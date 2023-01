Le TOP 10 des meilleures races de chats hypoallergéniques (ou sans poil) pour les personnes allergiques

L'adoption d'un chat au sein d'une famille peut souvent être freinée par des allergies aux poils d'animaux, mais il existe des chats hypoallergéniques ou sans poil qui soient parfaits pour ces personnes.

• À lire aussi: TOP 25 de mignons noms de chat femelle

• À lire aussi: Journée internationale du chat : 10 raisons d'en adopter un dès maintenant

Les allergies aux poils de chat

On parle souvent, et à tort, d’une allergie aux poils de chat, alors qu'il s’agit d’une allergie à un allergène appelé Fel D1 , sécrété par les glandes salivaires, lacrymales, sébacées et anales de l’animal.

En se léchant, le chat étale le Fel D1 sur ses poils. L’agent allergène se retrouve alors dans l’environnement, et provoque, chez la personne allergique des éternuements, des larmoiements, une congestion nasale et des réactions urticaires dans certains cas.

Il peut être possible d'adopter un chat, et ce, même si vous êtes allergique à Fel D1. Les chats hypoallergéniques pourraient vous aider à contourner le problème.

Qu'est-ce qu'un chat hypoallergénique?

Aucun chat n'est complètement hypoallergénique. Toutefois, certaines races de chats produisent une plus faible quantité d'allergènes, on les appelle des « chats hypoallergéniques ».

Un chat hypoallergénique est un chat qui produit une plus faible quantité de Fel D1, l’agent allergène responsable des allergies aux poils de chat. Dans les faits, ils provoquent moins de réactions allergiques que les autres, mais il serait faux de croire qu’ils les suppriment complètement.

Le Fel D1 est en effet toujours présent dans la salive de l’animal. Il s’agit donc d’un moindre mal. Certaines personnes, hypersensibles à l’allergène, auront quand même des réactions au contact d’un chat hypoallergénique.

Atténuer les effets des chats sur les allergies

Si vous désirez atténuer les effets des chats (même hypoallergéniques) au maximum, il est recommandé de garder les surfaces de votre maison propres, de laver et brosser votre chat régulièrement.

Vous pouvez aussi utiliser un purificateur d’air et nettoyer vos tapis à la vapeur pour vous débarrasser de certains allergènes, notamment.

TOP 10 DES RACES DE CHATS HYPOALLERGÉNIQUES

Si vous recherchez un chat hypoallergénique pour ne plus subir vos crises d’allergies, voici nos 10 races de chats préférées.

1. Le Sphynx

Le Sphynx est un excellent chat de compagnie. Il est affectueux, calme, très sociable et n’hésite pas à jouer avec les enfants comme avec les autres animaux. Il aime qu'on s'occupe de lui et est très intelligent.

Ce chat n'est pas entièrement nu comme on pourrait le croire, il possède en réalité un duvet très fin. Cette race possède en réalité un duvet très fin, ce qui lui donne une impression de peau de pêche au toucher.

De cette façon, les protéines allergènes présentes dans les glandes salivaires du Sphynx ne peuvent pas rester collé à son pelage.

Cette race requiert des bains fréquents pour nettoyer les huiles de sa peau et ses grandes oreilles doivent également être nettoyées avec soin.

2. Le Bengal

Le Bengal est un chat connu pour son pelage tacheté similaire à celui d'un léopard. Il s'agit d'un compagnon très actif, curieux et qui possède un fort caractère. Son intelligence vous surprendra : il n'est pas rare qu'il apprenne à ouvrir les portes et même les robinets!

C'est un chat qui produit peu de Fel D1, ce qui fait de lui une des races hypoallergéniques. Il présente un poil assez court et épais. Sa fourrure est exceptionnellement douce, soyeuse et comme du velours au toucher.

Côté entretien, des soins réguliers doivent lui être donnés pour qu'il ne se fragilise pas aux maladies.

3. Le Balinais

Le Balinais est intelligent et affectif, très actif et sportif. Chasseur dans l’âme, il aime grimper et prendre de la hauteur, mais aussi jouer.

Malgré son poil épais, ce chat produit peu de protéines Fel D1. Avec son caractère affectueux et fidèle, le Balinais est un chat très sensible et attaché à son maître.

Cette race de chat est très poilue et nécessite d'être brossée plusieurs fois par jour.

4. Le Bleu Russe

Unsplash Katharina Gloth

Extrêmement attaché à son maître, le Bleu Russe n’en est pas un chat « pot-de-colle » pour autant. Il recherche la présence de son propriétaire, avec lequel il se montre affectueux, tout en sachant se faire discret. Il est toutefois bien plus réservé avec les étrangers.

Son poil gris-bleu argenté est court, doux et soyeux comme celui d’une peluche. Le Bleu Russe est un chat doublement hypoallergénique, car il produit peu de protéine Fel D1 et sa fourrure à double épaisseur la retient sur sa peau, ce qui limite sa propagation dans la maison.

Cette race requiert un entretien facile : un brossage hebdomadaire est suffisant pour éviter au chat de recracher des boules de poils.

5. Le Devon Rex

Le Devon Rex est un chat idéal pour une famille. Bien qu’atypique physiquement avec ses grandes oreilles, il possède un caractère bienveillant et doux envers l’être humain et les autres animaux qui peuvent l’entourer.

Considéré également comme un petit singe, le Devon Rex aime grimper, sauter. Il déborde d’énergie. C'est un chat agréable à vivre et très démonstratif. Il ne supporte pas la solitude et est toujours à la recherche de compagnie.

Avec son poil très fin, le Devon Rex est particulièrement sensible aux températures extérieures. C'est aussi un chat qui perd peu ses poils, ce qui fait de lui un animal parfaitement adapté aux personnes allergiques.

Contrairement aux autres races, il ne faut jamais brosser celle-ci. À la place, il s'agit de le frotter avec un gant doux ou un linge, une fois par semaine.

6. L'Oriental à poil court

Unsplash Manuel Keller

Doté d’une forte personnalité, l'Oriental à poil court est enthousiaste et adore divertir ses maîtres. On le décrit souvent comme un chat très sociable, vocal, qui cherche l’attention et désire ardemment participer aux activités de ses humains.

Il s’agit d’un chat très possessif et donc très attaché à son propriétaire. Il est intelligent et particulièrement indépendant, même s’il n’aime pas la solitude.

Comme son nom l'indique, le chat Oriental shorthair a les poils courts. Les races orientales de chats peuvent être à poil court ou à poil long, selon le mélange du chat spécifique. Le chat oriental à poil court est la variante spécifique la mieux adaptée aux personnes allergiques.

Facile d’entretien, l’Oriental à poil court ne nécessitera qu’un brossage de temps en temps ainsi qu’une vérification régulière des oreilles et des yeux afin de s’assurer qu’ils restent propres.

7. Le Sibérien

Le chat sibérien est rien d'autre qu'une grosse boule de poils tendre et affectueuse. C’est un chat intelligent, vif et très attaché à son maître qui en fait un compagnon idéal.

Malgré son poil long et dense, le chat Sibérien reste la race la plus hypoallergénique du monde. En effet, il est celui qui produit le moins de protéine Fel D1. Il faut toutefois pas confondre hypoallergénique (qui diminue les risques d'allergie, et anallergique (qui ne provoque pas d'allergie).

Côté entretien, la robe du chat sibérien ne demande pas de soins particuliers à part un brossage par semaine. Ce dernier devra être plus fréquent pendant sa période de mue. Notez que ses longs poils sont difficiles d'entretien, et entraînent de nombreux nœuds.

8. Le Cornish Rex

Le Cornish Rex est un chat assez rare, mais très attachant et attaché à son maître. Il a un comportement de chien, puisqu’il n’hésite pas à suivre son propriétaire partout dans la maison. Il garde son caractère de chaton tout au long de sa vie.

Ce chat se montre actif, joyeux et joueur. Son seul inconvénient est qu’il miaule assez régulièrement, d’une voix perçante.

Le Cornish Rex se distingue par une fourrure qui, au toucher, ressemble à de la soie. Avec une seule couche de poils, le Cornish Rex a beaucoup moins à perdre, ce qui est une bonne nouvelle pour les personnes allergiques.

Il faut le brosser très légèrement pour éliminer la poussière qui tend à s’accumuler dans son poil. Il est préférable d’utiliser la main ou un gant de massage pour ne pas endommager la robe.

9. Le Korat

Unsplash Marko Ganzaro

Originaire de la Thaïlande, le Korat est un chat de petite taille caractérisé par sa robe de couleur bleue et ses yeux verts. C'est l'animal de compagnie d'excellence si vous vivez en appartement.

Le Korat est très affectueux, il suit son maître partout. Il adore aussi qu’on le caresse et que l’on joue avec lui. C’est un chat intelligent, doux, réservé et curieux., mais qui reste méfiant vis-à-vis des personnes qu’il ne connait pas.

Cette race n’a pas de sous poils et n’a donc pas de mue saisonnière. Elle sécrète donc moins de Fel D1 que d’autres races. Le Korat ne nécessite que peu d’entretien.

10. Le LaPerm

Courtoisie matouchat.fr

Les LaPerms sont des chats affectueux et sociables, reconnus pour leur patience avec tous les membres de la famille. Il s'agit d'une race attachante, bien qu’indépendante et un peu solitaire.

Leur nature affectueuse signifie qu’ils s’entendent bien avec les enfants et les autres animaux de compagnie, ce qui en fait un compagnon idéal au sein de la famille.

Ce chat de taille moyenne est caractérisé par sa robe à poils frisés. En raison de sa texture frisée unique (qui vient dans une variété de couleurs), le chat LaPerm perd beaucoup moins de poils que ces congénères. Cette race est donc un choix gagnant pour les personnes souffrant d’allergies.

N’hésitez pas à consulter un allergologue qui saura vous conseiller en fonction du degré d’importance de vos allergies. Et nous espérons que vous trouverez le chat qui convient à toute la famille!