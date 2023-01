Gratin de fleurons de chou-fleur au fromage emmental

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 6 à 8 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

Béchamel :

375ml de lait 2%

3 c. à soupe (45ml) de beurre salé

3 c. à soupe (45ml) de farine tout usage

1 pincée de muscade moulue

1⁄2 gousse d’ail hachée

Quantité suffisante de sel et poivre

Chou-fleur :

1 gros chou-fleur taillé en gros fleurons

Garniture :

1 1⁄2 tasse (375ml) d’emmental râpé

1 jalapeno épépiné

1⁄2 tasse (125ml) d’oignons marinés émincés

1⁄4 tasse (60ml) de persil haché

1⁄4 tasse (60ml) de croustilles d’échalotes

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à convection à 350°F (180°C). Placer la grille au centre du four.

Étape 2 : Pour la béchamel, dans un chaudron, faire fondre le beurre à feu moyen avec l’ail haché et y ajouter la farine, puis cuire 1 minute. Ajouter le lait peu à peu en fouettant continuellement pour bien dissoudre le roux et laisser épaissir la béchamel. Parfumer avec la muscade moulue et assaisonner de sel et poivre. Réserver.

Étape 3 : Dans un plat allant au four de 8’’ par 8’’, détailler le chou-fleur en fleurons et le disposer dans le plat. Couler ensuite la béchamel sur le tout et ajouter le fromage sur le dessus. Enfourner de 30 à 40 minutes.

Étape 4 : Pendant ce temps, tailler le jalapeno en brunoise. Une fois le gratin cuit, retirer du four et y ajouter en garniture, les oignons marinés, la brunoise de jalapeno, le persil haché et les croustilles d’échalotes.