Combien de calories par jour pour un homme?

Le nombre de calories qu'un homme doit consommer chaque jour peut énormément varier d'une personne à une autre, et ce, selon ses habitudes de vie. Dans cet article, on décortique pour vous le nombre de calories à consommer quotidiennement pour rester en pleine forme, messieurs.

• À lire aussi: Combien de calories par jour pour une femme?

• À lire aussi: Comment intégrer plus de fibres à son alimentation?

Combien de calories le corps a-t-il réellement besoin pour être en bonne santé? Règle générale, un homme adulte en bonne santé a quotidiennement besoin d'environ 2 500 calories alors qu'une femme en consomme autour de 2 000.

Pexels Nataliya Vaitkevich

Le besoin calorique journalier moyen d'un homme adulte varie en fonction de ses activités physiques quotidiennes.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Il faut, entre autres, considérer la génétique, l'hygiène de vie, le rythme quotidien, le sport, etc.

Combien de calories consommer au quotidien?

Ce tableau est un bon outil pour évaluer le nombre de calories qu'un homme doit absorber chaque jour selon son profil. Celui-ci tient compte de l'âge et du niveau d’activité.

COURTOISIE LES RECETTES DE CATY

Chaque profil possèdera un apport calorique différent au quotidien.

Un profil avec une activité physique faible

Un homme est considéré comme sédentaire si'il se contente de faire ses activités quotidiennes typiques ou s'il a une activité faible de moins de 30 minutes par jour. Autrement dit, vous possédez ce profil si vous passez la plus grande partie de votre journée assise.

L'apport calorique conseillé pour un homme de taille et de poids moyens est alors en moyenne de 2 100 calories par jour. Une femme ayant le même profil consommerait, quant à elle, 1 800 calories.

Un profil avec une activité physique modérée

Puis, vous êtes classifié comme peu actif si vous ajoutez de30 à 60 minutes d’activité modérée par jour à vos activités typiques.

Dans ce cas, le nombre de calories quotidiennes recommandées oscille entre 2 500 et 2 700 calories pour un homme par rapport à une moyenne de 2 000 calories par jour pour une femme.

Pexels Andrea Piacquadio

Un profil avec une activité physique intense

Finalement, vous êtes actif si vous avez l'habitude d'ajouter au moins 60minutes d’activité modérée ou intense par jour à vos activités typiques.

Par exemple, si un homme s'entraîne plus d'une heure sur une base quotidienne, il lui est recommandé d'ingérer jusqu'à 3 000 voire 3 500 calories pour les véritables athlètes.

Plus la durée de l'activité est longue et intense, plus sa dépense calorique sera importante et plus monsieur aura besoin de manger en compensation. À titre comparatif, on parle plutôt de 2 400 à 2 800 calories pour une femme possédant le même profil actif.

Une base pour calculer votre besoin calorique

Pour connaître l’apport journalier dont votre corps a besoin, il existe une formule mathématique. Grâce aux formules ci-dessous, vous pouvez évaluer le nombre de calories qu'il vous faut en tenant compte de votre âge et de votre poids.

De 18 à 30 ans, la formule est : ((0,062 × poids) + 2,036) × 239.

De 30 à 60 ans, elle est de ((0,034 × poids) + 3,538) × 239.

Au-delà de 60 ans, elle est de ((0,038 × poids) + 2,755) × 239.

N'oubliez pas de multiplier le résultat obtenu par votre coefficient d'activité physique :

1,4 pour une activité physique faible

1,5 pour une activité physique modérée

1,6 pour une activité physique intense

Pexels Ivan Samkov

*Notez que ces informations ne remplacent en rien les conseils et l'expertise d'un professionnel de santé et/ou de la nutrition, qui saura au mieux apporter des conseils pour adapter au mieux l'apport énergétique au profil de chaque personne.