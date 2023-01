Me Sophie Gagnon nous en apprend plus sur les compagnies aériennes et droits des voyageurs

Le 9h15

Compagnies aériennes et droits des voyageurs

Que ce soit à cause de la météo, d’un bris informatique ou du manque de personnel, l’industrie aérienne a plutôt mauvaise presse ces jours-ci, accumulant retards et annulations, ce qui occasionne de longues attentes dans les aéroports et la grogne des vacanciers. Mais quelles sont les obligations des compagnies aériennes envers les voyageurs? C’est ce qu’on demande à Me Sophie Gagnon.