Les 15 meilleurs films de vampires pour une soirée cinéma frissonnante

Envie de frissonner et de visionner des films mettant en vedette des vampires? Ce palmarès réunit les 15 meilleurs films de vampires selon notre équipe.

1. L'Aube des survivants (Daybreakers) — 2010

Dix ans après qu'une épidémie a transformé la population mondiale en vampire, une pénurie cruciale de sang cause la panique et d'effroyables mutations au sein de la communauté des survivants.

Edward, un vampire hématologue essaie de créer un sang de substitution quand il rencontre Lionel et Audrey, deux humains fugitifs qui prétendent avoir un prétendu remède au vampirisme. Edward s'unit à Lionel et Audrey dans l'espoir d'améliorer le remède avant qu'il ne soit trop tard.

2. Génération Perdue (The Lost Boys) — 1987

Deux frères adolescents, Michael et Sam, emménagent avec leur mère dans un petit village dans le nord de la Californie. Tandis que Sam fait la connaissance d'Edgar et d'Alan, deux âmes sympathiques avides de bandes dessinées, le tumultueux Michael tombe amoureux de Star, qui s'avère être l'esclave de David, le chef d'un groupe local de vampires. Sam et ses nouveaux amis vont tout tenter pour sauver Michael et Star des morts-vivants.

3. Dracula, mort et heureux de l'être (Dracula: Dead and Loving It) — 1995

A la fin du XIXe siècle, un avoué londonien, Thomas Renfield, se rend en Transylvanie pour régler l'achat d'une propriété par le comte Dracula. Le contrat signé, celui-ci hypnotise Renfield et en fait son esclave. Peu après, il se rend en Angleterre pour prendre possession de son nouveau domaine.

Une fois installé, Dracula, qui fréquente la haute société, fait la connaissance du docteur Seward, qui dirige un asile. Le comte n'y résiste pas longtemps et s'attaque à Lucie, la jeune fille de la maison.

4. Entretien avec un vampire (Interview with the Vampire) — 1994

San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.

5. Blade — 1998

Blade Eric n'est ni un homme ni un vampire, mais un hybride du Bien et du Mal, et ce depuis le jour de sa naissance, où sa mère fut mordue et y laissa la vie. Immortel, Blade a conservé la force des vampires, tout en éliminant leurs faiblesses. Avec l'aide de son ami Abraham Whistler, il tente, depuis longtemps déjà, de mettre la main sur celui qui a causé la perte de sa mère.

6. 30 jours de nuit (30 Days Of Night) — 2007

La petite ville isolée de Barrow, en Alaska, à l'extrême de l'hémisphère nord, est plongée dans la nuit complète chaque année pendant un mois. Alors que la majorité des habitants quitte vers le sud, un groupe d'étrangers mystérieux arrive: une horde de vampires qui comptent se nourrir sans craindre le soleil.

Alors que la nuit s'éternise le Sheriff Eben, sa femme Stella et un groupe toujours plus petit de survivants font tout ce qu'ils peuvent pour durer jusqu'au prochain rayon de soleil.

7. La Reine des Damnés (Queen of the Damned) — 2002

Un vampire légendaire, Lestat décide de s'improviser vedette de rock. Sa musique réveille Akasha, la reine de tous les vampires, dont le pouvoir maléfique est si puissant que tous les vampires immortels doivent unir leurs forces contre elle s'ils veulent survivre.

Alors que la musique de Lestat inspire Akasha à faire de lui son roi, une jeune femme fascinée par le macabre, Jesse, tombe en amour avec Lestat.

8. Morse (Let the Right One In) — 2002

Par un vigoureux soir d'hiver, Oskar, un écolier persécuté par ses camarades de classe, fait la connaissance d'Eli, jeune voisine apparemment insensible au froid, nouvellement installée dans son HLM.

Leurs solitudes respectives les soudent immédiatement. Perspicace, Eli, qui ne sort que la nuit, prodigue quelques conseils à son ami sur la façon dont il devrait riposter à ses assaillants.

En contrepartie, Oskar lui enseigne l'alphabet morse afin de pouvoir communiquer au travers de la cloison qui sépare leurs appartements. Mais tandis que le garçon se découvre un courage insoupçonné, le ventre d'Eli gronde dangereusement. En manque de sang humain.

9. Abraham Lincoln : Chasseur de vampires (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) — 2012

Depuis qu'il a vu sa mère mourir, Abraham Lincoln ne cherche qu'à se venger, mais l'assassin serait en fait un vampire. Grâce à l'entraînement spécial du mystérieux Henry, Abraham décide de combattre ces êtres de la nuit qui s'abreuvent de sang.

Parallèlement à cette mission, le jeune avocat se lie d'affection avec Mary Lincoln, et afin de défendre son ami noir Will qui souffre de racisme, il se lance en politique. La lutte sera longue et ardue, mais rien n'est impossible. Surtout que la bataille de Gettysburg décidera du sort de la nation.

10. Un vampire à Brooklyn (Vampire in Brooklyn) — 1995

Rita Veder, femme policière, voit son monde bouleversé par l'arrivée de Maximillian, qui tente d'en faire sa compagne pour l'éternité. Kadeem Hardison, le serviteur du vampire, a la fâcheuse habitude de perdre ici une main, là une oreille, au fur et à mesure de sa décomposition.

Un sang nouveau coule dans les artères de Brooklyn, depuis que la ville est le repère des vampires.

11. Ceci est mon sang (Thirst) — 2009

Contaminé par un virus mortel, un prêtre du nom de Sang-hyun se transforme en vampire après avoir reçu une transfusion d'un sang d'une origine inconnue. Il se retrouve avec une soif intense pour le sang et le sexe.

Tandis qu'il développe une relation avec une femme malheureuse dans son mariage, il se trouve déchiré entre sa nouvelle identité et sa vieille foi.

12. La série de films Twilight — Dès 2009

La série principale raconte l'histoire de Bella Swan, une humaine, et du triangle amoureux qu'elle forme avec le vampire Edward Cullen et le métamorphe Jacob Black, son meilleur ami, qui se transforme en loup géant, symbole de sa tribu d'Amérindiens.

13. Dracula d'après Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula) —1992

En 1492, le prince Vlad Dracul, revenant de combattre les armées turques, trouve sa fiancée suicidée. Fou de douleur, il défie Dieu, et devient le comte Dracula, vampire de son état.

Quatre cents ans plus tard, désireux de quitter la Transylvanie pour s'établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan Harker, clerc de notaire et fiancé de la jolie Mina Murray. La jeune fille est le sosie d'Elisabeta, l'amour ancestral du comte.

14. Vampire, vous avez dit Vampire? (Fright Night) — 2011

Depuis qu'il a décidé de devenir un adulte, Charley Brewster mène une vie rangée aux côtés de sa mère Jane et de sa copine Amy. Un jour, un ancien ami prénommé Ed insiste pour lui parler afin de lui confier un secret déconcertant : Jerry, le nouveau voisin de Charley, serait en fait un vampire.

D'abord amusé par cette révélation fracassante, Charley commence à douter lorsqu'il constate la disparition de Ed, quelques jours à peine après qu'il lui eut confié ses soupçons.

Parce qu'il souhaite s'enlever cette idée saugrenue de la tête, Charley commence à s'intéresser aux actions de son voisin. Rapidement, il constate que Jerry est effectivement un vampire... Mais comment faire pour prévenir les autres?

15. Van Helsing — 2004

Au coeur des Carpates, il est un monde de légendes et de mystères : la Transylvanie... Une terre où le mal règne en maître absolu, où le danger rôde dès le coucher du soleil, où prennent corps les monstres qui hantent nos cauchemars les plus secrets.

Van Helsing est un ténébreux professeur et chasseur de monstres. Sa mission l'amène à affronter de terribles êtres, parmi lesquels le loup-garou, la créature de Frankenstein ou encore le comte Dracula, qui, depuis des générations, persécute la famille de l'intrépide et aristocratique Anna Valerious.