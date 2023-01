Sexe : 5 podcasts à écouter sans modération pour une vie sexuelle épanouie

Les podcasts, ce format audio que vous pouvez télécharger et écouter à tout moment, sont une nouvelle source d'information et nombreux sont les podcasts qui parlent maintenant de sexualité. Voici nos 5 meilleurs podcasts à écouter pour s’informer ou se décomplexer.

Que ce soit pour répondre aux questions qu'on n'ose pas poser ou pour vous sentir moins seul(e) dans votre sexualité, cette petite sélection de podcasts qui parlent de sexe sans tabou devrait vous plaire.

Le Club Sexu présente la saison 2 de « À quoi tu jouis? », un balado animé par Laima Abouraja Gérald et Justin Roy.

Ce balado se veut un espace de discussions et de réflexions décomplexées autour de thématiques liées à la sexualité et à l'intimité.

À travers la parole de diverses personnes invitées s'entremêlent naturellement, un peu comme une douce étreinte ou un nœud serré autour de poignets consentants, les discours engagés, les témoignages personnels, les fous rires et les échanges plus sérieux.

Les animatrices Lysandre Nadeau et Joanie Grenier abordent la sexualité sous tous ses angles, de façon décomplexée, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur ce sujet fascinant, mais surtout sur elles-mêmes dans leur podcast Sexe Oral .

Redécouvrez votre sexualité en écoutant Les SexMaitresses , Audrey, Sarah et Valérie, toutes diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes au plus profond de leur âme.

Que vous soyez calé(e)s ou novices en la matière, elles vous parlent de sujets sexo, de sujets féministes parsemés d’anecdotes cocasses.

De leur salon, elles nous invitent à leurs conversations pour rire, rager... et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute!

Les Insoumises est un podcast féministe qui apporte ses conversations de salon à nos oreilles. Les deux animatrices se donnent le droit de parler librement et ouvertement de sujets délicats. Elles sont fortes, dogmatiques et vulnérables.

Leurs opinions restent ouvertes, mais elles assument leurs positions dans ces sujets, et comprennent que lesdites opinions sont faites pour muter comme tout dans la vie, mais aussi qu'elles décident de prendre position parce que c’est un bon point de départ pour le changement et faire avancer les choses.

Elles espèrent qu’en étant complètement elles-mêmes, elles inciteront les autres à se poser les bonnes questions et devenir eux-mêmes sans honte, sans excuses.

Publié pour la 1ère fois en février 2019, le podcast On the Verge est un espace d’expression libre dédié à la sexualité masculine ; une discussion avec un homme qui parle de son intimité et sa sexualité sans tabou ni jugement.