La routine anti-âge incontournable pour les peaux sensibles

Pour réduire l’apparence des rides tenaces et profondes, en plus d’affiner la texture de votre peau, misez sur cette routine beauté en deux étapes.

En matière de soins anti-âge, il est primordial de choisir des produits et des ingrédients adaptés pour votre type de peau.

Formulés à partir d’une combinaison puissante d’actifs dermatologiques pour une efficacité optimale et une haute tolérance, le sérum Liftactiv rétinol pur et la crème Liftactiv collagen specialist de Vichy Laboratoires représentent le duo de prédilection pour les peaux sensibles qui souhaitent cibler les rides profondes.

Une formule adaptée pour les peaux sensibles

Recommandée par 50 000 dermatologues à travers le monde, la marque Vichy Laboratoires est fière de débuter l’année en force en dévoilant le sérum Liftactiv rétinol pur, formulé à partir d’une technologie exclusive – le Retinol Guard –, qui permet de réduire l’apparence des rides tenaces et profondes, en plus d’affiner la texture de la peau.

Enrichi avec 0,2% de rétinol pur, 1% de fractions probiotiques, des peptides et de l’acide hyaluronique, ce sérum sans parfum, sans silicone et sans parabène offre une action anti-âge intense, même pour les peaux sensibles.

Grâce à cette combinaison puissante d’ingrédients, 100% des femmes qui ont participé à une étude clinique ont démontré une réduction des rides. Ainsi, utilisé sur une base régulière, ce sérum permet de réduire de 23% les rides du front et de 22% les rides sous les yeux.

Le rétinol: un ingrédient dermatologique hautement performant

Saviez-vous que le rétinol est l’un des ingrédients dermatologiques les plus reconnus et les plus prescrits en raison de ses propriétés antirides?

Cette forme active de vitamine A permet d’intensifier la production de collagène et le renouvellement cellulaire. L'action du rétinol sur la peau contribue à réduire l’apparence des rides et maintenir la fermeté de la peau.

Une utilisation graduelle

Pour habituer votre peau à la force et à l'efficacité de cet ingrédient – et pour éviter toute irritation –, la marque Vichy Laboratoires recommande d’introduire progressivement les produits à base de rétinol, comme le sérum Liftactiv rétinol pur, en adoptant le protocole suivant:

SEMAINE 1: appliquez le sérum deux soirs seulement.

SEMAINE 2: appliquez le sérum un soir sur deux.

SEMAINE 3: appliquez le sérum tous les soirs, selon la tolérance.

Au besoin, étirez l’introduction du produit sur une période de 4 à 6 semaines afin de laisser le temps à votre peau de s’adapter. Une fois que le sérum est toléré, procédez à une utilisation continue pour conserver des résultats optimaux.

Une routine beauté en deux étapes

Lors de votre routine du soir, appliquez quelques gouttes du sérum Liftactiv rétinol pur sur l’ensemble de votre visage propre et sec. Il suffit d’appuyer doucement sur la pipette pour obtenir un dosage précis et, avec sa texture laiteuse et hydratante, le sérum pénètrera immédiatement dans votre peau.

Pour maximiser les effets du sérum, complétez votre routine beauté en appliquant la crème Liftactiv collagen specialist. Cet hydratant anti-âge permet de corriger les signes du vieillissement tels que les rides, la peau terne, le teint irrégulier et la perte de fermeté grâce à une combinaison de peptides, de vitamine C et d’eau volcanique de Vichy.

Vichy Laboratoires est la marque médicale avec des textures sensorielles qui permet aux Canadien.ne.s d’améliorer la santé de leur peau à chaque étape de leur vie. Et le sérum Liftactiv rétinol pur et la crème Liftactiv collagen specialist représentent le duo anti-âge incontournable pour les peaux sensibles!