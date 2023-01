Des livres qui font du bien en ce début d'année

Si vous vous êtes donné pour objectif d'offrir la meilleure version de vous-même en cette nouvelle année qui débute, ces livres vous plairont assurément.

Qui dit nouvelle année dit bien souvent nouveau moi! Ces titres de livres tous disponibles sur la plateforme de qub livre vous motiveront certainement à modifier certaines habitudes durant les premières semaines de 2023.

Étudiants, salariés, retraités: Vous êtes plus riches que vous ne le pensez! Dans une société où un achat n'attend pas l'autre, vivre EN DESSOUS de ses moyens est tout un art.

Consommer moins et mieux: c'est l'option que Vicky Payeur met de l'avant pour métamorphoser votre budget et (enfin) économiser. Grâce à ses astuces, adoptez la frugalité comme mode de vie, et ce, sans vous priver ni vous sentir brimé. Un monde de possibilités s'offrira à vous!

En effet, avoir des économies et peu de dépenses vous rend plus libre: prendre une semaine de vacances sans solde, réduire le nombre d'heures travaillées par semaine, quitter un travail qui ne convient pas, prendre une retraite anticipée... Alors, que choisirez-vous? Votre avenir est entre vos mains!

Courtoisie QUB Livre

Prix : 27,95 $

AKTIV 365, c'est quoi? Un outil puissant qui vous aidera à atteindre vos objectifs santé, dans le plaisir! Vous avez envie de modifier vos habitudes de vie et vous ne savez pas par où commencer? Cet agenda a été créé pour vous accompagner pendant votre processus et présente des astuces qui faciliteront votre cheminement.

AKTIV 365 sera votre guide, votre aide-mémoire, votre ligne directrice pour activer le changement! Le but n'est pas d'atteindre la perfection, mais de trouver VOTRE équilibre.

La première partie propose une introspection, pour évaluer là où vous en êtes afin de vous fixer des objectifs tout au long de l'année à venir. Ensuite, l'agenda est divisé en 13 blocs de 4 semaines chacun, pour un total de 52 semaines. AKTIV 365 deviendra votre meilleur allié santé !

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

Ah, la quête de l'équilibre! À bout de souffle, on cherche mille et un moyens de trouver cet état de grâce... Mais y arrive-t-on vraiment? Au lieu de vouloir faire disparaître les déséquilibres du quotidien, pourquoi ne pas s'outiller pour les accueillir plus sereinement?

Que ce soit pour retrouver un sens à son travail, revoir ses priorités ou se reconnecter à soi, les autrices explorent différentes pistes de réflexion pour tendre vers le bien-être et accepter le « beau chaos » d'une vie bien remplie. Des témoignages et des conseils d'experts, aussi concrets que bienveillants, alimentent cette invitation à l'introspection.

Dans une société où tout est tendance, éphémère et instantané, voici l'occasion de prendre le temps de renouer avec ce qui est essentiel et de s'ouvrir aux possibilités que la vie place sur notre chemin. Dans ce mouvement constant, le déséquilibre nous permet d'avancer, un pas à la fois.

Courtoisie QUB livre

Prix : 32,95 $

Quand on est accro, on ne consomme pas pour se sentir bien, mais pour ne plus se sentir mal.nVoilà la prémisse sur laquelle se basent Patrick Bordeaux et George F. Koob pour expliquer l'addiction – une maladie chronique du cerveau aux racines biologiques, psychologiques et sociales.

Prenant appui sur les données scientifiques, cliniques et épidémiologiques les plus récentes, ils effectuent un survol du cycle de cette affection de même que des principales substances et comportements addictifs (tabac, alcool, cannabis, opioïdes, psychostimulants, jeux d'argent, jeux vidéo en ligne, Internet), puis présentent les traitements et les moyens de prévention possibles.

Avec ses illustrations simples et ludiques, cet ouvrage se veut un message d'espoir pour les patients et leurs familles ainsi qu'une source d'inspiration pour le personnel impliqué dans le traitement des victimes, atteintes d'une maladie véritable et non d'une faiblesse morale.

Courtoisie QUB livre

Prix : 39,95 $

Vous épanouir sexuellement, vous réapproprier votre plein pouvoir sexuel, vous émanciper dans votre féminité et votre sexualité, ça vous parle?

Après avoir constaté le manque flagrant d'éducation sexuelle, les nombreuses lacunes au sujet de ce qu'est réellement une sexualité saine et le sentiment omniprésent que vivent plusieurs femmes qui se sentent anormales, incomprises ou même brisées, Anne-Marie Ménard a décidé de changer la donne!

Elle veut ainsi permettre aux femmes (personnes ayant un vagin) de se déculpabiliser face à la sexualité, de se libérer de la honte face à l'intimité et, surtout, de se permettre d'expérimenter le plaisir! Redécouvrez votre vie sexuelle sous un nouveau jour.

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $

Quand avez-vous changé d'avis pour la dernière fois? Cela ne marchera jamais! C'est trop compliqué! C'est comme ça qu'on a toujours fait! Alors que nous évoluons dans un monde en mouvement permanent, que nous passons notre temps à remplacer nos biens matériels par de plus performants, pourquoi restons-nous si souvent campés sur nos positions?

C'est que nous trouvons refuge dans le confort de nos convictions, nous nous entourons de personnes qui partagent nos idées et fuyons à tout prix la contradiction. Pour Adam Grant, c'est là une grave erreur.

Au moyen de nombreux exemples et en puisant dans les dernières avancées des sciences cognitives, il démontre que l'aptitude à renouveler notre pensée est déterminante pour atteindre à la fois l'excellence et la sagesse. Nous avons tous la capacité d'apprendre à mettre à l'épreuve nos convictions, à tester nos idées, à soutenir la contradiction et à cultiver les bienfaits du doute.

Courtoisie QUB livre

Prix : 32,95 $

Changez de regard sur votre hypersensibilité et reprenez du pouvoir sur votre vie! Comment ne pas se sentir et se croire « anormal·e » lorsque tout votre entourage semble fonctionner différemment de vous? Quand le monde vous semble parfois insensible?

Coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, hypersensibles et TDAH, Margaux Vincent apporte des réponses concrètes pour vivre sereinement et se reconnecter aux autres.

Identifier le syndrome du sauveur, les relations toxiques, arrêter de trop penser... Grâce à des tests et exercices simples, vous apprendrez à nommer et comprendre votre différence, pour ne plus subir vos relations et trouver un équilibre émotionnel.

Courtoisie QUB livre

Prix : 15,95 $

Vous arrive-t-il de perdre vos moyens au moment de vous exprimer à voix haute? Comment énoncer vos idées et partager vos sentiments tout en sachant accueillir ceux de l'autre? Comment vivre des relations sereines en formulant des demandes claires, en posant vos limites, en vous affirmant, tout simplement?

La parole est un outil précieux pour, entre autres, expliquer, rassembler, proposer, séduire, consoler, négocier et aimer. Or, communiquer avec aisance est un talent que l'on peut développer. Arnaud Riou aborde ici toutes les facettes d'un échange fructueux: l'art de parler en public, le langage non verbal, le choix des mots, la respiration, l'articulation et l'intonation.

Grâce à ses enseignements, à ses exercices et à ses anecdotes, vous pourrez apprendre à exprimer vos pensées et vos émotions de manière authentique, et expérimenter enfin le fabuleux pouvoir de dire.

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

Découvrez ce que le jour de votre naissance révèle sur votre personnalité. Que me réserve l’avenir? Qu’est-ce qui me définit? Avec qui suis-je le plus compatible? Il vous suffit de regarder le jour de votre naissance pour trouver la lecture perspicace des étoiles faite par Shelley von Strunckel, astrologue réputée.

Mine d’informations sur les traits de votre personnalité, votre rapport aux autres ainsi que vos dons, The Birthday Book vous divertira, vous, vos amis et votre famille, pendant des années et des années.

Courtoisie QUB livre

Prix : 36,95 $

Avec l'humour et la perspicacité qu'on lui connaît, Kevin Tran puise dans son expérience personnelle et dans les situations qu'il a lui-même traversées depuis 10 ans pour aider chacun à prendre sa vie en main : trouver une idée, se motiver pour la concrétiser, moins douter et cesser d'avoir peur, finir ce qu'on a commencé, continuer d'aller toujours plus loin... sont quelques-unes des leçons magistrales qu'il donne à ses lecteurs – sans jamais manquer d'autodérision.

Un parcours en 20 étapes pour tous ceux qui, de 15 à 85 ans, ont envie de se réaliser, avec des chapitres qui sont autant de modes d'emploi.

Courtoisie QUB livre