Voici les prénoms les plus sexy, selon une étude

Une récente étude britannique a permis de dévoiler les prénoms qui ont une connotation sexy, sensuelle ou attirante. Votre prénom est-il sexy?

Parmi tous les prénoms qui existent dans le monde, il y a les prénoms rarissimes, les prénoms anciens et maintenant, les prénoms sexy! La récente étude, réalisée par Love Honey, a permis de déterminer quels étaient les prénoms qui avaient une résonnance naturellement sexy.

Pour réaliser la liste des prénoms les plus sexy, les spécialistes ont épluché les plus grands films et romans d'amour de tous les temps, selon les médias populaires. Tous les prénoms qui se trouvent dans ce palmarès ont ceci en commun : ils sont courts et possèdent moins de sept lettres.

Selon une psychologue comportementale, Jo Hemmings, les prénoms courts ou abrégés sont les plus sexy, tout simplement parce que les personnes qui les portent semblent plus accessibles et amicales. Le fait d'utiliser un diminutif est moins intimidant ou formel.

Quels sont les prénoms masculins sexy?

Sans surprise, le prénom masculin Jack s'est révélé être le plus sexy. Il est inspiré de deux films iconiques, soit Titanic et Brokeback Mountain’s, dans lesquels on retrouve Jack Dawson et Jack Twist. Tout de suite après, on retrouve le prénom masculin Nick, qu'on évoque autant dans le film Crazy Rich Asians que le livre Nick and Holly.

Jack

Nick

James

Ben

Peter

Joe

Quels sont les prénoms féminins sexy?

Chez la gent féminine, on remarque que la lettre «a» possède un petit quelque chose de sexy! Le prénom féminin le plus sexy est Mary. Trois protagonismes incarnent des Mary dans des films romantiques à succès, soit There Something About Mary, About Time et Ammonite. Puis, les prénoms Rachel et Kate occupent respectivement la deuxième et troisième position des prénoms de fille les plus sexy.