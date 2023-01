Les essentiels à avoir pour s'entraîner à la maison

L'entraînement à partir de la maison est souvent un bon moyen de s'initier ou même d'effectuer à un retour à l'activité physique. Si vous songez à vous entraîner dans le confort de votre foyer, voici quelques essentiels qui seront fort utiles pour une remise en forme.

• À lire aussi: Des exercices faciles pour muscler ses épaules à la maison

• À lire aussi: Entraînement maison complet en 30 minutes

Il existe une foule d'excellents exercices pour muscler tout le corps, et ce, tout en restant à la maison.

Si cette habitude est déjà bien ancrée, vous souhaiterez peut-être élever la barre d'un cran et augmenter l'intensité de certains exercices. Pour y parvenir, vous pouvez avoir recours à certains équipements d'entraînement parfaits pour garder la forme de son chez soi.

Pexels Karolyna Grabowska

Pour quelques dollars seulement, voici les 10 meilleurs essentiels d'entraînement à posséder à la maison.

LES ESSENTIELS POUR S'ENTRAÎNER À LA MAISON

Sculptez et construisez votre fessier avec ces bandes de résistance. Elles intensifieront tous vos exercices de renforcement sollicitant les fessiers.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 26,95 $

• À lire aussi: Les 10 meilleurs exercices pour avoir des fesses galbées

La corde à sauter est l’un des accessoires les plus pratiques et bon marché d’un équipement pour l’entrainement à la maison. Elle stimule le rythme cardiaque et renforce l’endurance et la capacité cardiaque et pulmonaire.

Prix : 36,36 $

Voici un accessoire incontournable pour débuter l'entraînement à la maison. Un tapis de yoga fin offre plus de stabilité pour les postures d'équilibre, tandis qu'un tapis de yoga épais offre un meilleur amorti pour les postures dans lesquelles vos os sont en contact avec le sol.

Un tapis de yoga standard d'environ 3,3 mm d'épaisseur offre un juste milieu, mais si votre pratique est davantage thérapeutique, vous pouvez opter pour un tapis de 6,3 mm d'épaisseur.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 36,54 $

• À lire aussi: Pilates : les 8 meilleurs exercices à faire à la maison

Le medecine ball prépare le corps à l'effort et renforce les muscles. Parfaits pour l'entraînement musculaire à la maison, les ballons lestés sont un bel ajout à faire si vous souhaitez muscler efficacement l’ensemble du corps et travailler l’équilibre.

Courtoisie Amazon

Prix : 28,89 $

La planche d'équilibre peut aider à améliorer la force, la coordination, la posture et l'équilibre.

Prix : 34,26 $

• À lire aussi: Entraînement à la maison pour débutants

De la poitrine aux épaules en passant par les biceps et les triceps, les haltères peuvent être utilisés pour un large éventail d'exercices réalisables dans son salon.

Courtoisie Amazon

Prix : 69,67 $

Transformez n'importe quelle pièce en une salle de sport à domicile avec ces bandes de résistance et son ancrage de porte qui peut être fixé n'importe où. Cet ensemble de bandes de résistance polyvalentes vous permet de faire une grande variété d'exercices ciblant les principaux groupes musculaires.

Faites travailler vos épaules, vos bras, votre dos, vos abdominaux, vos jambes et bien plus encore!

Courtoisie Amazon

Prix : 32,95 $

• À lire aussi: Des exercices à faire à la maison pour affiner les cuisses

Améliorez votre force, votre coordination et votre endurance avec ce poids de type kettlebell. On apprécie cet accessoire disponible dans une gamme de couleurs et de poids pour augmenter notre agilité et brûler efficacement nos graisses grâce à des entraînement variés. L'essayer, c'est l'adopter!

Courtoisie Amazon

Prix : 34,22 $

Les rouleaux en mousse sont légers, portables et peuvent être très utiles, que ce soit pour soulager des courbatures, échauffer les muscles avant un entraînement ou favoriser la récupération après la séance.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 26,05 $

Vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour pouvoir maximiser vos entraînements à domicile. À quand votre première «activation maison »?