Quoi boire après les excès des fêtes?

Des suggestions signées Sylvain Bouchard, sommelier en bière.

1- Bière de Cirque, L’Espace public, Montréal

4% alc. /vol.

Prix : 3,99$ / 355 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

L’alcool est l’une des composantes de la bière la plus contributrice en calories. Dans une perspective de réduire les calories, il devient important de boire des produits affichant des pourcentages d’alcool plus bas. Il est donc intéressant de regarder du côté des bières sures qui ont la particularité d’avoir la plupart du temps des taux d’alcool plus faibles que la plupart des bières dites régulières. La brasserie L’Espace public de Montréal, se spécialise justement dans les bières sures et propose une gose ipa. Une bière vraiment intéressante par les propriétés acides et salées typiques des goses et le caractère houblonné aromatique et amère typique des ipa modernes.

Voici une blonde pâle à l’aspect des plus trouble (« haze ») dotée d’une mousse mince et fugace. Le nez est celui d’une ipa moderne avec ses houblons américains aux notes de fruits tropicaux. En bouche, l’acidité est bien sentie, mais tout en équilibre avec une amertume modérée, rarissime dans les bières sures. Le goût des houblons est franc. Une petite salinité due à l’ajout de sel dans l’eau de brassage (unique aux bières goses) rehausse la saveur de cette bière et contribue également à un superbe équilibre.

2- La Liber Slim, La Voie Maltée, Chicoutimi

2,3% alc. /vol.

Prix : 5.49$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

En plus du taux d’alcool, les teneurs en sucre et en carbohydrates d’une bière sont également à prendre en considération quand on surveille les calories que l’on consomme. Nous trouvons sur le marché de rares exemples de bières faibles en carbohydrate, qui sont principalement brassées par de grosses brasseries. Cependant, ces micros commencent à proposer également des produits dans cette catégorie. La Voie Maltée vient tout juste de lancer La Liber Slim qui est faible en glucide et en sucre.

De couleur blond dorée, la bière présente un collet à grosses bulles, mince et fugace. Le nez est celui d’une bière blonde traditionnelle aux accents bien maltés et légèrement herbacés. On retrouve en bouche un malt doux et des saveurs de houblons herbacés. Une belle sécheresse augmente la buvabilité de cette bière. Voilà un bel exemple d’une bière aux saveurs classiques d’une bière conventionnelle, mais avec 0g de sucre, seulement 6 grammes de glucides et seulement 90 calories. Pourquoi s’en priver ?

3- 80 Jours, Brasserie Bazaar, Montréal

0,5 % alc./vol.

Prix : 5.99$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Une autre option a envisager lorsqu’on vise la réduction des calories est celle d’une bière sans alcool. Cependant, malgré la croyance populaire, les sans alcool ne sont pas pour autant sans calories. Comme les sucres des grains ne sont pas convertis en alcool et qu’ils sont donc toujours présents dans le liquide, ils apportent des calories. Certaines brasseries ont choisi de se consacrer uniquement au brassage de bières sans alcool comme la toute jeune brasserie Bazaar de Montréal.

Voici une blonde pâle à l’aspect des plus trouble (« haze »). Le nez est celui de l’orange et la clémentine, du pain blanc et d’herbe fraîche. En bouche, c’est fruité et une amertume franche, mais modérée surplombe la gorgée. L’effervescence est celle d’une bière bien faite et nous aide à oublier que cette bière est sans alcool.