47e Festival du film de montagne de Banff : une activité à ne pas manquer!

La Tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff est de retour en salle du 18 janvier au 4 mars 2023. La plus grande célébration annuelle de l’aventure sera projetée sur grand écran dans 22 villes du Québec.

• À lire aussi: TOP 10 des films de peur à voir absolument

• À lire aussi: Les meilleurs films de filles à (re)voir absolument entre amies

Les adeptes de cet incontournable rendez-vous se retrouveront pour célébrer la montagne avec tout ce qu’elle porte d’épique, de dramatique et d’inspirant.

Cette année, après deux ans de visionnement en ligne, l'événement est de retour en salle pour le plus grand bonheur des adeptes du festival. Les Québécois•es sont parmi les plus fidèles adeptes du festival à travers le monde.

« Bien que notre public ait apprécié l’option virtuelle, la majorité nous a manifesté sa préférence pour des présentations en salle, partage Stéphane Corbeil, producteur de la tournée. Voir ces films sur grand écran en compagnie de gens qui partagent une même passion rend l’expérience nettement plus intense et mémorable. »

Au total, 22 villes seront visitées à travers la province, dont Montréal, Rimouski, Trois-Rivières, Québec, Jonquière, Rouyn-Noranda, etc.

Il s'agit d'un bel événement à faire en famille qui nous permet de voyager et de vivre de grandes émotions (le tout à faible coût).

Une programmation enivrante, inspirante, parfois bouleversante

La programmation composée de dix films met de l’avant la quête de l’exploration, la solidarité après le drame, l’honneur à travers le sacrifice et le plaisir pur que déclenche toute aventure, grandes et petites. Le festival présente deux heures trente de projection de courts et moyens métrages.

Avec plus de 450 films soumis à la compétition cette année, une présence dans 45 pays et des centaines de milliers de participants, le Festival du film de montagne de Banff confirme son statut d’événement incontournable.

C’est après avoir visionné plus d’une centaine de films et considéré les préférences des adeptes du festival que la programmation québécoise a été établie. Parmi cette sélection, trois films canadiens mettant en lumière les paysages magnifiques du pays sont présentés.

Courtoisie Festival du film de montagne de Banff

Des Îles de Baffin à l’Ouest canadien, en passant par l’Angleterre, le Pakistan, le Népal, l’Everest, le K2, et les Alpes françaises, cette édition de la Tournée mondiale au Québec risque de vous marquer par ses images grandioses et par la sensibilité, l’audace et la résilience de femmes et d’hommes qui portent leurs aventures à l’écran.

Courtoisie Festival du film de montagne de Banff

Des thématiques pour tous les goûts

Parmi les thématiques de cette année, voyez une expédition à ski et en kayak d’eau vive au cœur de nouveaux territoires et des ascensions sur les plus hauts sommets de l’Himalaya couplées à des projets de nettoyage de lieux sacrés.

Courtoisie Festival du film de montagne de Banff

Découvrez aussi des sorties en ski de haute route qui passent de l’ivresse pure à la dévastation la plus percutante et la redécouverte d’un territoire laissé à l’état sauvage le temps d’une pandémie.

Enfin, vous pourrez voir en images le désir de réaliser un nouveau record en enchaînant escalade en solo et courses en sentiers et même le rêve fou de flotter au-dessus des nuages suspendu sur un fil...

Courtoisie Festival du film de montagne de Banff