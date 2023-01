Puisque nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir, la qualité des draps qui abrille nos rêves est fondamentale. La question se pose : quelle est la meilleure qualité pour des draps?

Un drap de bonne qualité est un drap qui est doux. La science l'a prouvé : la qualité des draps a un effet direct sur la qualité du sommeil. Le simple fait d'avoir des draps confortables, qui sont doux, souples et soyeux, favorise l'endormissement.

Un drap de bonne qualité est un drap qui respire. Les draps, qui sont en contact direct avec le corps, jouent un important rôle de régulateur thermique, la nuit venue. Un drap de mauvaise qualité va emprisonner la chaleur corporelle et provoquer des épisodes de transpirations, ce qui peut grandement nuire à la qualité du sommeil. C'est pourquoi la qualité et provenance des tissus utilisés sont les premiers critères à considérer lors de l'achat.

Un drap de bonne qualité est un drap durable. La literie, qui comprend les draps, la housse de couette et les taies d'oreiller, doit être lavée à la machine fréquemment. Pour éliminer toute trace de transpiration, de sécrétions, de poils et de bactéries, il est recommandé de les laver une fois par semaine. Une telle récurrence nécessite donc que les draps soient conçus dans un matériel résistant.

Quelle est la meilleure qualité pour des draps?

Les meilleurs draps sont ceux qui sont conçus entièrement à partir d'une fibre naturelle, soit le coton, la soi ou le lin. Il arrive que le fabricant ait ajouté du polyester, une fibre synthétique. Le polyester coûte moins cher et augmente la durabilité d'une literie, mais il nuit à la respirabilité.

1. Les draps en coton Égyptien, Prima et Supima

Les draps confectionnés à partir de coton Égyptien, Prima ou Supima ont la réputation d'être les meilleurs, mais aussi d'être plus dispendieux que leurs acolytes. Ces draps en coton de qualité supérieure peuvent être conservés plus longtemps puisqu'ils sont les plus solides et durables de leur catégorie. Ils sont surtout apprécié pour leur douceur incomparable. Le tissu, plus léger, procure une sensation de souplesse.

Psst...! Le nombre de fils au pouce carré

Retenons ceci : la meilleure qualité des draps se trouve entre 200 à 800 fils au pouce carré.

La qualité du tissage d'un drap est mesurée par le nombre de fils au pied carré. Plus il y a de fils au pied carré, plus le drap offrira de la douceur et de la durabilité. Plus il y a de fils au pied carré, moins le drap offrira de la respirabilité. Cet équilibre est donc important.

Le prix des draps va aussi fluctuer selon le nombre de fils au pouce carré. Par exemple, des draps possédant près de 1000 fils au pouce carré se vendront plus cher, en raison de leur souplesse et confort, mais ils ne seront d'aucune utilité une fois la saison chaude arrivée.

2. Les draps en soi

Puisque le prix serait dérisoire, les draps en soi seront toujours mélangés avec une autre fibre, qu'elle soit naturelle ou synthétique. Les meilleurs draps en soi sont ceux qui sont mélangés avec le coton Égyptien ou le lin. La soi a de nets avantages. Elle convient autant aux hivers québécois qu'aux grandes canicules, car elle agit comme isolant contre le froid et le chaud. Cette fibre luxueuse est aussi extrêmement douce, légère et absorbante.

3. Les draps en lin

Les draps en lin ont des propriétés thermorégulatrices très intéressantes, idéales pour ceux qui transpirent l'été et grelottent l'hiver. Ils sont aussi reconnus pour leur grande respirabilité, qui offre une protection contre les allergènes. Par contre, les draps en lin sont froissables et légèrement rugueux. Il faudra quelques lavages avant d'apprécier le confort des draps en lin. Très résistants, les draps en lin peuvent se conserver longtemps.

Où trouver les draps de meilleur qualité?

• À lire aussi: Où trouver les meilleurs draps blancs qualité hôtel

1. Draps en coton Égyptien et Bamboo, Hôtels Le Germain

Conçu par une entreprise québécoise, cet ensemble en coton permet d'avoir des draps qualité hôtel chez soi. Puisqu'ils sont faits de Bamboo et de coton égyptien de 330 fils au pouce carré, ces draps de grande qualité sont soyeux, durables et absorbants.

La Maison Simons

2. Draps pur coton Égyptien, Maison Simons

Ces draps sont conçus avec du pur coton Égyptien, considéré comme la meilleure fibre au monde. La qualité supérieure de ces draps est conférée par le tissage de 480 fils au pouce carré, qui promet douceur et durabilité.

ACHETEZ

3. Draps en coton Prima, Linen Chest

Ces draps de grande qualité sont conçus entièrement avec des fibres naturelles. Cet ensemble de draps de 300 fils au pouce carré assure durabilité, respirabilité et douceur pour un sommeil des plus réparateurs.

ACHETEZ

Linen chest

4. Draps en coton ultra fin, GlucksteinHome

D'un chic minimaliste, les quatre morceaux de cet ensemble de draps de grande qualité sont doux au toucher. Ces draps se composent de coton ultrafin fait à partir de 700 fils au pied carré pour assurer un sommeil profond et réparateur.

La Baie

5. Draps en coton Égyptien, Lukeville Luxury

Cet ensemble de draps en coton Égyptien est fabriqué à partir de fils de coton à fibres extra longues de la plus haute qualité, doux, soyeux lisse et respirant. Les draps sont résistants à l'humidité, conçus pour garder au chaud en hiver et pour rafraîchir en été.