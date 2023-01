Les meilleurs endroits où louer des fatbikes au Québec

Le fatbike gagne du terrain depuis plusieurs années au Québec et il existe désormais de nombreux endroits où il est possible de louer des vélos à pneus surdimensionnés, un peu partout au Québec.

Si vous aimez le vélo de montagne, vous risquez d'adorer le fatbike! Ces bicyclettes sont équipées de pneus surdimensionnés pour une traction idéale dans la neige. Ses pneus uniques s’adaptent aux terrains enneigés, ce qui vous permet de vous adonner à votre passion du vélo même en hiver.

Il s'agit d'une activité hivernale qui a la cote chez les mordus de plein air, entre autres parce que vous pouvez la pratiquer seul, en famille ou entre amis.

Initiez-vous au vélo d'hiver en louant un fatbike dans l'un de ces endroits.

1. SÉPAQ, partout en province

La Sépaq vous offre plusieurs sentiers aménagés, balisés et dédiés au fatbike avec des degrés de difficulté facile, intermédiaire et difficile.

Courtoisie SÉPAQ

La location d'équipement est offerte dans certains de ses établissements. Consultez la procédure de réservation selon la destination choisie.

Certains de ses sites fonctionnent sans réservation avec la formule premier arrivé, premier servi.

Tarifs : 22,75 $/heure ou 64,75 $/jour pour les adultes. Gratuit pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial.

: 22,75 $/heure ou 64,75 $/jour pour les adultes. Gratuit pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial. *Les vélos de taille enfant sont offerts aux parcs nationaux du Bic, des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, du Mont-Orford, d'Oka et de la Yamaska.

Téléphone : 1 800 665-6527

Des sentiers accessibles pour toutes et tous, c'est ce que vous découvrirez à la Base de plein air André-Nadeau !

Vous n'avez pas de fatbike? Pas de problème. Ils offrent sur place la location de vélos pour toute la famille! Notez cependant que la réservation en ligne est obligatoire avant votre arrivée sur le site.

Voici un bel endroit pour s'initier au sport ou pour tenter une toute première expérience de fatbike.

Courtoisie Base de plein air André-Nadeau

Horaire : Ouverture prévue le 14 janvier 2023, si la couverture neigeuse le permet.

Ouverture prévue le 14 janvier 2023, si la couverture neigeuse le permet. Tarifs :

: Non-Résidents : 12 ans et - , 1h : 25,50 $ et 2h : 37,50 $ / 13 ans et +, 1h : 37,50 $ et 2h : 52,50 $

: 12 ans et - , 1h : 25,50 $ et 2h : 37,50 $ / 13 ans et +, 1h : 37,50 $ et 2h : 52,50 $

Résidents : 12 ans et - , 1h : 17 $ et 2h : 25 $ / 13 ans et +, 1h : 25 $ et 2h : 35 $

: 12 ans et - , 1h : 17 $ et 2h : 25 $ / 13 ans et +, 1h : 25 $ et 2h : 35 $ Adresse : 5302, Chem. Blanchette, Sherbrooke (QC) J1N 0C7

: 5302, Chem. Blanchette, Sherbrooke (QC) J1N 0C7 Téléphone : (819) 864-1907

Extéria, terrain d'aventures propose la location de 14 fatbikes pour que les 10 ans et + puissent s’initier à l’activité. Une nouveauté apparaît cette année avec 2 fatbikes électriques réservés aux sportifs de 16 ans et +. Il est toutefois obligatoire de réserver votre fatbike avant de vous déplacer!

Extéria met gratuitement à votre disposition 16 sentiers de fatbike tracés à la motoneige, dont 7.6 km de grands axes et 7.3 km de pistes simples unidirectionnel (singletracks).

Courtoisie Extéria

Horaire : Ouvert du 27 décembre 2022 au 5 mars 2023

Ouvert du 27 décembre 2022 au 5 mars 2023 Tarifs :

: Fatbike : Pour une demi-journée (9 h à 12 h ou 13 h à 16 h), 30 $



Fatbike électrique : Pour une demi-journée (9 h à 12 h ou 13 h à 16 h), 40 $

Adresse : 526, rang Sainte-Anne, Drummondville (QC) J1Z 2B8

: 526, rang Sainte-Anne, Drummondville (QC) J1Z 2B8 Téléphone : (819) 397-4544

Le vélo sur neige continue de se développer dans la Vallée Bras-du-Nord . Le réseau de sentiers se prête autant aux débutants qu’aux cyclistes plus avancés. Sur place, tout est prêt pour votre initiation ou la découverte de leur fabuleux terrain de jeu!

Comme la pratique de ce sport se fait sur une neige durcie, des parcours entretenus sont proposés dans le secteur Shannahan. La location de fatbike est offerte au départ de ce secteur.

Pour une initiation réussie, son équipe se fera un plaisir de vous suggérer un parcours sur mesure et de vous fournir de bons conseils de conduite.

Philippe Jobin

Horaire : Ouvert tous les jours, de 8h à 16h30

Ouvert tous les jours, de 8h à 16h30 Tarifs :

: Du lundi au jeudi : 57,88 $/jour (taxes en sus) ou 36,18 $ /bloc de 3 heures (taxes en sus)

: 57,88 $/jour (taxes en sus) ou 36,18 $ /bloc de 3 heures (taxes en sus)

Du vendredi au dimanche : 72,36 $/jour (taxes en sus) ou 45,23 $/bloc de 3 heures (taxes en sus)

: 72,36 $/jour (taxes en sus) ou 45,23 $/bloc de 3 heures (taxes en sus) Adresse : 2180, rang Saguenay, Saint-Raymond (QC) G3L 3G3

: 2180, rang Saguenay, Saint-Raymond (QC) G3L 3G3 Téléphone : 1 800 321-4992

Véritable petit paradis pour les amateurs de vélo de montagne, ce parc a transformé une partie de ses sentiers d’été pour la pratique du fatbike en saison hivernale. De quoi plaire aux mordus de vélo en général, mais également aux familles qui aiment bouger et qui cherchent une activité hivernale à pratiquer avec les enfants.

Travaillés mécaniquement, leurs sentiers en forêt sont soigneusement entretenus, très bien tapés, relativement étroits et parsemés de vallons et de courbes. Le parcours familial de 2 km est parfait avec de jeunes enfants. Ils vont adorer! Quant au parcours difficile de 4 km, il s’adresse aux experts en vélo de montagne, car il comprend plusieurs montées et descentes abruptes.

Toute la famille peut en profiter, puisqu’il y a de la location de vélo même pour les tout-petits. Pour les plus jeunes (2 à 5 ans), des skis sont installés sur des vélos sans pédales (balance bike).

Pour les enfants à partir de 5 ans, des vélos de 20 pouces et de 24 pouces sont proposés, et ce, en plus des tailles pour adultes.

Facebook Parc régional de la rivière Gentilly

Horaire : Ouvert du dimanche au jeudi, de 9h à 17h et vendredi et samedi, de 9h à 20h

Ouvert du dimanche au jeudi, de 9h à 17h et vendredi et samedi, de 9h à 20h Tarifs (taxes incluses) :

: Fatbike : 30 $ / 2 heures (12,50 $ par heure supplémentaire)

30 $ / 2 heures (12,50 $ par heure supplémentaire)

Vélo pour enfant : 20,00 $ / 2 heures (5,75 $ par heure supplémentaire)

20,00 $ / 2 heures (5,75 $ par heure supplémentaire) Adresse : 1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford (QC) G0X 2W0

: 1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford (QC) G0X 2W0 Téléphone : 1 800 944-1285

Nos conseils pour la pratique du fatbike

La qualité (et donc l’ouverture) des sentiers de fatbike varie selon la météo. L’idéal est donc d’appeler avant de se déplacer. Il est aussi conseillé de réserver son vélo.

Comme pour tout sport hivernal à intensité plus élevée, l’idéal est d’adopter le système multicouche. On oublie les gros habits d’hiver (vous aurez trop chaud en cours de parcours). Pensez à bien protéger vos extrémités (mains et pieds).

Si vous avez des cuissards de vélo rembourrés, vous pouvez les porter sous vos vêtements chauds pour plus de confort.

N’oubliez pas d’apporter votre casque de vélo (s’il n’est pas fourni), une gourde d’eau et des collations. Bon vélo!