Caroline Côté, la femme la plus rapide du monde à atteindre le pôle sud!

ACTUALITÉS - On trouve qu’il fait froid aujourd’hui, et bien imaginez braver durant un mois des températures de -25°C à -40°C avec un facteur de vent allant jusqu'à -50°C! C’est ce que vient de vivre Caroline Côté! La Québécoise devient la femme la plus rapide du monde à atteindre le Pôle Sud en pleine autonomie en ski. Elle a parcouru un trajet de 1130 kilomètres entre Hercules Inlet, près de la côte, et le pôle Sud, en 34 jours, 2 heures et 53 minutes, 4 jours de moins que le précédent record!