Entrevue

François Avard signe les textes de la 2e saison de la série « Le bonheur »

C’est ce soir à 21h que débutera sur nos ondes, la très attendue deuxième saison de la série satyrique « Le bonheur » et pour nous parler de cette suite prometteuse, on reçoit un des auteurs les plus connus et prolifiques au Québec, François Avard vient nous rendre visite.

La suite de l'entrevue: