresse : 10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3Y7

: 10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3Y7 Téléphone : (418) 862-3514

Intime, contemporain et décontracté, le resto-bar terrasse Le 171 de Rivière-du-Loup est l’endroit branché à visiter pour prendre un lunch entre collègues ou pour prendre un verre entre amis en soirée. Tous les ingrédients y sont réunis pour vivre des soirées divertissantes et festives.

Situé dans l’ Hôtel Levesque , véritable institution à Rivière-du-Loup, le 171 offre une vue spectaculaire sur le fleuve à partir de sa terrasse soigneusement aménagée au 2e étage. Vous y passerez un moment agréable pour discuter ou faire des rencontres.

Que vous soyez amateur de bons vins, de spiritueux ou de bières avec du caractère, vous y trouverez de quoi satisfaire vos papilles!

Facebook Resto Bar Terrasse le 171

Horaire : Ouvert tous les jours, dès 11h

: Ouvert tous les jours, dès 11h Adresse : 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2

: 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2 Téléphone : (418) 867-2554

Le restaurant april, Bistro de saison , de l' Auberge sur Mer située directement sur le fleuve Saint-Laurent, dans le magnifique village de Notre-Dame-du-Portage, propose un menu inspiré des produits locaux et de saison, et ce, sans prétention.

Facebook April, bistro de saison

Sa magnifique salle à manger aux multiples fenêtres offre une vue imprenable sur l’immensité du fleuve St-Laurent et ses incomparables couchers de soleil. Un paysage aux charmes exclusifs, comme seule la région du Bas-St-Laurent peut offrir.

Une seule visite vous fera vivre une expérience mémorable!

Horaire : Réouverture prévue en juin 2023.

: Réouverture prévue en juin 2023. Déjeuners : lundi au vendredi, de 7h30 à 10h, samedi, de 8h à 11h et dimanche, de 8h à 12h



Soupers : mardi au samedi, 17h30 à 23h, fermé les dimanches et lundis

Adresse : 363, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0

: 363, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 Téléphone : (418) 862-0642

Le Saint-Patrice est une véritable institution gastronomique régionale qui vous convie à une expérience culinaire envoûtante.

Ce restaurant de choix présente un menu entièrement renouvelé alliant cuisine du marché et italienne, un décor sobre et contemporain d’un côté et un décor chic et romantique de l’autre.

Facebook Restaurant Le Saint-Patrice

Horaire :

: Midi : Mardi au vendredi, 11h 30 à 14h



Soir : Mardi au samedi, 17h à 21h, Dimanche et lundi : Fermé

Mardi au samedi, 17h à 21h, Dimanche et lundi : Fermé Adresse : 169, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2

: 169, rue Fraser, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1E2 Téléphone : (418) 862-9895

*Réservation par téléphone seulement

Pour le déjeuner, le diner ou le souper, le restaurant gastronomique de l' Auberge du Portage est l'endroit idéal si vous souhaitez goûter à une cuisine riche et moderne, inspirée du terroir régional.

L’Auberge du Portage se donne comme mission de faire découvrir les produits de la région à sa clientèle. Son menu comprend une vaste sélection de gibiers, de poissons, de fruits de mer et de viande bovine toujours fraîche.

Facebook Auberge du Portage

Impossible de passer sous silence sa splendide salle à manger dans une verrière qui surplombe le fleuve Saint-Laurent.

Facebook Auberge du Portage

Horaire : Réouverture prévue en avril 2023

: Réouverture prévue en avril 2023 Adresse : 671, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0

: 671, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0 Téléphone : (418) 862-3601

*Réservation par téléphone seulement

Envie de bons sushis? Ce restaurant fait les meilleurs dans l'Est du Québec... Faites un arrêt à La Boîte à sushis sur la rue Lafontaine pour goûter à leurs créations si vous êtes fans de sushis.

On recommande chaudement cet endroit pour sa grande variété de sushis et ses multiples plats asiatiques.

Suivez-les sur Facebook pour commander leurs plateaux de la semaine toujours plus originaux les uns des autres!

Facebook La Boîte à sushi

Horaire : Lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 19h, vendredi, 10h à 20h. Fermé les samedis et dimanches.

: Lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 10h à 19h, vendredi, 10h à 20h. Fermé les samedis et dimanches. Adresse : 334, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3B1

: 334, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3B1 Téléphone : (418) 862-4111

13. Les Matines, Kamouraska

Le restaurant Les Matines figure dans ce palmarès, entre autres, pour ses délicieux déjeuners brunchs. C'est un endroit hyper convivial où il est agréable de commencer la journée.

La chaleureuse propriétaire, Mélissa, vous fera certainement passer un agréable moment dans son coquet resto!

Facebook Les Matines

Horaire : Vendredi : 8h – 11h, 16h – 20h, samedi : 8 h – 13 h, 16h – 20h, dimanche : 8h – 13h, 16h – 20h, fermé du lundi au jeudi

: Vendredi : 8h – 11h, 16h – 20h, samedi : 8 h – 13 h, 16h – 20h, dimanche : 8h – 13h, 16h – 20h, fermé du lundi au jeudi Adresse : 32, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0

: 32, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0 Téléphone : (418) 308-0999

À deux pas du traversier menant à Saint-Siméon, Au Boucaneux se hisse parmi les meilleurs restaurants à Rivière-du-Loup pour déguster des poissons et des fruits de mer. Ce resto offre aussi les déjeuners jusqu'à 11h.

Vous serez aussi témoin d'une vue époustouflante sur le fleuve ainsi que ses couchers de soleil incontournables. Sachez qu'ils sont tellement populaires qu'il vaut mieux réserver avant de se présenter sur place!

Facebook Au Boucaneux

Horaire : Réouverture prévue au printemps 2023. En saison, ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 à 22h. Fermé le lundi.

: Réouverture prévue au printemps 2023. En saison, ouvert du mardi au dimanche, de 10h30 à 22h. Fermé le lundi. Adresse : 210, rue Mackay, Rivière-du-Loup (QC) G5R 5Z6

: 210, rue Mackay, Rivière-du-Loup (QC) G5R 5Z6 Téléphone : (418) 867-4733

*Réservation par téléphone seulement

15. Poissonnerie Lauzier, Kamouraska

Le Bistro de la mer de la Poissonnerie Lauzier saura ravir vos papilles si vous appréciez spécialement les fruits de la mer. Que ce soit pour déguster sur place à Kamouraska ou pour emporter à quelques pas pour profiter du fleuve et ses couchers de soleil, tout est possible chez ce restaurateur.

Fondée en 1996, la Poissonnerie Lauzier a pour objectif de vous présenter et de vous faire découvrir des produits toujours frais et d’une grande qualité.

Mijotés, fumés, en salade, en sandwich, sous une croûte, en sauce ou bouillis à la perfection, leurs plats de la mer vous combleront.

Facebook Poissonnerie Lauzier

Horaire : Ouvert à l'année, du mardi au samedi inclusivement.

: Ouvert à l'année, du mardi au samedi inclusivement. Adresse : 57, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0

: 57, avenue Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0 Téléphone : (418) 492-7988

À quand votre prochain arrêt dans la magnifique région de Rivière-du-Loup?