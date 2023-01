Les animaux de compagnie protègent le cerveau du vieillissement, selon une récente étude

Nombreuses sont les études qui démontrent les avantages d'avoir un animal de compagnie à la maison. Une récente étude abonde en ce sens! Elle confirme, une fois de plus, que les animaux sont bons pour les humains.

Les animaux de compagnie protègent le cerveau du vieillissement. C'est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Michigan aux États-Unis et relayées par le Science Alert, le 9 janvier 2023.

Les recherches ont démontré que les adultes, qui possèdent un animal de compagnie depuis plus de cinq ans, obtenaient de meilleurs résultats aux tests de reconnaissance des mots que ceux qui n'en avaient pas. Ils ont pu prouver qu'ils avaient une meilleure mémoire cognitive à court et à long terme que tous les autres.

Ces données leur ont permis de dégager une étonnante conclusion. La présence d'un animal de compagnie dans la maison n'a pas que des effets positifs sur le bien-être psychologique, elle permet aussi de protéger le cerveau du vieillissement.

Ces résultats se confirment seulement chez les personnes de 65 ans et plus, qui correspondent généralement au moment où les symptômes de démence commencent à se manifester.

Cette étude, réalisée à l'échelle nationale entre 2010 et 2016, a permis de sonder plus de 20 000 adultes de plus de 50 ans sur leur relation avec les animaux de compagnie. Ce n'est que six ans après la fin de cette étude que les chercheurs ont pu faire ces révélations.