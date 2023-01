Le 9h15

Les albums fêtés en 2023

Qu’ont en commun les albums Dark Side Of The Moon de Pink Floyd et Solidaritude de Robert Charlebois ? On célèbre cette année le 50ième anniversaire de leur sortie. Ce matin dans notre 9h15, Marie-Josée Gauvin va nous parler d’albums célèbres qui fêtent un anniversaire important cette année. Souvenirs et coups de vieux en perspective !